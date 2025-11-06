Η Google και η Epic τα βρήκαν: Ιστορικός συμβιβασμός που αλλάζει το Android παγκοσμίως

Έπειτα από πέντε χρόνια νομικής μάχης που απείλησε να αναδιαμορφώσει ολόκληρο το οικοσύστημα του Android, η Google και η Epic Games ανακοίνωσαν ξαφνικά έναν πολυαναμενόμενο συμβιβασμό. Η είδηση ήρθε λίγο πριν η υπόθεση οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, και σηματοδοτεί μια πιθανή καμπή όχι μόνο για τις δύο εταιρείες, αλλά για το μέλλον των app stores παγκοσμίως.

Αν ο δικαστής James Donato εγκρίνει τη νέα συμφωνία, οι αλλαγές που προτείνει η Google δεν θα ισχύσουν μόνο στις ΗΠΑ — όπως προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση — αλλά θα επεκταθούν σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιερώνοντας ένα νέο, πιο ανοιχτό μοντέλο για το Android έως τον Ιούνιο του 2032.

Η αντιπαράθεση Epic εναντίον Google ξεκίνησε το 2020, όταν η Epic κατηγόρησε τη Google ότι διατηρεί μονοπωλιακές πρακτικές, επιβάλλοντας στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν το Google Play Billing για τις πληρωμές μέσα στις εφαρμογές και περιορίζοντας την πρόσβαση σε εναλλακτικά καταστήματα. Μετά από χρόνια δικαστικών συνεδριάσεων, ο δικαστής Donato είχε εκδώσει μόνιμη απαγόρευση που υποχρέωνε τη Google να επιτρέπει ανταγωνιστικά app stores μέσα στο Play Store και να σταματήσει να συνδέει παράνομα το κατάστημά της με το δικό της σύστημα πληρωμών.

Όμως η αρχική αυτή απόφαση είχε περιορισμένο γεωγραφικό εύρος: ίσχυε μόνο στις ΗΠΑ και μόνο για τρία χρόνια. Η νέα συμφωνία αλλάζει δραστικά αυτό το πλαίσιο, μετατρέποντας τη νίκη της Epic Games σε μια παγκόσμια αλλαγή πολιτικής.

Η συμφωνία δείχνει ότι η Google δεσμεύεται να μειώσει τα τέλη της. Οι προμήθειες για αγορές μέσα στις εφαρμογές θα κυμαίνονται πλέον στο 20% ή στο 9%, ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα για την επόμενη έκδοση του Android, μέσω του οποίου τα εναλλακτικά app stores θα μπορούν να εγγράφονται επίσημα στο σύστημα, αποκτώντας ίση μεταχείριση με το Google Play. Οι χρήστες θα μπορούν να τα εγκαθιστούν απευθείας με ένα μόνο κλικ, χωρίς τα «τρομακτικά» προειδοποιητικά μηνύματα που μέχρι τώρα αποθάρρυναν το sideloading εφαρμογών.

Η αλλαγή αυτή είναι καθοριστική, καθώς για πρώτη φορά το Android θα αναγνωρίζει θεσμικά τις τρίτες πλατφόρμες διανομής εφαρμογών ως «Registered App Stores». Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί παγκοσμίως, και όχι μόνο στην αμερικανική αγορά, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στον ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος του Android, Sameer Samat, ανακοίνωσε ότι το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται στο να δώσει «περισσότερη ευελιξία στους developers, χαμηλότερα τέλη και αυξημένο ανταγωνισμό, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια των χρηστών». Αν εγκριθεί, η συμφωνία θα κλείσει οριστικά τις δικαστικές διαμάχες μεταξύ Google και Epic.

Από την πλευρά του, ο CEO της Epic, Tim Sweeney, χαρακτήρισε την πρόταση «πραγματικά εντυπωσιακή», σημειώνοντας ότι ενισχύει το αρχικό όραμα του Android ως μιας ανοιχτής πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα επιτρέψει την απλούστερη εγκατάσταση ανταγωνιστικών καταστημάτων παγκοσμίως, θα μειώσει σημαντικά τα τέλη υπηρεσιών και θα δώσει στους developers τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμών, τόσο μέσα στις εφαρμογές όσο και μέσω web.

Η νέα τιμολογιακή δομή είναι περίπλοκη αλλά σαφώς πιο ευνοϊκή για τους δημιουργούς παιχνιδιών. Η Google θα μπορεί να επιβάλλει προμήθεια 20% σε αγορές που προσφέρουν «σημαντικό πλεονέκτημα gameplay» ή 9% για άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον, για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα Google Play Billing, θα υπάρχει επιπλέον προμήθεια 5%.

Ωστόσο, αν ένας χρήστης επιλέξει να πληρώσει μέσω εναλλακτικού τρόπου, ο developer δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή στη Google. Παρόλα αυτά, η εταιρεία διατηρεί θεωρητικά το δικαίωμα να εισπράττει προμήθεια για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του Play Store, αρκεί η πληρωμή να γίνει μέσα σε 24 ώρες από το κλικ στο σχετικό link.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του συμβιβασμού είναι ότι η Google θα επιτρέπει πλέον στις εφαρμογές να προβάλλουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμής δίπλα στο Play Billing, μέσα στο ίδιο interface. Οι developers θα μπορούν επίσης να ορίζουν διαφορετικές τιμές — ακόμα και χαμηλότερες — αν ο χρήστης επιλέξει κάποιον άλλο πάροχο πληρωμών. Πρόκειται για μια πρακτική που μέχρι τώρα αποτελούσε ταμπού για τα μεγάλα app stores.

Αν ο δικαστής Donato εγκρίνει το σχέδιο, η Google θα υποχρεωθεί να ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές στην επόμενη μεγάλη έκδοση του Android και να τις διατηρήσει έως τα μέσα του 2032. Η συμφωνία διατηρεί επίσης πολλές από τις ήδη υπάρχουσες νίκες της Epic, όπως την απαγόρευση χρηματικών κινήτρων σε κατασκευαστές συσκευών ή παρόχους κινητής για να προσφέρουν αποκλειστικά το Play Store, καθώς και το δικαίωμα των developers να επικοινωνούν απευθείας με τους χρήστες τους για θέματα τιμολόγησης.

Η υπόθεση Epic εναντίον Google ήταν πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή εμπορική διαμάχη. Αν η νέα συμφωνία εγκριθεί, το παράδειγμα της Google θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και σε άλλους κολοσσούς της βιομηχανίας, όπως την Apple, τη Sony, τη Microsoft, τη Nintendo και τη Valve, να επανεξετάσουν τα δικά τους ποσοστά και πολιτικές πληρωμών.

Exciting news! Together with Epic Games we have filed a proposed set of changes to Android and Google Play that focus on expanding developer choice and flexibility, lowering fees, and encouraging more competition all while keeping users safe. If approved, this would resolve our… — Sameer Samat (@ssamat) November 5, 2025

