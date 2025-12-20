Ώρα να αρπάξεις το 3ο δωρεάν game του Epic Games Store για τις γιορτές!

Το Epic Games Store συνεχίζει και φέτος να μοιράζει απλόχερα δώρα στους PC gamers, μετατρέποντας την πλατφόρμα του σε καθημερινό προορισμό. Μετά το Eternights, η σκυτάλη περνάει σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πιο σκοτεινό και σίγουρα πιο σκληροπυρηνικό. Από σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, και για το επόμενο 24ωρο, μπορείτε να προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας εντελώς δωρεάν το Blood West.

Πρόκειται για έναν τίτλο που, αν και indie, έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό των παικτών και των κριτικών, συγκεντρώνοντας διθυραμβικά σχόλια στο Steam. Αν είστε λάτρεις των Immersive Sims και της σκοτεινής ατμόσφαιρας, αυτό το δώρο δεν πρέπει να το χάσετε.

Τι είναι το Blood West;

Το Blood West, που αναπτύχθηκε από την Hyperstrange και κυκλοφόρησε πλήρως τον Δεκέμβριο του 2023, περιγράφεται καλύτερα ως ένα Immersive Stealth FPS. Φανταστείτε ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία γουέστερν, αλλά αντί για παράνομους και σερίφηδες, η έρημος είναι γεμάτη με αρχέγονους δαίμονες, ζωντανούς νεκρούς και τέρατα που θα ζήλευε και ο Lovecraft.

Εσείς αναλαμβάνετε τον ρόλο ενός νεκραναστημένου πιστολέρο (Revenant), ο οποίος καλείται να καθαρίσει την περιοχή από την κατάρα που την μαστίζει, αναζητώντας λύτρωση – ή ίσως απλώς λίγη ησυχία.

Οπτικά, το παιχνίδι υιοθετεί την low-poly αισθητική των 90s (θυμίζοντας εποχές πρώτου PlayStation ή Quake), αλλά με μοντέρνο φωτισμό και textures που δημιουργούν μια μοναδική, "σκουριασμένη" ατμόσφαιρα. Μην σας ξεγελούν όμως τα retro γραφικά, καθώς από κάτω κρύβεται ένα βαθύ και απαιτητικό σύστημα gameplay.

Stealth, Στρατηγική και Επιβίωση

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στο Blood West είναι να το αντιμετωπίσει σαν το Doom. Αν ορμήσετε με τα όπλα να καπνίζουν, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε (ξανά) νεκροί μέσα σε δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι δανείζεται στοιχεία από κλασικούς τίτλους όπως το Thief και το S.T.A.L.K.E.R., αλλά και από πιο σύγχρονους όπως το Hunt: Showdown (στη single-player εκδοχή του).

Η αθόρυβη προσέγγιση είναι σχεδόν πάντα η σοφότερη επιλογή. Θα χρειαστεί να παρακολουθείτε τις περιπολίες των εχθρών, να διαχειρίζεστε προσεκτικά τους πόρους σας (σφαίρες, επίδεσμους, φυλαχτά) και να χτυπάτε την κατάλληλη στιγμή. Το sound design παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς πρέπει να αφουγκράζεστε τα βήματα και τους θορύβους του περιβάλλοντος για να επιβιώσετε.

Το παιχνίδι διαθέτει επίσης ένα σύστημα προόδου (RPG elements) που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον ήρωά σας. Μέσα από perks, μπορείτε να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στο σημάδι, στο stealth ή στην αντοχή, ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού που προτιμάτε.

Πώς θα το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι η γνωστή και απλή. Επισκεφθείτε τη σελίδα του παιχνιδιού στο Epic Games Store, συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας και πατήστε το κουμπί "Get". Μόλις το κάνετε, το παιχνίδι θα παραμείνει στη συλλογή σας για πάντα.

Προσοχή: Η προσφορά λήγει αύριο, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, οπότε και θα αποκαλυφθεί το επόμενο "μυστηριώδες" παιχνίδι της εορταστικής καμπάνιας.

Μην χάνετε χρόνο. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να το παίξετε άμεσα, το Blood West είναι μια προσθήκη που αξίζει και με το παραπάνω μια θέση στην ψηφιακή σας βιβλιοθήκη.

Blood West - [Epic Games Store Link]