PS Plus: Πολύ δυνατά τα δωρεάν games για τον Αύγουστο

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια που θα προστεθούν στη συνδρομητική υπηρεσία PS Plus για τον μήνα Αύγουστο, συνεχίζοντας παράλληλα τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι νέες προσθήκες θα είναι διαθέσιμες από τις 5 Αυγούστου για όλα τα επίπεδα συνδρομής, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις βιβλιοθήκες τους με τρεις ξεχωριστούς τίτλους: Lies of P, DayZ και My Hero One’s Justice 2.

Κεφαλίδα της λίστας αποτελεί αναμφίβολα το Lies of P, μια ιδιαίτερη ερμηνεία της κλασικής ιστορίας του Πινόκιο σε στιλ soulslike, που κέρδισε τις εντυπώσεις το 2023. Αν και το είδος είναι πλέον γεμάτο από παρόμοιες εμπειρίες, η δημιουργία του νοτιοκορεατικού στούντιο Neowiz ξεχώρισε με το ιδιαίτερο αισθητικό της ύφος εμπνευσμένο από την Belle Epoque, τον σκοτεινό αφηγηματικό της τόνο και το στιβαρό σύστημα μάχης. Το παιχνίδι κατάφερε να τιμήσει τις παραδόσεις της FromSoftware, χωρίς να πέσει στην παγίδα της απλής μίμησης.

Δίπλα του, το DayZ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 στο PlayStation 4, συνεχίζει να διατηρεί ενεργή παρουσία, παρά τις αρχικά μέτριες κριτικές. Το μετα-αποκαλυπτικό παιχνίδι επιβίωσης προσφέρει μια εμπειρία ανοιχτού κόσμου όπου οι παίκτες προσπαθούν να επιβιώσουν απέναντι σε ζόμπι, αλλά κυρίως απέναντι σε άλλους παίκτες, μέσα από ένα απαιτητικό σύστημα loot και crafting. Το παιχνίδι εξακολουθεί να λαμβάνει ενημερώσεις έως και σήμερα, στοιχείο που αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από την κοινότητα και τους δημιουργούς του.

Το τρίτο παιχνίδι του μήνα, το My Hero One’s Justice 2, απευθύνεται κυρίως στους λάτρεις του anime και manga My Hero Academia. Πρόκειται για έναν 3D arena fighter τίτλο, όπου οι παίκτες παίρνουν τον έλεγχο των αγαπημένων τους χαρακτήρων και εμπλέκονται σε μάχες γεμάτες θεαματικά εφέ και υπερδυνάμεις. Αν και δεν καινοτομεί στο είδος, αποτελεί ένα ευχάριστο και πιστό παιχνίδι που επεκτείνει τη μυθολογία της δημοφιλούς σειράς με αρκετή φροντίδα.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 15 χρόνια από την ίδρυση του PlayStation Plus, η Sony επιφυλάσσει ένα ακόμα δώρο στους συνδρομητές της: από τις 5 Αυγούστου, όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως επιπέδου θα μπορούν να κατεβάσουν ένα σετ επετειακών avatars. Τα εικονίδια αυτά αντλούν την αισθητική τους από γνωστά παιχνίδια όπως τα Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarok, καθώς και το κλασικό Twisted Metal, προσφέροντας έναν επιπλέον τρόπο προσωποποίησης του προφίλ των παικτών.

[via]