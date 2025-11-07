Epic Games Store: Διαθέσιμο το πρώτο δωρεάν game για το Νοέμβριο

Το Epic Games Store ξεκινά τον Νοέμβριο με μια πιο ανάλαφρη διάθεση, αφήνοντας πίσω τα σκοτεινά horror giveaways της περασμένης εβδομάδας και προσφέροντας στους PC gamers ένα εντελώς διαφορετικό δώρο: το Felix the Reaper. Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο δωρεάν από σήμερα και μπορείτε να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας έως τις 13 Νοεμβρίου, αποκτώντας το μόνιμα στον λογαριασμό σας.

Το Felix the Reaper, που αναπτύχθηκε από το ανεξάρτητο στούντιο Kong Orange, είναι ένα puzzle game που ξεχωρίζει για την ιδιόρρυθμη αισθητική και την απροσδόκητη θεματική του. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Felix, ενός Reaper — δηλαδή ενός «θεριστή του θανάτου» — ο οποίος, σε πλήρη αντίθεση με την τρομακτική φύση της δουλειάς του, είναι απίστευτα χαρούμενος και δεν σταματά να χορεύει ενώ... μαζεύει ψυχές.

Η βασική ιδέα του gameplay είναι απλή αλλά απαιτεί στρατηγική: ο Felix κινείται σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα αποτελούμενα από πλακάκια, τα οποία αιωρούνται στο κενό. Το ιδιαίτερο twist είναι ότι, ως πλάσμα του σκότους, δεν μπορεί να κινηθεί μέσα στο άμεσο ηλιακό φως. Έτσι, ο παίκτης καλείται να αλλάξει τη θέση του ήλιου και να μετακινήσει αντικείμενα ώστε να δημιουργεί σκιές που επιτρέπουν στον Felix να περάσει. Πρόκειται για ένα concept που συνδυάζει γρίφους φυσικής, χωρικής σκέψης και ρυθμού, καθώς ο πρωταγωνιστής κινείται συνεχώς στον ρυθμό της μουσικής.

Κάθε επίπεδο έχει έναν κοινό στόχο: να οδηγήσει, με δημιουργικό και ενίοτε ξεκαρδιστικό τρόπο, στον «τυχαίο» θάνατο ενός χαρακτήρα από τον κόσμο των ζωντανών. Αν και η θεματική μπορεί να ακούγεται μακάβρια, η παρουσίαση του παιχνιδιού είναι γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος που θυμίζει animated installation τέχνης.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τίτλου είναι η αφήγησή του, η οποία συνοδεύεται από τη φωνή του Patrick Stewart — ναι, του ίδιου Patrick Stewart που γνωρίσαμε ως Captain Picard στο Star Trek και Professor X στα X-Men. Ο βρετανός ηθοποιός δανείζει τη χαρακτηριστική του φωνή στον αφηγητή του παιχνιδιού, που σχολιάζει με ειρωνεία και γοητεία τις ενέργειες του Felix, δίνοντας στο παιχνίδι μια θεατρική διάσταση.

Παράλληλα με το giveaway του Felix the Reaper, η Epic τρέχει και μια ακόμα προσφορά για το Idle Champions of the Forgotten Realms. Όσοι συνδεθούν στο δωρεάν αυτό παιχνίδι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, θα λάβουν ένα ειδικό πακέτο in-game αντικειμένων αξίας άνω των 100 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Felix the Reaper - [Epic Games Store Link]