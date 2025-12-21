Νέο «διαμάντι» τρόμου δωρεάν στο Epic Games Store, προλάβετε!

Η εορταστική περίοδος στο ψηφιακό κατάστημα της Epic Games συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, προσφέροντας καθημερινά στους χρήστες της πλατφόρμας νέους τίτλους για να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους. Σήμερα, η σκυτάλη περνάει σε μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά πρόσφατη κυκλοφορία που απευθύνεται στους λάτρεις του ατμοσφαιρικού τρόμου και της νοσταλγικής αισθητικής. Ο λόγος για το Sorry We're Closed, ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε μόλις στα τέλη του 2024 και διατίθεται πλέον δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ένα ντεμπούτο που ξεχωρίζει

Το Sorry We're Closed αποτελεί το πρώτο εγχείρημα της à la mode games, ενός ανεξάρτητου στούντιο που απαρτίζεται από μόλις δύο άτομα. Παρά το μικρό μέγεθος της ομάδας ανάπτυξης, ο τίτλος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με το εκκεντρικό του στυλ και την ιδιαίτερη προσέγγισή του στο είδος του survival horror.

Δεν πρόκειται για μια τυπική περιπέτεια τρόμου. Το παιχνίδι παντρεύει με μαεστρία την αισθητική των κλασικών τίτλων της δεκαετίας του '90 με σύγχρονους μηχανισμούς. Οι δημιουργοί έχουν επιλέξει μια ενδιαφέρουσα μίξη σταθερών γωνιών κάμερας, ένα χαρακτηριστικό που ξυπνά μνήμες από τα πρώτα Resident Evil και Silent Hill, με τμήματα δράσης που μετατρέπουν την εμπειρία σε arcade first-person shooter. Αυτή η εναλλαγή προοπτικής κρατά το ενδιαφέρον του παίκτη ζωντανό, προσφέροντας τόσο την κλειστοφοβική αίσθηση της παρακολούθησης όσο και την άμεση ένταση της μάχης.

Η κατάρα της Michelle και το Τρίτο Μάτι

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Michelle, μια ηρωίδα που προσπαθεί να σπάσει την κατάρα που της έχει επιβάλει ένας πανίσχυρος δαίμονας. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρωταγωνίστρια, η οποία βρίσκεται παγιδευμένη σε μια σουρεαλιστική εκδοχή του Λονδίνου, όπου οι κάτοικοι είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένοι. Η αφήγηση εστιάζει στη σύγκρουση μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, εξερευνώντας τι συμβαίνει όταν αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται βίαια.

Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του gameplay είναι η ικανότητα της Michelle να χρησιμοποιεί το "Τρίτο Μάτι". Μέσω αυτού, η ηρωίδα μπορεί να κρυφοκοιτάζει ανάμεσα στους κόσμους, αποκαλύπτοντας κρυμμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίλυση γρίφων και την πρόοδο της ιστορίας. Παράλληλα, το πιστό της όπλο, το Hellhound pistol, αποτελεί τη μοναδική της άμυνα απέναντι στις απειλές που παραμονεύουν στις σκιές.

Το παιχνίδι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιλογές του παίκτη. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, υπάρχουν πολλαπλά φινάλε που καθορίζονται από τις αποφάσεις που θα λάβετε κατά τη διάρκεια της περιπέτειας. Η Michelle καλείται να διαχειριστεί την επιρροή του δαίμονα, με κάθε της πράξη να επηρεάζει όχι μόνο τη δική της μοίρα αλλά και τις ζωές των γύρω της. Το ηθικό στοιχείο είναι έντονο, καθώς τα όρια μεταξύ του «σωστού» και του «λάθους» είναι συχνά δυσδιάκριτα σε αυτόν τον παράξενο κόσμο.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή, αλλά απαιτεί ταχύτητα. Το Sorry We're Closed είναι διαθέσιμο δωρεάν για ακριβώς 24 ώρες. Η προθεσμία λήγει αύριο, 22 Δεκεμβρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Μόλις το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας εντός του χρονικού ορίου, το παιχνίδι παραμένει δικό σας για πάντα, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση ή συνδρομή.

Για να το κατεβάσετε, αρκεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Epic Games Store, να εντοπίσετε τον τίτλο στην αρχική σελίδα ή στην ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία "αγοράς" με μηδενικό κόστος.

Sorry We're Closed - [Epic Games Store Link]