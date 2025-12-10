Ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία του σχεδιασμού του PlayStation 5 είναι αναμφίβολα η φουτουριστική, επιβλητική του εμφάνιση. Είτε πρόκειται για λόγους αισθητικής είτε για εξοικονόμηση χώρου, η πλειονότητα των χρηστών επιλέγει να τοποθετήσει την κονσόλα της Sony σε κάθετη θέση (όρθια), αξιοποιώντας την ειδική βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ωστόσο, μια σειρά από ανησυχητικές αναφορές που έρχονται στο φως από ειδικούς επισκευών hardware, υποδεικνύουν ότι αυτή η συνήθεια ενδέχεται να κρύβει έναν σοβαρό, ακόμη και καταστροφικό κίνδυνο για το σύστημα.

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται το σύστημα ψύξης της κονσόλας και συγκεκριμένα η χρήση υγρού μετάλλου (liquid metal) στον επεξεργαστή (APU). Πρόκειται για μια τεχνολογική επιλογή που η Sony διαφήμισε έντονα κατά την κυκλοφορία του PS5, καθώς το υγρό μέταλλο προσφέρει εξαιρετικά ανώτερη αγωγιμότητα θερμότητας σε σχέση με τις παραδοσιακές θερμικές πάστες. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν τεχνικοί που έχουν ανοίξει δεκάδες προβληματικές κονσόλες, η βαρύτητα φαίνεται να είναι ο μεγάλος εχθρός αυτής της υλοποίησης.

Ο "σιωπηλός δολοφόνος" του hardware

Σύμφωνα με ρεπορτάζ και αναλύσεις από ειδικούς του χώρου, η κάθετη τοποθέτηση του PS5 για μεγάλα χρονικά διάστημα μπορεί να οδηγήσει στη μετατόπιση του υγρού μετάλλου.

Σε αντίθεση με την κλασική θερμική πάστα που είναι παχύρευστη και σταθερή, το υγρό μέταλλο είναι... υγρό. Η Sony έχει τοποθετήσει ένα ειδικό προστατευτικό αφρώδες υλικό και μια φλάντζα γύρω από τον επεξεργαστή για να το συγκρατεί. Ωστόσο, οι τεχνικοί αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις – πιθανόν λόγω κραδασμών, συστολής-διαστολής από τη θερμότητα ή κατασκευαστικών αστοχιών – το σφράγισμα αυτό μπορεί να μην είναι απολύτως στεγανό.

Όταν η κονσόλα στέκεται όρθια, η βαρύτητα ασκεί συνεχή πίεση στο υγρό μέταλλο προς τα κάτω. Εάν υπάρχει το παραμικρό κενό στο σφράγισμα, το υλικό μπορεί να αρχίσει να "κατρακυλάει". Αυτό δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα:

Ανεπαρκής ψύξη: Καθώς το υγρό μέταλλο συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος του τσιπ, το πάνω μέρος μένει εκτεθειμένο (δημιουργούνται "dry spots"). Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα δεν μεταφέρεται σωστά στην ψύκτρα, οδηγώντας την κονσόλα σε υπερθέρμανση. Ο χρήστης αρχικά θα ακούσει τους ανεμιστήρες να δουλεύουν στο μέγιστο και στη συνέχεια το σύστημα θα αρχίσει να σβήνει ξαφνικά για να αυτοπροστατευτεί. Βραχυκύκλωμα: Το χειρότερο σενάριο, το οποίο έχουν επιβεβαιώσει οι τεχνικοί, είναι η διαρροή του υγρού μετάλλου έξω από την περιοχή του επεξεργαστή. Επειδή το υλικό αυτό είναι εξαιρετικά αγώγιμο, αν στάξει πάνω στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της μητρικής πλακέτας, μπορεί να προκαλέσει άμεσο βραχυκύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση, η ζημιά είναι συχνά μη αναστρέψιμη και η κονσόλα "πεθαίνει".

Είναι πραγματικός ο κίνδυνος;

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Sony έχει σχεδιάσει το PS5 για να λειτουργεί και στις δύο θέσεις και εκατομμύρια χρήστες δεν έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισκευών επιμένουν ότι το ζήτημα είναι υπαρκτό και όχι σπάνιο. Ο Ben Montana, ιδιοκτήτης του εξειδικευμένου καταστήματος στη Γαλλία, δήλωσε ότι έχει δει δεκάδες τέτοια περιστατικά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο παλαιότερα μοντέλα, αλλά ενδέχεται να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε παρτίδα αν το προστατευτικό "φράγμα" υποχωρήσει.

Η οριζόντια τοποθέτηση της κονσόλας φαίνεται να εξαλείφει αυτόν τον κίνδυνο. Όταν το PS5 είναι ξαπλωμένο, το υγρό μέταλλο παραμένει ομοιόμορφα κατανεμημένο πάνω στην επιφάνεια του επεξεργαστή λόγω της βαρύτητας, ακόμα και αν το σφράγισμα δεν είναι τέλειο. Έτσι, διατηρείται η σωστή ψύξη και αποφεύγεται η πιθανότητα διαρροής προς τη μητρική.

Τι πρέπει να κάνετε;

Αν και δεν υπάρχει λόγος πανικού για όσους έχουν την κονσόλα τους όρθια, η κοινότητα των τεχνικών τείνει να συμφωνεί σε μια απλή συμβουλή πρόληψης: "Better safe than sorry". Εφόσον υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα αστοχίας του υλικού στεγανοποίησης μετά από μήνες χρήσης και θερμικής καταπόνησης, η οριζόντια τοποθέτηση φαντάζει ως η ασφαλέστερη επιλογή για τη μακροζωία του μηχανήματος.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην gaming κοινότητα, με πολλούς χρήστες να σπεύδουν να αλλάξουν τη διαρρύθμιση του setup τους. Μένει να φανεί αν η Sony θα προχωρήσει σε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή αν οι μελλοντικές εκδόσεις της κονσόλας (όπως ένα ενδεχόμενο PS5 Slim ή Pro) θα έχουν διαφορετική προσέγγιση στη θωράκιση του υγρού μετάλλου. Μέχρι τότε, ίσως είναι σοφό να κάνετε λίγο χώρο στο ράφι σας για να ξαπλώσετε το αγαπημένο σας σύστημα.