Ένα από τα πιο ευρηματικά games των τελευταίων ετών διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Μια εξαιρετική ευκαιρία περιμένει τους λάτρεις των video games, καθώς το Epic Games Store συνεχίζει την εορταστική του παράδοση, προσφέροντας εντελώς δωρεάν έναν από τους πιο ευρηματικούς τίτλους των τελευταίων ετών. Για το επόμενο 24ωρο, και συγκεκριμένα μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδος της 30ής Δεκεμβρίου, το Viewfinder είναι διαθέσιμο για λήψη χωρίς καμία χρέωση. Πρόκειται για μια προσφορά που αξίζει την προσοχή κάθε gamer που αναζητά κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι απλώς ένας γρίφος, αλλά μια εμπειρία που προκαλεί την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

Το Viewfinder, δημιούργημα της Sad Owl Studios και της Thunderful Publishing, δεν άργησε να κερδίσει τις εντυπώσεις όταν κυκλοφόρησε, χάρη στον μοναδικό μηχανισμό του. Στον πυρήνα του, το παιχνίδι δίνει στον παίκτη μια απλή αλλά πανίσχυρη ικανότητα: να χρησιμοποιεί μια φωτογραφική μηχανή τύπου Polaroid (και αργότερα άλλες μορφές εικόνων) για να αλλάξει τον τρισδιάστατο κόσμο γύρω του.

Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο και μαγική. Αν κρατάτε μια φωτογραφία μιας γέφυρας και χρειάζεστε τρόπο να περάσετε ένα χάσμα, απλώς τοποθετείτε τη φωτογραφία στο κενό. Ξαφνικά, η δισδιάστατη εικόνα αποκτά βάθος και υλική υπόσταση, επιτρέποντάς σας να περπατήσετε πάνω της. Αν ένας τοίχος σας εμποδίζει, μια φωτογραφία του ουρανού μπορεί να «κόψει» το εμπόδιο, δημιουργώντας ένα πέρασμα εκεί που πριν δεν υπήρχε.

Αυτός ο μηχανισμός δεν περιορίζεται μόνο σε φωτογραφίες. Σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής, ακόμα και screenshots από παλιά παιχνίδια ρετρό αισθητικής, όλα μπορούν να ενσωματωθούν στο περιβάλλον, αλλάζοντας όχι μόνο τη γεωμετρία του χώρου αλλά και την καλλιτεχνική του αισθητική. Είναι μια συνεχή υπενθύμιση ότι η οπτική γωνία είναι το παν, και το Viewfinder μας καλεί να δούμε τον κόσμο όχι όπως είναι, αλλά όπως θα μπορούσε να είναι.

Παρά τη σχετική συντομία του – η βασική ιστορία ολοκληρώνεται σε περίπου 4 με 6 ώρες – το παιχνίδι καταφέρνει να αφήσει το στίγμα του. Δεν πλατειάζει, ούτε κουράζει με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Αντίθετα, σέβεται τον χρόνο του παίκτη, προσφέροντας πυκνή και ουσιαστική διασκέδαση. Επιπλέον, για όσους κάνουν λάθη (και θα κάνετε πολλά πειραματιζόμενοι), υπάρχει ένας γενναιόδωρος μηχανισμός "rewind" που επιτρέπει την άμεση επιστροφή στον χρόνο, αφαιρώντας το άγχος της αποτυχίας.

Αν και το gameplay κλέβει την παράσταση, το Viewfinder διαθέτει και ένα αφηγηματικό υπόβαθρο που δίνει νόημα στις πράξεις του παίκτη. Βρίσκεστε μέσα σε μια προσομοίωση, αναζητώντας τα ίχνη και την έρευνα μιας ομάδας επιστημόνων που προσπάθησαν να βρουν λύση σε μια παγκόσμια κλιματική κρίση.

Η ιστορία λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να επισκιάζει τους μηχανισμούς, προσφέροντας κίνητρο για εξερεύνηση. Οι παίκτες καλούνται να ανακαλύψουν ηχογραφήσεις και σημειώσεις που ξεδιπλώνουν το δράμα και τις ελπίδες των ερευνητών, προσθέτοντας μια μελαγχολική αλλά και ελπιδοφόρα διάσταση στο φουτουριστικό περιβάλλον.

Το παιχνίδι τρέχει ομαλά σε μια ευρεία γκάμα συστημάτων PC, και η απόδοσή του είναι προσεγμένη, κάτι σημαντικό για έναν τίτλο που βασίζεται στη στιγμιαία φόρτωση νέων γεωμετρικών δεδομένων στον χώρο. Η οπτική του ταυτότητα είναι καθαρή και ευκρινής, βοηθώντας τον παίκτη να "διαβάζει" το περιβάλλον εύκολα, κάτι απαραίτητο για την επίλυση των οπτικών γρίφων.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να επισκεφθούν το Epic Games Store, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να προσθέσουν το παιχνίδι στη βιβλιοθήκη τους. Μόλις γίνει η προσθήκη, το Viewfinder παραμένει δικό τους για πάντα. Προσοχή όμως: η προσφορά λήγει αύριο, οπότε η ταχύτητα είναι απαραίτητη.

Viewfinder - [Epic Games Store Link]