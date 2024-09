PS5 Pro: Παρουσιάστηκε επίσημα και κοστίζει €799.99...

Η Sony και συγκεκριμένα ο Mark Cerny προχώρησε πριν από λίγο στην επίσημη τεχνική παρουσίαση του PS5 Pro, της νέας έκδοσης για την τωρινή γενιά της παιχνιδοκονσόλας, η οποία συζητιέται έντονα εδώ και αρκετούς μήνες μέχρι να φτάσουμε στα σημερινά αποκαλυπτήρια. Το PS5 Pro έρχεται με μεγαλύτερη GPU, προηγμένη τεχνολογία Ray Tracing και δυνατότητες upscaling με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

: Με το PS5 Pro, η Sony αναβαθμίζει τη GPU που διαθέτει πλέον 67% περισσότερες μονάδες υπολογισμού από την τρέχουσα κονσόλα PS5 και 28% ταχύτερη μνήμη. Συνολικά, αυτό επιτρέπει έως και 45% ταχύτερη απόδοση για το gameplay, κάνοντας την εμπειρία πολύ πιο ομαλή. Προηγμένο Ray Tracing : Η εταιρεία προσθέτει ακόμα πιο ισχυρό ray tracing που παρέχει πιο δυναμική αντανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Αυτό επιτρέπει στις ακτίνες να εκπέμπονται με διπλάσια, και μερικές φορές με τριπλάσια, ταχύτητα σε σχέση με την τρέχουσα κονσόλα PS5.

Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν το PS5 Pro Game Boost, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερα από 8.500 backwards compatible παιχνίδια του PS4 που μπορούν να αναπαραχθούν στο PS5 Pro. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σταθεροποιήσει ή να βελτιώσει την απόδοση των υποστηριζόμενων παιχνιδιών PS4 και PS5. Η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας για παιχνίδια PS4 είναι επίσης διαθέσιμη για τη βελτίωση της ανάλυσης σε επιλεγμένα παιχνίδια PS4. Το PS5 Pro θα κυκλοφορήσει επίσης με την πιο πρόσφατη ασύρματη τεχνολογία, Wi-Fi 7, στις περιοχές που υποστηρίζουν αυτό το πρότυπο. Υποστηρίζονται επίσης τα παιχνίδια VRR και 8K.



Οι δημιουργοί παιχνιδιών έχουν αγκαλιάσει την τελευταία τεχνολογία του PS5 Pro και πολλά παιχνίδια θα αναβαθμιστούν με δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού για να επωφεληθούν οι παίκτες από τις δυνατότητες του PS5 Pro. Αυτά τα παιχνίδια μπορούν να αναγνωριστούν με την ετικέτα PS5 Pro Enhanced στον τίτλο τους. Ορισμένα παιχνίδια που μπορούμε να περιμένουμε περιλαμβάνουν επιτυχίες blockbuster από τα PlayStation Studios και τους συνεργάτες της Sony, όπως τα Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered και πολλά άλλα.



Από πλευράς κατασκευής, το ύψος είναι το ίδιο με το αρχικό PS5 και το πλάτος έχει το ίδιο μέγεθος με το σημερινό μοντέλο PS5 για να φιλοξενήσει υψηλότερες προδιαγραφές απόδοσης. Οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν ένα Ultra HD Blu-ray Disc Drive ή να αλλάξουν τα καλύμματα της κονσόλας όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα.

Το PS5 Pro είναι συμβατό με το PlayStation VR2, το PlayStation Portal, το DualSense Edge, το χειριστήριο Access, το Pulse Elite και το Pulse Explore.

Το PS5 Pro θα είναι διαθέσιμο από τις 7 Νοεμβρίου 2024 σε τιμή €799.99 και στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται αποθηκευτικός χώρος 2TB, ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο DualSense και προεγκατεστημένο το Astro's Playroom.