PS Plus: Ενισχυμένος ο αριθμός των δωρεάν games του Δεκεμβρίου

Η Sony αποφασίζει να κλείσει το 2025 με θόρυβο, προσφέροντας ένα από τα πιο πλούσια και πολυσυζητημένα lineups των τελευταίων μηνών στο PlayStation Plus. Ο Δεκέμβριος συνδυάζει γιορτινό κλίμα, μεγάλους τίτλους και μερικές απροσδόκητες προσθήκες, ενώ σε επιλεγμένες περιοχές προσφέρονται και επιπλέον bonus games. Από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, τα μέλη PS Plus θα μπορούν να κατεβάσουν πέντε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους παιχνίδια: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada και Neon White.

Πρόκειται για ένα μείγμα action, horror, sci-fi και arcade έντασης που επιχειρεί να καλύψει κάθε gaming διάθεση της περιόδου. Ας δούμε τι φέρνει κάθε μία από τις νέες προσθήκες.

Το μεγάλο όνομα της λίστας, το LEGO Horizon Adventures, μεταφέρει τον κόσμο του Horizon Zero Dawn στη γνώριμη χιουμοριστική και πολύχρωμη αισθητική των LEGO. Η Aloy επιστρέφει ως κυνηγός που πρέπει να σώσει τη Γη από έναν αρχαίο ψηφιακό δαίμονα, ενώ αντιμέτωπη βρίσκεται και με μια ομάδα «ηλιολάτρες» που θεωρούν ιδανικό έναν κόσμο χωρίς σκιά. Το παιχνίδι υποστηρίζει solo play αλλά και online co-op, ενώ διαθέτει και couch co-op σε μια ενιαία οθόνη, κάτι που σπάνια βλέπουμε σε σύγχρονα action adventures. Επιπλέον, προσφέρει επαναπαιξιμότητα με ανανεωμένα επίπεδα και επιπλέον προκλήσεις που αλλάζουν κάθε φορά, μαζί με αποστολές από το Mother’s Heart Community Board.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο σκοτεινό και αμιγώς action, το Killing Floor 3 κάνει δυναμική είσοδο στο PS5. Η σειρά επιστρέφει με ακόμη πιο βίαιες συγκρούσεις απέναντι σε ορδές bioengineered πλασμάτων, γνωστών ως zeds, τα οποία έχουν εξαπολυθεί από τη διαβόητη Horzine. Το παιχνίδι υποστηρίζει co-op για έως έξι παίκτες και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ικανότητες των Specialists της ομάδας Nightfall, που αποτελούν τη μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας. Με νέες δυνατότητες, όπως dash και αναρρίχηση, αλλά και μια πληθώρα όπλων και gadgets, ο τίτλος στοχεύει να ανανεώσει τη φόρμουλα του franchise με πιο fluid κίνηση και πιο χαοτική δράση.

Σε διαφορετικό μονοπάτι τρόμου κινείται το The Outlast Trials, διαθέσιμο τόσο για PS4 όσο και για PS5. Εδώ, η Red Barrels βάζει τους παίκτες στη θέση πειραματόζωων που έχουν απαχθεί από την Murkoff Corporation και αναγκάζονται να περάσουν από μια σειρά ψυχολογικών δοκιμασιών και challenges για να κερδίσουν πίσω την ελευθερία τους. Όπως σε κάθε Outlast, ο παίκτης δεν βασίζεται στη δύναμη, αλλά στην απόκρυψη, στη φυγή και στη δημιουργική χρήση εργαλείων που ενισχύουν τη stealth προσέγγιση. Η εμπειρία μπορεί να παιχτεί solo ή με έως τρεις ακόμη παίκτες, ενισχύοντας την ένταση σε κάθε γύρισμα του διαδρόμου.

Στον sci-fi κόσμο του Synduality Echo of Ada, η δράση μεταφέρεται στο έτος 2222. Η ανθρωπότητα έχει αναγκαστεί να ζήσει σε υπόγειες εγκαταστάσεις μετά από ένα κατακλυσμικό φαινόμενο που ονομάζεται The Tears of the New Moon. Ο παίκτης αναλαμβάνει ρόλο Drifter, που συλλέγει AO Crystals στην επικίνδυνη επιφάνεια της Γης, ενώ συνεργάζεται στενά με την AI συντρόφισσα Magus και χειρίζεται το mecha Cradlecoffin. Ο κόσμος είναι γεμάτος Enders, τοξικές βροχές και άλλους παίκτες που μπορεί να αποτελέσουν απειλή ή ευκαιρία. Η απώλεια του mecha και των πόρων είναι πάντα ένα λάθος μακριά, ενισχύοντας το αίσθημα επιβίωσης και ρίσκου.

Τέλος, το Neon White επιστρέφει στο PlayStation, μια γρήγορη, arcade-first-person εμπειρία που συνδυάζει δράση, γρίφους και time-trial λογική. Ο White, δολοφόνος που προέρχεται από την Κόλαση, πρέπει να ανταγωνιστεί άλλους slayers στον Παράδεισο για μια ευκαιρία μόνιμης λύτρωσης. Οι παίκτες συλλέγουν Soul Cards που λειτουργούν είτε ως όπλα είτε ως movement abilities, επιτρέποντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς και shortcuts σε κάθε επίπεδο. Ο ανταγωνισμός για το καλύτερο χρόνο αποτελεί τον πυρήνα του παιχνιδιού, ενώ η αισθητική του παραμένει μοναδική και άμεσα αναγνωρίσιμη.