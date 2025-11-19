Το Epic Games Store επιτρέπει πλέον την αποστολή δώρων

Μετά από έξι χρόνια λειτουργίας, το Epic Games Store προσθέτει κάτι που για πολλούς θεωρούνταν αυτονόητο: τη δυνατότητα να χαρίζει κανείς ψηφιακά παιχνίδια σε άλλους χρήστες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το gifting είναι πλέον διαθέσιμο μέσα από το κατάστημά της, αρκεί ο παραλήπτης να διαθέτει Epic Games account. Πρόκειται για μια λειτουργία που οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες είχαν υιοθετήσει εδώ και χρόνια, γεγονός που κάνει την καθυστερημένη άφιξή της στην πλατφόρμα της Epic ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Από εδώ και πέρα, σε κάθε σελίδα παιχνιδιού εμφανίζεται ένα νέο κουμπί Gift ακριβώς κάτω από το Buy Now. Πατώντας το, ο χρήστης καλείται να συνδεθεί στον λογαριασμό του (αν δεν το έχει ήδη κάνει) και να πληκτρολογήσει το Epic account του προσώπου στο οποίο θέλει να στείλει το δώρο. Η διαδικασία συνεχίζεται με μια μικρή πινελιά προσωποποίησης: επιλογή μιας από τις προκαθορισμένες σύντομες ευχές και ορισμό της ημερομηνίας που θα παραδοθεί το ψηφιακό δώρο.

Αν το άτομο στο οποίο στέλνεται το παιχνίδι το έχει ήδη στη βιβλιοθήκη του, η Epic Games θα εκδώσει αυτόματα επιστροφή χρημάτων. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση που ο παραλήπτης αρνηθεί το δώρο. Πρόκειται για μια προσεγμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν θα εγκλωβίζονται σε άχρηστες αγορές και ότι το gifting θα λειτουργεί ομαλά χωρίς παρεξηγήσεις ή αχρείαστες διπλοεγγραφές.

Ωστόσο, το gifting δεν καλύπτει τα πάντα. Η Epic επιβεβαιώνει ότι δεν μπορούν να σταλούν ως δώρο free games, συνδρομές, in-game νόμισμα ή προπαραγγελίες. Είναι προφανές πως η εταιρεία θέλει να αποφύγει απάτες, μεταπωλήσεις κλειδιών ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά συστήματα της πλατφόρμας. Παρ’ όλα αυτά, ο βασικός κορμός των διαθέσιμων παιχνιδιών είναι πλέον δώσιμα προϊόντα, κάτι που χωρίς αμφιβολία θα αξιοποιήσουν φίλοι, streamers, influencers και κοινότητες gaming.

Το ενδιαφέρον είναι πως η λειτουργία gifting θεωρείται από πολλούς τόσο θεμελιώδης, που η καθυστέρηση της Epic να την υιοθετήσει φαίνεται πιο αξιοσημείωτη από την ίδια την προσθήκη. Ενώ το Steam προσφέρει gifting εδώ και πάνω από μια δεκαετία και οι κονσόλες το έχουν ενσωματώσει στα ψηφιακά τους καταστήματα εδώ και χρόνια, η Epic είχε επικεντρωθεί κυρίως σε άλλα μέτωπα: στη δημιουργία ενός καταστήματος που θα θέσει υπό πίεση τους οικονομικούς όρους της Valve και της Apple.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Epic παραμένει άλλωστε ιδιαίτερα ελκυστικό για τους developers. Από τον περασμένο Μάιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για εφαρμογές και παιχνίδια που διατίθενται στο κατάστημά της, δεν θα λάβει καμία προμήθεια για το πρώτο 1.000.000 δολάρια σε έσοδα. Μετά από αυτό το όριο, διατηρεί προμήθεια μόλις 12%, σημαντικά μικρότερη από τις αντίστοιχες χρεώσεις της Apple και της Valve. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να προσελκύσει δημιουργούς και να εμπλουτίσει την πλατφόρμα με περισσότερους τίτλους και αποκλειστικότητες, αφήνοντας το gifting σε δεύτερη μοίρα για χρόνια.