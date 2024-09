Hell Is Us: Αποκαλυπτήρια για το gameplay του νέου action adventure

Στην χθεσινή παρουσίαση του State of Play, η NACON και το στούντιο Rogue Factor παρουσίασαν το πρώτο gameplay για το Hell is Us , το νέο μεγάλο έργο του στούντιο. Ο Jonathan Jacques-Belletête, creative director του παιχνιδιού, προσκαλεί τους παίκτες να τον ακολουθήσουν στο κανάλι της NACON στο YouTube στις 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00 για να μάθουν περισσότερα για το Hell is Us . Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025 σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC.

Το Hell is Us, είναι ένα παιχνίδι action adventure, όπου ο πρωταγωνιστής ξεκινά να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του σε διάφορες περιοχές μιας χώρας που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Η συγκεκριμένη χώρα όμως κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό: την εμφάνιση υπερφυσικών πλασμάτων στην περιοχή. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να μάθει πώς να νικάει τα συγκεκριμένα πλάσματα αλλά και πως να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του σωστά. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης μια μοναδική προσέγγιση σχεδιασμού, που μπορεί να ονομαστεί καλύτερα με τον όρο «player-plattering».