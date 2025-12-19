Epic Games Store: Διαθέσιμο το 2ο δωρεάν game για τα Χριστούγεννα, προλάβετε!

Η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στο Epic Games Store, το οποίο χαρίζει καθημερινά τίτλους στους χρήστες του. Σήμερα, η ψηφιακή πλατφόρμα μας καλεί να βιώσουμε τον έρωτα στην... αποκάλυψη, προσφέροντας εντελώς δωρεάν το Eternights.

Ο τίτλος είναι διαθέσιμος για προσθήκη στη συλλογή σας από σήμερα, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, έως και αύριο το απόγευμα στις 18:00 (ώρα Ελλάδος). Εφόσον το αποκτήσετε εντός της προθεσμίας, το παιχνίδι παραμένει μόνιμα στην κατοχή σας.

Τι είναι το Eternights;

Το Eternights, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2023, αποτελεί το ντεμπούτο της Studio Sai, μιας indie ομάδας που ιδρύθηκε από τον Jae Hyun Yoo. Το παιχνίδι επιχειρεί έναν τολμηρό συνδυασμό ειδών, παντρεύοντας τη φρενήρη δράση ενός "hack 'n' slash" με τους μηχανισμούς κοινωνικής προσομοίωσης (dating sim) που έχουμε αγαπήσει σε σειρές όπως το Persona.

Η ιστορία μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που καταρρέει. Μια μυστηριώδης μόλυνση έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε τέρατα, και ο πρωταγωνιστής καλείται να σώσει την ανθρωπότητα ενώ παράλληλα προσπαθεί να... βρει το ταίρι του. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σας, καθώς πρέπει να διαχειριστείτε προσεκτικά τις ημέρες σας ανάμεσα στην εξερεύνηση μπουντρουμιών και την ανάπτυξη σχέσεων με τους επιζώντες συντρόφους σας.

Gameplay: Ξίφη και Ρομαντισμός

Στον πυρήνα του, το Eternights βασίζεται σε δύο πυλώνες:

Μάχη: Το σύστημα μάχης είναι γρήγορο και βασίζεται στα αντανακλαστικά. Οι παίκτες καλούνται να εκτελέσουν τέλειες αποφυγές που επιβραδύνουν τον χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία για αντεπίθεση—ένας μηχανισμός που θυμίζει έντονα τίτλους όπως το Bayonetta. Οι στοιχειακές επιθέσεις και οι ειδικές ικανότητες εμπλουτίζουν την εμπειρία, καθιστώντας τις αναμετρήσεις δυναμικές και απολαυστικές. Social Sim: Όταν δεν πολεμάτε τέρατα, περνάτε χρόνο με πέντε ξεχωριστούς χαρακτήρες (όπως η Yuna, η Sia, η Min και ο Yohan). Οι διάλογοι και οι επιλογές σας δεν επηρεάζουν μόνο την έκβαση της ιστορίας αλλά και τις επιδόσεις σας στη μάχη. Κάθε χαρακτήρας που "κερδίζετε" ξεκλειδώνει μοναδικά skills και buffs. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη σχέσης με τη Yuna ενισχύει τις επιθετικές σας ικανότητες, ενώ ο Yohan προσφέρει στατιστικά πλεονεκτήματα.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή:

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Eternights στο Epic Games Store. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας. Πατήστε το κουμπί "Get" (Απόκτηση).

Μην ξεχνάτε ότι η προσφορά λήγει αύριο, οπότε βιαστείτε να προσθέσετε αυτό το ξεχωριστό "διαμαντάκι" στη βιβλιοθήκη σας.

Eternights - [Epic Games Store Link]