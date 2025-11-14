Ούτε ένα, ούτε δύο: Τρία δωρεάν games αυτήν την εβδομάδα στο Epic Games Store!

Το Epic Games Store συνεχίζει την καθιερωμένη πολιτική των εβδομαδιαίων δωρεάν τίτλων και αυτή την εβδομάδα ανεβάζει τον πήχη μοιράζοντας τρία παιχνίδια ταυτόχρονα. Η προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας, το Felix the Reaper, αποτελεί πλέον παρελθόν και τη θέση του παίρνει μια τριάδα που καλύπτει τελείως διαφορετικά είδη: Zero Hour, Songs of Silence και ScourgeBringer. Όπως πάντα, οι παίκτες έχουν επτά ημέρες στη διάθεσή τους για να τα προσθέσουν δωρεάν και μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους.

Πρώτο στη λίστα έρχεται το Zero Hour, ένα tactical first-person shooter με σημείο αναφοράς τον ρεαλισμό και την αργή, μεθοδική προσέγγιση αντί της ανελέητης δράσης. Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε σύγχρονο περιβάλλον και ζητά από τους παίκτες να συνεργαστούν για την επίλυση κρίσιμων περιστατικών, χρησιμοποιώντας τακτικές ελιγμών και εξοπλισμό που απαιτεί σκέψη και συντονισμό. Όσοι προτιμούν ανταγωνιστικό παιχνίδι θα βρουν επίσης επιλογές για 5v5 multiplayer, με αρκετά game modes και έμφαση στη στρατηγική παρά στο τυφλό shooting.

Ακολουθεί το Songs of Silence από την Chimera Entertainment, ένας πολύ διαφορετικός τίτλος που ανήκει στο είδος της turn-based στρατηγικής, αλλά με μια ενδιαφέρουσα ανατροπή: όταν οι στρατοί συγκρούονται, η μάχη εξελίσσεται σε real-time tactical εμπειρία. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2024 και τοποθετεί τον παίκτη σε ένα fantasy σύμπαν όπου χτίζει στρατούς, καταλαμβάνει βασίλεια και προχωράει μέσα από μια εκστρατεία γεμάτη επιλογές και συνέπειες. Για όσους ενδιαφέρονται για replayability, υπάρχουν skirmish maps με τυχαίες παραλλαγές και modifiers, ικανά να κρατήσουν τη φόρμουλα φρέσκια ακόμα και μετά το κυρίως campaign.

Το τρίτο παιχνίδι της δωρεάν τριάδας, το ScourgeBringer, απευθύνεται σε όσους προτιμούν την αδρεναλίνη στο φουλ. Πρόκειται για roguelike platform με γρήγορη, επιθετική μάχη όπου ο χαρακτήρας – η Kyhra – δεν έχει καμία μορφή άμυνας, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα, τις επιθέσεις και την ακρίβεια κινήσεων. Τα controls έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τόσο το platforming όσο και τη χαοτική μάχη, ενώ κάθε νέα κάθοδος στα dungeons αλλάζει τα δεδομένα, εξασφαλίζοντας ότι καμία προσπάθεια δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Το αξιοσημείωτο είναι πως το ScourgeBringer προσφέρεται από σήμερα και μέσω της mobile εφαρμογής του Epic Games Store, κάτι που δείχνει την πρόθεση της Epic Games να ενισχύσει την παρουσία της στο mobile gaming οικοσύστημα.

Οι προσφορές Zero Hour, Songs of Silence και ScourgeBringer είναι διαθέσιμες ήδη στο Epic Games Store και θα συνεχιστούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τα ενεργοποιήσουν χωρίς κόστος μέσα στην εβδομαδιαία περίοδο και από τη στιγμή που προστεθούν στη βιβλιοθήκη, παραμένουν μόνιμα.

Zero Hour - [Epic Games Store Link]



Songs of Silence - [Epic Games Store Link]

ScourgeBringer - [Epic Games Store Link]