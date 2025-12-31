Το Epic Games Store αποχαιρετά το 2025 με επικό δωρεάν game

Η εορταστική περίοδος φτάνει στην κορύφωσή της και η Epic Games αποφάσισε να αποχαιρετήσει το 2025 με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, προσφέροντας στους χρήστες της πλατφόρμας της έναν τίτλο που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι τα τελευταία χρόνια για την ωμή, διασκεδαστική και συχνά χαοτική του φύση. Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το ψηφιακό κατάστημα χαρίζει το Chivalry 2, ένα multiplayer hack-and-slash που μετατρέπει την οθόνη του υπολογιστή σας σε πεδίο μάχης βγαλμένο από τις πιο σκληρές μεσαιωνικές ταινίες.

Το Chivalry 2, δημιουργία της Torn Banner Studios, δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι μάχης. Είναι μια εμπειρία που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στον ρεαλισμό και την υπερβολή. Διαθέσιμο δωρεάν για το επόμενο 24ωρο, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για παρέες που αναζητούν κάτι διαφορετικό για τις πρώτες gaming συνεδρίες του νέου έτους.

Αυτό που κάνει το Chivalry 2 να ξεχωρίζει από τον σωρό των multiplayer τίτλων είναι η κλίμακα και η ατμόσφαιρά του. Χτισμένο πάνω στην πανίσχυρη Unreal Engine 4, το παιχνίδι υποστηρίζει μάχες έως και 64 παικτών. Φανταστείτε τεράστιους χάρτες όπου δύο αντίπαλες στρατιές συγκρούονται με μένος. Από τη μία πλευρά, έχουμε οργανωμένες πολιορκίες κάστρων με καταπέλτες να γκρεμίζουν τείχη και, από την άλλη, βίαιες συμπλοκές σώμα με σώμα σε λασπωμένα πεδία μάχης.

Το σύστημα μάχης είναι "visceral" – σωματικό και άμεσο. Κάθε χτύπημα με σπαθί, τσεκούρι ή βαρύ ρόπαλο έχει βάρος και αντίκτυπο. Οι παίκτες καλούνται να μάθουν να χειρίζονται τον οπλισμό τους, να μπλοκάρουν, να αντεπιτίθενται και να συνεργάζονται για να επιβιώσουν μέσα στον πανικό.

Όμως, το στοιχείο που έχει αναγάγει το Chivalry 2 σε viral φαινόμενο στο διαδίκτυο είναι το χιούμορ του. Οι δημιουργοί έχουν ενσωματώσει μια δόση ειρωνείας και "jank" (εκείνη την γοητευτική ατέλεια στα physics) που προκαλεί αβίαστο γέλιο. Δεν είναι σπάνιο, εν μέσω μιας σοβαρής μονομαχίας, να δείτε έναν αντίπαλο να σας επιτίθεται κρατώντας ένα… φλεγόμενο κοτόπουλο, ένα κομμάτι ψωμί ή ακόμα και ένα κομμένο μέλος κάποιου άλλου άτυχου στρατιώτη. Αυτή η ελευθερία, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να εκτοξευτείτε από καταπέλτες σαν βλήματα, δημιουργεί στιγμιότυπα που μένουν αξέχαστα.

Chivalry 2 - [Epic Games Store Link]