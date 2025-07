Hell Is Us: Νέο trailer και πολλές λεπτομέρειες για το επερχόμενο action game

Το νέο trailer του Hell is Us αποκαλύπτει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί στις 4 Σεπτεμβρίου για PlayStation 5, υπόσχεται μια εσωτερική, αλλά και σωματική εξερεύνηση μέσα από έναν κόσμο γεμάτο σκοτάδι, συμβολισμούς και ανεξήγητη φρίκη. Ο δημιουργικός διευθυντής του παιχνιδιού, Jonathan Jacques-Belletête, μίλησε για τη φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό των εχθρών, τη λειτουργία των μπουντρούμιων και το συναισθηματικό υπόβαθρο που διατρέχει την εμπειρία του Hell is Us.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι Hollow Walkers, όντα που δεν σχεδιάστηκαν απλώς ως «τέρατα» με συναισθηματική φόρτιση, αλλά ως αφηρημένες, σχεδόν υπαρξιακές, ενσαρκώσεις των ανθρώπινων συναισθημάτων. Όπως εξήγησε ο Jacques-Belletête, στόχος δεν ήταν η δημιουργία τυπικών «οργισμένων τέρατων» ή παρόμοιων προσεγγίσεων που συναντάμε συχνά. Η προσέγγιση εδώ βασίστηκε περισσότερο στον κοσμικό τρόμο και στην ιδέα του ανεξήγητου. Οι Hollow Walkers είναι σχεδόν χωρίς χαρακτηριστικά, λευκοί και απογυμνωμένοι από συναίσθημα, λειτουργώντας ως αντίβαρο στην έντονη συναισθηματική παρουσία των Hazes, μυστηριωδών μπλε νεφών που αντιπροσωπεύουν συναισθήματα όπως η λύπη, η οργή, ο τρόμος και η έκσταση.

Συνολικά, στο παιχνίδι θα συναντήσουμε 27 εχθρούς, χωρισμένους σε δύο βασικές κατηγορίες: 15 εκδοχές Hollow Walkers (με πέντε τύπους και τρεις βαθμίδες για τον καθένα) και 12 Hazes (τέσσερα συναισθήματα, επίσης με τρεις βαθμίδες το καθένα). Ο Jacques-Belletête αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στον Primeval – τον πιο ανθρώπινο από τους Hollow Walkers – αλλά και στον Feral, του οποίου η κίνηση απαιτούσε χορευτές με πατερίτσες στα χέρια κατά τις συνεδρίες καταγραφής κίνησης. Ο Negator ξεχώρισε επίσης, με τα «αυτιά» του να λειτουργούν ως πόδια – μια ανατρεπτική σχεδιαστική επιλογή.

Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σημεία του νέου trailer είναι η εμφάνιση ενός Fervent, ενός ιδιαίτερου τύπου εχθρού όπου ένας Hollow Walker συνδέεται με πολλαπλά Hazes. Όπως εξηγεί ο δημιουργός, δεν πρόκειται για ένα τυπικό boss fight, αλλά για μια σκηνή συναισθηματικής κορύφωσης, στο τέλος της πρώτης πράξης του παιχνιδιού. Η πράξη αυτή επικεντρώνεται στο πένθος, και ο παίκτης καλείται να βιώσει όλα του τα στάδια μέσα από μια σειρά συγκρούσεων. Κατά τη διάρκεια της μάχης, τα Hazes διασπώνται σε επιμέρους εκφάνσεις του πένθους και, όταν καταστραφούν, η τελευταία μονάδα απορροφάται από τον Hollow Walker – έναν Protector – με τον οποίο ολοκληρώνεται η σύγκρουση.

Στο οπτικό κομμάτι, το trailer παρουσιάζει επίσης δύο ξεχωριστά μπουντρούμια – το ένα με μηχανισμούς που μοιάζουν με υδρόμυλους και το άλλο με σπηλιές που θυμίζουν ορυχείο. Ο Jacques-Belletête εξήγησε ότι κάθε μπουντρούμι έχει τη δική του θεματική, που συνδέεται τόσο με συγκεκριμένα συναισθήματα όσο και με το παρελθόν του κόσμου του παιχνιδιού. Αν και το Hell is Us διαδραματίζεται σε σύγχρονο περιβάλλον, οι χώροι αυτοί έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί να θυμίζουν κάτι πιο φανταστικό και μη ρεαλιστικό – σαν να μην ανήκουν στον κόσμο μας. Ορισμένα μπουντρούμια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη μάχη, άλλα στους γρίφους και τις περιβαλλοντικές αλλαγές – όπως η ρύθμιση της στάθμης του νερού – και άλλα απαιτούν κατανόηση της ιστορίας του τόπου για την επίλυση των γρίφων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και σε μια σκηνή γύρω στο 1:45 του trailer, όπου ο θεατής βλέπει ένα παράξενο σωρό στη μέση ενός μπουντρούμιου. Ο δημιουργός καλεί τους παίκτες να δώσουν προσοχή στις λεπτομέρειες και να αναρωτηθούν τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς δημιουργήθηκε και τι μπορεί να συμβολίζει. Όπως αναφέρει, υπάρχει πλούσια αλληγορία διάσπαρτη σε όλο το παιχνίδι.

Το Hell is Us δεν περιορίζεται στο να διηγηθεί μια ιστορία ή να προσφέρει μηχανισμούς μάχης, αλλά φιλοδοξεί να προκαλέσει συναισθηματική αντίδραση και να εμπλέξει τον παίκτη σε μια βαθύτερη αναμέτρηση με την έννοια του πένθους, του φόβου και της αποξένωσης.

