Ένα roguelike game διαθέσιμο δωρεάν αυτήν την εβδομάδα στο Epic Games Store

Το Epic Games Store συνεχίζει τις εβδομαδιαία giveaways, και αυτήν τη φορά κάνει στροφή στον κόσμο των indie με ένα δώρο που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι fans των roguelikes και του deck-building. Μετά το εντυπωσιακό triple giveaway της προηγούμενης εβδομάδας, η πλατφόρμα χαρίζει τώρα το Zoeti, ένα turn-based roguelike που πατάει πάνω σε έναν ασυνήθιστο αλλά απολαυστικό μηχανισμό: τις κλασικές συνδυαστικές κινήσεις πόκερ.

Το Zoeti, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 από τη Dusklight, καταφέρνει να ξεχωρίσει μέσα από ένα γνώριμο αλλά φρέσκο gameplay loop. Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να μοιάζει με ακόμη ένα roguelike που βασίζεται σε τράπουλες – ένα είδος αρκετά δημοφιλές τα τελευταία χρόνια – όμως η υλοποίηση του συστήματος μάχης του το κάνει να νιώθει ιδιαίτερα ευέλικτο και βαθύ. Κάθε επίθεση, άμυνα ή ειδική ικανότητα βασίζεται σε poker-style συνδυασμούς: ζευγάρια, κέντες, χρώματα, full house ή ακόμη και royal flush. Όσο καλύτερος ο συνδυασμός, τόσο μεγαλύτερη η δύναμη της ικανότητας. Και κάπου εδώ ξεκινά πραγματικά η στρατηγική.

Σε κάθε μονομαχία, ο παίκτης καλείται να διαχειριστεί ένα deck που αλλάζει και εξελίσσεται σε κάθε run. Δεν είναι απλώς θέμα τύχης, αλλά θέμα έξυπνης αξιοποίησης των καρτών που έχεις στη διάθεσή σου εκείνη τη στιγμή. Οι εχθροί απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις, και πολλές φορές η επιτυχία έρχεται από τον σωστό συνδυασμό άμυνας και επίθεσης τη σωστή στιγμή. Το Zoeti δεν σού επιτρέπει να λειτουργείς μηχανικά· πρέπει να διαβάζεις την πορεία της μάχης σαν παρτίδα πόκερ.

Πριν ξεκινήσει κανείς την περιπέτειά του, το παιχνίδι προσφέρει τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες – ο καθένας με τη δική του φιλοσοφία και στιλ gameplay – και πέντε επίπεδα δυσκολίας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νέα προσπάθεια μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό ρυθμό, είτε καταλήξεις σε ένα heavy-hitting build είτε επενδύσεις σε πιο τεχνικές κινήσεις που αξιοποιούν περίτεχνους συνδυασμούς καρτών.

Καθώς ο παίκτης προχωρά μέσα από μάχες, μικρά quests ή συναντήσεις με locals, αποκτά νέες δεξιότητες, ενισχύσεις και αναβαθμίσεις που μεταμορφώνουν σταδιακά το deck. Ολόκληρο το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη δοκιμή νέων επιλογών και το πειραματισμό. Δεν υπάρχει μία σωστή λύση – μόνο έξυπνες αποφάσεις που οδηγούν σε ακόμα πιο απολαυστικά builds.

Όπως εξηγεί και η Dusklight, ο στόχος είναι να «σπάσεις» την άμυνα των εχθρών και ταυτόχρονα να χτίσεις τη δική σου αντοχή, χρησιμοποιώντας το deck σου σαν εργαλείο επιβίωσης. Οι αποφάσεις που παίρνεις σε κάθε γύρο είναι το κλειδί. Σταδιακά, οι συνδυασμοί και τα combos που δημιουργείς αλλάζουν την πορεία του run και τελικά καθορίζουν αν θα καταφέρεις να φτάσεις μέχρι το τέλος.

Η Epic Games διαθέτει το παιχνίδι δωρεάν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, δίνοντας στους gamers μια εβδομάδα για να το προσθέσουν στη συλλογή τους χωρίς κανένα κόστος.

Zoeti - [Epic Games Store Link]