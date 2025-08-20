Το Age of Empires IV έρχεται στο PlayStation 5 με νέο expansion

Η Microsoft έκλεψε τις εντυπώσεις στη σκηνή του Gamescom Opening Night Live, παρουσιάζοντας μια σειρά από νέες κυκλοφορίες και εκπλήξεις. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχώρισε η ανακοίνωση ότι το Age of Empires IV, ένας από τους πιο εμβληματικούς τίτλους στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στο PlayStation 5. Παράλληλα, η εταιρεία αποκάλυψε και την επόμενη μεγάλη επέκταση του παιχνιδιού, δίνοντας στους παίκτες έναν ακόμη λόγο να ενθουσιαστούν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά Age of Empires ανοίγει τα φτερά της πέρα από τον χώρο του PC. Λίγους μήνες πριν, το Age of Empires II είχε βρει τον δρόμο του προς την κονσόλα της Sony, και τώρα η τέταρτη συνέχεια ακολουθεί την ίδια πορεία. Η μετάβαση στο PlayStation 5 συνοδεύεται από πλήρη υποστήριξη χειριστηρίου, με έξυπνες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κάνουν το παιχνίδι προσιτό και απολαυστικό για όσους δεν χρησιμοποιούν ποντίκι και πληκτρολόγιο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αυτοματοποιημένες λειτουργίες, απλουστευμένες εντολές τακτικής, αλλά και ένα νέο κυκλικό μενού που επιτρέπει την άμεση επιλογή στρατευμάτων μέσω του DualSense.

Η Microsoft θέλει να κάνει σαφές ότι οι κάτοχοι PlayStation δεν θα μείνουν σε δεύτερη μοίρα. Η κυκλοφορία θα συνοδευτεί από όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν αγαπήσει οι παίκτες στις εκδόσεις για PC και Xbox, αλλά και από νέα περιεχόμενα που έρχονται με την επικείμενη επέκταση. Η Premium Edition του τίτλου δίνει μάλιστα πλεονέκτημα στους πιο ανυπόμονους, καθώς θα προσφέρει πρόσβαση πέντε ημέρες νωρίτερα, από τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι που θα επιλέξουν τις Standard ή Deluxe εκδόσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν από τις 4 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει και με την κυκλοφορία της νέας επέκτασης, με τίτλο Dynasties of the East. Πρόκειται για ένα πακέτο που θα διατεθεί ταυτόχρονα σε PC, Xbox και PlayStation, με τιμή περίπου 17 δολάρια σε όσους προπαραγγείλουν. Το DLC εμπλουτίζει το παιχνίδι με τέσσερις νέους πολιτισμούς: την Golden Horde, τη Macedonian Dynasty, τους Sengoku Daimyo και την Tughlaq Dynasty. Κάθε πολιτισμός φέρνει μαζί του ξεχωριστές μονάδες, μοναδικά τεχνολογικά δέντρα και νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, δίνοντας περισσότερες επιλογές για μάχες ενάντια σε ανθρώπινους ή τεχνητούς αντιπάλους.

Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει έξι νέα περιβάλλοντα που υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο του παιχνιδιού. Από τροπικά δάση μέχρι ακτογραμμές, οι νέες τοποθεσίες θα προσφέρουν στους παίκτες φρέσκες προκλήσεις και διαφορετικά περιβάλλοντα για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές τους.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας επέκτασης είναι το ολοκαίνουργιο game mode με τίτλο The Crucible. Πρόκειται για μια εμπειρία με χαρακτηριστικά roguelite, σχεδιασμένη κυρίως για όσους προτιμούν το single-player. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παίκτης καλείται να αντέξει απέναντι σε συνεχόμενα κύματα εχθρικών επιθέσεων, να αντιμετωπίσει τυχαίους στόχους και να επιλέξει αναβαθμίσεις που θα επηρεάσουν την πορεία της κάθε μάχης. Το νέο mode υπόσχεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη επαναληψιμότητα στο παιχνίδι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.