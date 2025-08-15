Διπλό δωράκι από το Epic Games Store για τον Δεκαπενταύγουστο

Το Epic Games Store συνεχίζει την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν παιχνιδιών, αυτή τη φορά με μια διπλή δόση indie τίτλων που υπόσχονται εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου διασκεδαστικές εμπειρίες. Μετά την αποχώρηση των Road Redemption και 112 Operator από τις προσφορές της περασμένης εβδομάδας, η σκυτάλη περνά τώρα στα Hidden Folks και Totally Reliable Delivery Service. Όπως πάντα, οι PC gamers έχουν στη διάθεσή τους επτά ημέρες για να τα προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους στο Epic Games Store, χωρίς κανένα κόστος.

Ο πρώτος τίτλος της λίστας, το Hidden Folks, είναι ένα παιχνίδι εντοπισμού αντικειμένων που ξεχωρίζει χάρη στο μοναδικό του οπτικό στυλ. Όλες οι σκηνές είναι σχεδιασμένες στο χέρι και αποτυπωμένες σε ασπρόμαυρες, λεπτομερείς εικονογραφήσεις. Οι παίκτες καλούνται να εντοπίσουν συγκεκριμένους στόχους εξερευνώντας εκτεταμένα περιβάλλοντα, γεμάτα με διαδραστικά στοιχεία. Η διαδικασία περιλαμβάνει το άνοιγμα σκηνών, την κίνηση θάμνων, το ξεκλείδωμα θυρών, την αλληλεπίδραση με ζώα και πολλά άλλα, για να αποκαλυφθεί τι κρύβεται πίσω από κάθε σημείο.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Hidden Folks είναι οι πάνω από 2000 ηχητικές αλληλεπιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά με το στόμα από τον δημιουργό του παιχνιδιού, Adriaan de Jongh, προσθέτοντας μια χιουμοριστική πινελιά σε κάθε κλικ. Το παιχνίδι περιλαμβάνει συνολικά 32 επίπεδα, ενώ για όσους θεωρούν τα ασπρόμαυρα γραφικά κουραστικά, προσφέρονται εναλλακτικές χρωματικές παλέτες, ώστε η εμπειρία να είναι πιο ξεκούραστη οπτικά.

Στον αντίποδα, το Totally Reliable Delivery Service προσφέρει μια εντελώς διαφορετική μορφή ψυχαγωγίας, ιδανική για όσους αγαπούν τα συνεργατικά party games. Σε αυτό το sandbox παιχνίδι με φυσική ragdoll, έως και τέσσερις παίκτες συμμετέχουν σε μια χαοτική περιπέτεια παραδόσεων δεμάτων. Ο στόχος είναι απλός: να μεταφερθεί το πακέτο στον προορισμό του. Ωστόσο, η πορεία προς την παράδοση είναι γεμάτη εμπόδια, αστείες ανατροπές και περισπασμούς που συχνά καταλήγουν σε θεαματικές αποτυχίες.

Το παιχνίδι προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από οχήματα, μηχανές και διασκεδαστικά «παιχνίδια» διάσπαρτα στην πόλη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – ή να προκαλέσουν χάος. Οι παίκτες μπορούν να τρέξουν, να πηδήξουν, να βουτήξουν και να πιαστούν από αντικείμενα για να φτάσουν στον στόχο, αλλά το σύστημα άμεσου knock-out κάνει την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη κι αν η παράδοση αποτύχει, η ένδειξη «Delivery Attempted» προσφέρει ένα μικρό αίσθημα ικανοποίησης. Το παιχνίδι υποστηρίζει τόσο τοπικό όσο και διαδικτυακό multiplayer, δίνοντας τη δυνατότητα για ατελείωτες στιγμές γέλιου με φίλους.

Η προσφορά των Hidden Folks και Totally Reliable Delivery Service είναι ήδη ενεργή στο Epic Games Store και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 21 Αυγούστου.

Hidden Folks - [Epic Games Store Link]

Totally Reliable Delivery Service - [Epic Games Store Link]