PETA εναντίον Nintendo λόγω της... αγελάδας στο Mario Kart World

Μια νέα εκστρατεία της οργάνωσης υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων PETA στρέφεται αυτή τη φορά εναντίον της Nintendo. Ο λόγος; Η εμφάνιση της αγελάδας στο Mario Kart World, η οποία φοράει δαχτυλίδι στη μύτη, ένα χαρακτηριστικό που η οργάνωση θεωρεί ένδειξη κακοποίησης και θέλει να αφαιρεθεί άμεσα.

Στην ανακοίνωσή της, η PETA εξηγεί ότι καμία πραγματική αγελάδα δεν θα είχε το «χαζοχαρούμενο χαμόγελο» της ψηφιακής ηρωίδας, αν έπρεπε να υποστεί την πραγματικότητα του δαχτυλιδιού. Όπως αναφέρει, η διάτρηση στη μύτη γίνεται σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος του ζώου, προκαλώντας διαρκή πόνο και δυσφορία. Το δαχτυλίδι χρησιμοποιείται συχνά για να ελέγξει ή να σέρνει αγελάδες και ταύρους, ακόμη και προς τη σφαγή.

Η PETA απευθύνθηκε με επιστολή στον πρόεδρο της Nintendo, Shuntaro Furukawa, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του δαχτυλιδιού από το παιχνίδι. Παράλληλα, η εκστρατεία συνοδεύεται από το σύνθημα «Hey Nintendo, let Cow race free – remove her nose ring», το οποίο εμφανίζεται σε αφίσες και ψηφιακό υλικό που κυκλοφόρησε η οργάνωση.

Γνωρίζουμε ότι το Mario Kart World είναι απλώς ένα παιχνίδι και ακριβώς γι’ αυτό οφείλει να απαλλαγεί από το δαχτυλίδι στη μύτη της Cow. Η σειρά Mario Kart είναι συνώνυμη με τη διασκέδαση και την απόδραση, όχι με τα εργαλεία που συνδέονται με τον πόνο και την κακοποίηση ζώων στις βιομηχανίες κρέατος και γαλακτοκομικών. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τον πόνο των ζώων την ώρα που τρέχει σε μια πίστα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το δαχτυλίδι δεν αποτελεί στυλιστική επιλογή, αλλά ένα σκληρό εργαλείο ελέγχου. Συχνά τοποθετούνται δαχτυλίδια με αιχμές σε μικρά μοσχάρια ώστε ο φυσικός θηλασμός από τη μητέρα να τους προκαλεί πόνο. Το αποτέλεσμα είναι η μητέρα να απορρίπτει το μικρό, διώχνοντάς το βίαια. Στην περίπτωση των ταύρων, το δαχτυλίδι συνδέεται με αλυσίδα που καταλήγει στα κέρατα, εντείνοντας την αίσθηση πόνου και κάνοντάς τους πιο υπάκουους.

Η PETA υποστηρίζει ότι η επιλογή της Nintendo να ενσωματώσει το δαχτυλίδι σε έναν χαρακτήρα που προορίζεται για διασκέδαση, αγνοεί τον συμβολισμό και διαιωνίζει μια πρακτική που συνδέεται με την εκμετάλλευση ζώων.

Στο παρελθόν, η οργάνωση έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Animal Crossing: New Horizons, υποστηρίζοντας ότι το παιχνίδι προάγει κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι σε ψάρια και έντομα, καθώς οι παίκτες τα συλλέγουν και τα εκθέτουν σε περιορισμένα ενυδρεία και βιτρίνες μουσείων.

Αντίστοιχες καμπάνιες είχαν στοχοποιήσει και άλλους τίτλους, όπως το Palworld και το Hunting Simulator 2, όπου η PETA επισήμανε ότι προβάλλουν ή κανονικοποιούν την εκμετάλλευση ζώων. Για την οργάνωση, ακόμα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα μπορούν να ενισχύσουν αρνητικά πρότυπα όταν οι αναπαραστάσεις παραπέμπουν σε βία ή κακομεταχείριση.

Η συζήτηση γύρω από το δαχτυλίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς την επιτυχία του Mario Kart World. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσα στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του Nintendo Switch 2, πουλώντας 5,82 εκατομμύρια κονσόλες παγκοσμίως, το παιχνίδι σημείωσε 5,63 εκατομμύρια πωλήσεις. Το ποσοστό προσκόλλησης αγγίζει το εντυπωσιακό 97%, κάνοντάς το σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της νέας κονσόλας.

Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα που περνά μέσα από το παιχνίδι φτάνει σε εκατομμύρια παίκτες κάθε ηλικίας, γεγονός που σύμφωνα με την PETA καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την αλλαγή. Για την οργάνωση, η αφαίρεση του δαχτυλιδιού δεν θα αλλοιώσει τη διασκέδαση του παιχνιδιού, αντίθετα θα στείλει ένα μήνυμα σεβασμού απέναντι στα ζώα.

