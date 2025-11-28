Μια αλλόκοτη sci-fi περιπέτεια δωρεάν στο Epic Games Store

Το Epic Games Store κλείνει τον Νοέμβριο με ακόμη ένα δωρεάν παιχνίδι, συνεχίζοντας την παράδοση των εβδομαδιαίων giveaways που έχουν πλέον γίνει αναμενόμενο ραντεβού για πολλούς PC gamers. Αυτή τη φορά, τη σκυτάλη παίρνει το Universe For Sale της Tmesis Studio, αντικαθιστώντας το turn-based roguelike Zoeti της προηγούμενης εβδομάδας. Όπως συνηθίζεται, οι παίκτες έχουν επτά ημέρες στη διάθεσή τους για να το προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους, αρκεί να το κάνουν πριν λήξει η προσφορά.

Το Universe For Sale είναι ένα point-and-click adventure που ξεχωρίζει χάρη στη σουρεαλιστική sci-fi ατμόσφαιρά του. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια παράξενη αποικία που αιωρείται μέσα στα σύννεφα του Δία, ένα σημείο όπου η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχει με νοήμονες ουρακοτάγκους, μυστηριώδεις σκελετωμένους λατρευτές και κάθε λογής αλλόκοτα πλάσματα. Σε αυτό το ιδιόμορφο σκηνικό, μια νεαρή γυναίκα διαθέτει την παράδοξη ικανότητα να δημιουργεί ολόκληρα σύμπαντα μέσα σε… φλιτζάνια τσαγιού, σαν να πρόκειται για απλή καθημερινή διαδικασία.

Η Tmesis Studio περιγράφει τον κόσμο του παιχνιδιού ως ένα ετερόκλητο σύνολο μικρών, μισοερειπωμένων δομών, γεμάτων ιστορίες που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Από σκουριασμένα μηχανουργεία μέχρι αλλόκοτες αγορές και ετοιμόρροπα tea houses, η αποικία θυμίζει μια πλωτή παραγκούπολη που αναπτύχθηκε γύρω από ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο. Εκεί, κάθε κάτοικος –είτε είναι άνθρωπος, πίθηκος, ρομπότ ή κάτι ενδιάμεσο– κουβαλά τη δική του ιστορία και προσπαθεί να επιβιώσει κάτω από την αδιάκοπη όξινη βροχή του γιγάντιου πλανήτη.

Το παιχνίδι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξερεύνηση και στη γνωριμία με τους χαρακτήρες που συνθέτουν αυτόν τον αλλόκοτο μικρόκοσμο. Η Tmesis Studio τονίζει ότι το σύνολο σχεδόν των animation είναι χειροποίητο, φιλοτεχνημένο από καλλιτέχνες που έχουν τις ρίζες τους στην underground ευρωπαϊκή σκηνή των comics. Το αποτέλεσμα είναι ένα αισθητικό ύφος που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και ενισχύει την αίσθηση ότι ο παίκτης βρίσκεται σε έναν κόσμο παράξενο αλλά ζωντανό. Την ατμόσφαιρα συμπληρώνει το πρωτότυπο soundtrack του Guglielmo Diana, το οποίο επιχειρεί να δέσει ηχητικά το μυστήριο με την ονειρική sci-fi διάθεση του παιχνιδιού.

Ένα ακόμη στοιχείο που φέρνει το Universe For Sale στο προσκήνιο είναι η χρονική συγκυρία. Η προσφορά της Epic Games τρέχει παράλληλα με τις Black Friday εκπτώσεις της πλατφόρμας, προσφέροντας στους χρήστες έναν επιπλέον λόγο να επιστρέψουν στο κατάστημα. Με τη δωρεάν διάθεση του παιχνιδιού έως τις 13 Νοεμβρίου, το Epic Games Store συνεχίζει τη σταθερή του πολιτική στο να προσφέρει τίτλους που δεν είναι απαραίτητα mainstream, αλλά διακρίνονται για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους προσέγγιση.

Universe for Sale - [Epic Games Store Link]