Το Epic Games Store «μαγεύει» την προτελευταία ημέρα του έτους με κορυφαίο δωρεάν game

Η εορταστική περίοδος στο ψηφιακό κατάστημα της Epic Games συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στους PC gamers, με την εταιρεία να αποκαλύπτει τον τίτλο που κρύβεται πίσω από το μυστήριο της 30ής Δεκεμβρίου. Σε μια κίνηση που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι λάτρεις των co-op εμπειριών και των physics-based γρίφων, το 14ο «μυστικό» δώρο της φετινής καμπάνιας είναι η Trine Classic Collection.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει τη φήμη της Epic για ποιοτικές επιλογές κατά τη διάρκεια των εορτών, προσφέροντας όχι απλώς έναν τίτλο, αλλά μια ολοκληρωμένη συλλογή που επαναπροσδιορίζει την κλασική τριλογία της Frozenbyte.

Το Trine Classic Collection δεν είναι απλώς ένα πακέτο που ενώνει παλαιότερους τίτλους. Πρόκειται για μια προσεγμένη έκδοση που περιλαμβάνει τα Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, το αμφιλεγόμενο αλλά πλέον βελτιωμένο Trine 3: The Artifacts of Power, αλλά και το Trine 4: Definitive Edition! Η συλλογή εστιάζει στην «κλασική» ταυτότητα της σειράς, αφήνοντας εκτός το Trine 5, προκειμένου να αναδείξει τις ρίζες του franchise μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο τρίτο μέρος της σειράς. Το Trine 3, το οποίο είχε διχάσει κοινό και κριτικούς κατά την αρχική του κυκλοφορία λόγω της μετάβασης σε τρισδιάστατο περιβάλλον, έρχεται εδώ με μια σημαντική αναβάθμιση: το λεγόμενο "2025 Redemption Patch". Η ενημέρωση αυτή διορθώνει πολλά από τα προβλήματα προοπτικής και χειρισμού που ταλαιπώρησαν τους παίκτες στο παρελθόν. Είναι μια σιωπηλή αλλά ουσιαστική «συγγνώμη» από τους δημιουργούς, που δίνει στο παιχνίδι τη δεύτερη ευκαιρία που του άξιζε.

Πώς να αποκτήσετε τη συλλογή

Η διαδικασία παραμένει απλή και γνώριμη για τους χρήστες του Epic Games Store. Το Trine Classic Collection είναι διαθέσιμο δωρεάν έως τις 18:00 (ώρα Ελλάδος) της 31ής Δεκεμβρίου. Μόλις το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας, παραμένει δικό σας για πάντα.

Trine Classic Collection - [Epic Games Store Link]