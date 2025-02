Hell is Us: Trailer για την υπόθεση και ημερομηνία κυκλοφορίας

Το δεύτερο μισό του 2025 θα έχει κάποιες πολύ σημαντικές κυκλοφορίες για τον χώρο του gaming, καθώς και το Hell Is Us θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του State of Play της Sony. Το Hell Is Us είναι ένα παιχνίδι action-adventure με έντονες ομοιότητες με το Death Stranding. Ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του Remi, ενός πρώην στρατιώτη που ταξιδεύει στη χώρα Hadea, η οποία έχει κατακλυστεί από τέρατα.



Τα trailer για το Hell Is Us ήταν περίεργα και αυτό που παρουσιάστηκε στο State of Play δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο Remi εμφανίζεται να συναντά μυστηριώδεις χαρακτήρες που τον καθοδηγούν μέσα στη φρίκη της Hadea. Η Nacon είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι το Hell Is Us δεν θα προσφέρει πλούσιο περιβάλλον χρήσης, με τους παίκτες να αναγκάζονται να ακούν πραγματικά τους NPCs και ηχογραφήσεις για να μάθουν πού πηγαίνουν. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσουν.

Το Hell is Us, είναι ένα παιχνίδι action adventure, όπου ο πρωταγωνιστής ξεκινά να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του σε διάφορες περιοχές μιας χώρας που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Η συγκεκριμένη χώρα όμως κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό: την εμφάνιση υπερφυσικών πλασμάτων στην περιοχή. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να μάθει πώς να νικάει τα συγκεκριμένα πλάσματα αλλά και πως να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του σωστά. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης μια μοναδική προσέγγιση σχεδιασμού, που μπορεί να ονομαστεί καλύτερα με τον όρο «player-plattering».

Αν και τα προηγούμενα trailers επιδείκνυαν τις γρήγορες μάχες και τις χρήσεις του drone του Remi, το νέο Hell Is Us επικεντρώνεται στην ιστορία, ή μάλλον στο μυστικό των μπερδεμένων αναμνήσεων του κύριου χαρακτήρα, καθώς αναζητά τη χαμένη οικογένειά του σε μια επικίνδυνη χώρα.



Το πιο πρόσφατο trailer είναι ελαφρύ σε δράση, αλλά γεμάτο ατμόσφαιρα. Ο σκοτεινός κόσμος του Hell Is Us φαίνεται ότι θα είναι απολαυστικός για εξερεύνηση, ακόμα κι αν δεν πρόκειται να είναι μια εμπειρία open-world. Αν και οι συγκρίσεις με το Death Stranding είναι αναπόφευκτες, το gameplay φαίνεται να απέχει πολύ από αυτό.



Το Hell Is Us θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5, PC και Xbox Series X/S στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.