Για τους λάτρεις του Lovecraft το σημερινό δωρεάν παιχνίδι στο Epic Games Store

Στο πλαίσιο των εορταστικών προσφορών του, το Epic Games Store συνεχίζει να εκπλήσσει τους PC gamers, αποκαλύπτοντας καθημερινά έναν νέο δωρεάν τίτλο. Σήμερα, η σκυτάλη περνάει σε μια από τις πιο ιδιαίτερες indie κυκλοφορίες της χρονιάς, το Skald: Against the Black Priory. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για λήψη χωρίς καμία χρέωση για 24 ώρες, με την προθεσμία να λήγει αύριο, 29 Δεκεμβρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τους λάτρεις των ρετρό εμπειριών, καθώς το Skald δεν είναι απλώς μια «βουτιά» στο παρελθόν, αλλά μια σύγχρονη επαναπροσέγγιση του είδους των cRPGs .

Το Skald: Against the Black Priory κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024 και αποτελεί το πόνημα της High North Studios και του δημιουργού Anders Lauridsen. Με την πρώτη ματιά, η αισθητική του παραπέμπει ξεκάθαρα στην εποχή του Commodore 64, χρησιμοποιώντας μια αυστηρή παλέτα 16 χρωμάτων και pixel art γραφικά που αποπνέουν μια «σκονισμένη» γοητεία. Ωστόσο, πίσω από την 8-bit βιτρίνα κρύβεται ένα βαθιά σκοτεινό, γκροτέσκο και ατμοσφαιρικό παιχνίδι.

Η ιστορία τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο ενός μισθοφόρου (ή ενός ήρωα που θα δημιουργήσετε εσείς), ο οποίος ναυαγεί στις ακτές του Idra, μιας περιοχής στο αρχιπέλαγος των Outer Isles. Η αποστολή ξεκινά ως μια τυπική αναζήτηση ενός χαμένου προσώπου, της Embla, κόρης μιας αριστοκρατικής οικογένειας. Πολύ σύντομα, όμως, η πλοκή παίρνει μια εφιαλτική τροπή. Το σενάριο είναι βαθιά επηρεασμένο από τον κοσμικό τρόμο του H.P. Lovecraft, γεμάτο αρχαίες κατάρες, παραφροσύνη και πλάσματα που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική.

Η γραφή του παιχνιδιού έχει επαινεθεί από κριτικούς και κοινό για την ικανότητά της να χτίζει ένταση. Οι περιγραφές είναι ζωντανές και συχνά μακάβριες, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο κίνδυνος ελλοχεύει σε κάθε γωνία, είτε πρόκειται για μια σκοτεινή σπηλιά είτε για τους διαδρόμους του ίδιου του Black Priory.

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Skald είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την εμπειρία χρήστη. Ενώ πολλά παιχνίδια που μιμούνται το παρελθόν υιοθετούν και τα δύσχρηστα μενού της δεκαετίας του '80, η High North Studios επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Το user interface είναι καθαρό και λειτουργικό, η διαχείριση του inventory είναι άμεση και υπάρχει ένα σαφές quest log που βοηθά τον παίκτη να μην χάνεται.

Το σύστημα μάχης είναι turn-based και εκτυλίσσεται σε grid, απαιτώντας τακτική σκέψη. Ο παίκτης πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες της ομάδας του, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κλάση (Hospitaller, Officer, Rogue κ.ά.), αλλά και το έδαφος. Για εκείνους όμως που προτιμούν να εστιάσουν αποκλειστικά στην ιστορία και την εξερεύνηση, υπάρχει η επιλογή "auto-resolve", η οποία επιλύει αυτόματα τις μάχες, αφαιρώντας το άγχος της αναμέτρησης.

Οι επιλογές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι διάλογοι προσφέρουν πολλαπλά μονοπάτια, ενώ οι ικανότητες του χαρακτήρα σας επηρεάζουν την έκβαση καταστάσεων μέσω ζαριών, θυμίζοντας τα παραδοσιακά επιτραπέζια RPGs.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί να διαθέτετε λογαριασμό στο Epic Games Store. Επισκεφθείτε τη σελίδα του παιχνιδιού ή την κεντρική σελίδα του καταστήματος, πατήστε το κουμπί "Get" και το παιχνίδι θα προστεθεί μόνιμα στη βιβλιοθήκη σας.

Skald: Against the Black Priory - [Epic Games Store Link]