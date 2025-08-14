FM26: Πρώτο trailer για το νέο Football Manager της Sports Interactive

Μετά από μια αναπάντεχη και δύσκολη απουσία, η διάσημη σειρά προσομοίωσης ποδοσφαίρου επιστρέφει με νέο τίτλο. Η Sports Interactive ανακοίνωσε επίσημα το Football Manager 26, δίνοντας στους οπαδούς της σειράς την πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο παιχνίδι μέσω ενός σύντομου teaser trailer που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Το trailer, αν και δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τις αλλαγές στο gameplay ή τα νέα χαρακτηριστικά, προσφέρει μια πρώτη εικόνα από τα γραφικά και τις οπτικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η επαναφορά της σειράς έρχεται μετά την απότομη ακύρωση του Football Manager 25 τον Φεβρουάριο, μια κίνηση που προκάλεσε αναστάτωση στους φαν, αφού ήταν η πρώτη φορά σε πάνω από τρεις δεκαετίες που μια νέα έκδοση του Football Manager ή του Championship Manager δεν κυκλοφόρησε την προγραμματισμένη χρονιά. Οι συνεχείς καθυστερήσεις είχαν μετατοπίσει το λανσάρισμα πέρα από το παραδοσιακό Νοέμβριο, οδηγώντας τελικά σε αναβολή της κυκλοφορίας.

Η Sports Interactive ανέφερε ότι πολλοί παράγοντες οδήγησαν στην ακύρωση του FM25, με κυριότερο την μετάβαση στο Unreal Engine και την ενσωμάτωση του γυναικείου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς. Το στούντιο είχε μοιραστεί ένα προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης μέσα από αναρτήσεις στο blog, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις των φαν ήταν μάλλον διστακτικές, καθώς το νέο οπτικό στιλ δεν κέρδισε ενθουσιασμό από την κοινότητα.

Αν και προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το FM26, ούτε αν το περιβάλλον χρήσης θα ακολουθήσει την προηγούμενη σχεδίαση πριν την απουσία της σειράς, το teaser υπόσχεται περισσότερες λεπτομέρειες στο άμεσο μέλλον. Οι υπεύθυνοι του παιχνιδιού υποσχέθηκαν ότι οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πιο αναλυτικά το νέο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αγώνων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι βελτιώσεις στα γραφικά και η εμπειρία προσομοίωσης θα είναι σημαντικές.