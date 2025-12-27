Ακόμη ένα διαμαντάκι δωρεάν στο Epic Games Store

Η περίοδος των εορτών για τους PC gamers είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθιερωμένη παράδοση του Epic Games Store να μοιράζει καθημερινά δωρεάν τίτλους. Ενώ οι προηγούμενες μέρες μάς χάρισαν ηχηρά ονόματα και ΑΑΑ παραγωγές που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, η σημερινή προσφορά, 27 Δεκεμβρίου, έρχεται να αποδείξει ότι η ποιότητα δεν κρύβεται μόνο στους τεράστιους προϋπολογισμούς.

Το «δώρο» της ημέρας είναι το Cassette Beasts, ένα παιχνίδι που, αν και αντλεί έμπνευση από τη θρυλική σειρά Pokémon, καταφέρνει να χαράξει τη δική του, μοναδική πορεία με μηχανισμούς που εκπλήσσουν ευχάριστα.

Το Cassette Beasts, δημιουργία της Bytten Studio, δεν είναι απλώς άλλος ένας κλώνος γνωστών ιαπωνικών RPG. Αντιθέτως, αποτελεί μια έξυπνη μετεξέλιξη της φόρμουλας. Τοποθετημένο στο απομακρυσμένο νησί του New Wirral, το παιχνίδι καλεί τους παίκτες να επιβιώσουν σε έναν κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα. Η βασική διαφοροποίηση εδώ είναι ο τρόπος αλληλεπίδρασης: ξεχάστε τις μπάλες και την αιχμαλωσία. Στο Cassette Beasts, οι παίκτες χρησιμοποιούν ρετρό κασέτες ήχου για να «ηχογραφήσουν» την ουσία των τεράτων.

Μόλις η εγγραφή ολοκληρωθεί, ο χαρακτήρας σας δεν καλεί απλώς το τέρας στη μάχη, αλλά μεταμορφώνεταισε αυτό. Αυτή η αλλαγή προοπτικής δίνει μια νέα πνοή στις μάχες, καθώς ο παίκτης νιώθει άμεσα συνδεδεμένος με τη δράση, διαχειριζόμενος τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της κάθε μορφής σε πρώτο πρόσωπο. Η αισθητική του παιχνιδιού, που παντρεύει pixel art χαρακτήρες με τρισδιάστατα περιβάλλοντα, δημιουργεί μια οπτική ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα μοντέρνα και νοσταλγική, θυμίζοντας την εποχή των 16-bit αλλά με σύγχρονες ανέσεις.

Εκεί που το Cassette Beasts πραγματικά λάμπει και αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό, είναι το σύστημα Fusion (Συγχώνευση). Κατά τη διάρκεια της μάχης, και εφόσον έχετε γεμίσει τη σχετική μπάρα ενέργειας, μπορείτε να συνδυάσετε οποιεσδήποτε δύο μορφές τεράτων για να δημιουργήσετε μια νέα, προσωρινή και πανίσχυρη οντότητα.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το παιχνίδι υποστηρίζει τη συγχώνευση οποιουδήποτε τέρατος με οποιοδήποτε άλλο. Το αποτέλεσμα παράγεται διαδικαστικά, τόσο στην εμφάνιση όσο και στα στατιστικά ή τις επιθέσεις, οδηγώντας σε κυριολεκτικά χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό προσθέτει τεράστιο στρατηγικό βάθος, καθώς καλείστε να πειραματιστείτε για να βρείτε συνέργειες που ταιριάζουν στο στυλ παιχνιδιού σας, αντί να βασίζεστε σε προκαθορισμένες εξελίξεις.

Σε αντίθεση με τη γραμμική δομή που συχνά συναντάμε στο είδος, το Cassette Beasts προσφέρει έναν ανοιχτό κόσμο προς εξερεύνηση. Το New Wirral είναι γεμάτο μυστικά, γρίφους και περιοχές που απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες τεράτων για να προσπελαστούν (όπως πτήση ή κολύμπι), ενθαρρύνοντας την επιστροφή σε προηγούμενα σημεία (backtracking) με τρόπο οργανικό και ανταμείβοντας την περιέργεια.

Επιπλέον, η εμπειρία δεν χρειάζεται να είναι μοναχική. Το παιχνίδι υποστηρίζει τοπικό συνεργατικό παιχνίδι (couch co-op), επιτρέποντας σε έναν δεύτερο παίκτη να συμμετέχει στην περιπέτεια, ελέγχοντας τον σύντροφο του πρωταγωνιστή. Για όσους προτιμούν την online αλληλεπίδραση, μετά την κυκλοφορία του ενημερώθηκε με multiplayer mode που επιτρέπει ανταλλαγές κασετών, μάχες 1v1 με φίλους, αλλά και συνεργατικά Raids ενάντια σε πανίσχυρους Rogue Fusions, προσδίδοντας διάρκεια ζωής στον τίτλο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας.

Η μουσική επένδυση αξίζει ειδική μνεία, με ένα soundtrack που ταιριάζει απόλυτα στο "cassette" θέμα, γεμάτο rock, pop και synthwave κομμάτια που περιλαμβάνουν φωνητικά – κάτι σπάνιο για το είδος – τα οποία δυναμώνουν ή χαμηλώνουν ανάλογα με την ένταση της μάχης.

Cassette Beasts - [Epic Games Store Link]