Ghost of Yotei: Το μεγάλο update φέρνει New Game+ mode και πολλά άλλα

Ενημέρωση από τη δημιουργό Sucker Punch

Στις 24 Νοεμβρίου, μία δωρεάν ενημέρωση* για όλους τους παίκτες του Ghost of Yōtei θα εισάγει το New Game+, επιτρέποντάς σας να βιώσετε ξανά το ταξίδι της Atsu για εκδίκηση, από την αρχή, με ότι έχετε ξεκλειδώσει κατά τη διάρκεια του. Ναι, αυτό σημαίνει πως ήρθε η στιγμή να φέρετε όπλα σε μία μάχη με σπαθιά, με όλα τα όπλα, τις πανοπλίες και τις ικανότητες από το πρώτο σας playthrough διαθέσιμα από την αρχή του παιχνιδιού.

Το New Game+ ξεκλειδώνεται αφού ολοκληρώσετε την κύρια ιστορία και προσθέτει νέες, πιο απαιτητικές επιλογές δυσκολίας και δύο νέα Trophy. Προστίθεται επίσης ένα νέο currency που ονομάζεται Ghost Flowers, το οποίο μπορείτε να ανταλλάξετε με έναν νέο πωλητή για περισσότερα από 30 νέα cosmetic αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων νέων σετ πανοπλίας και βαφών όπλων, καθώς και 10 νέα φυλαχτά. Θα μπορείτε ταυτόχρονα να αποκτήσετε ένα επιπλέον επίπεδο αναβαθμίσεων για τα υπάρχοντα σετ πανοπλίας και τα όπλα σας.

Πέρα από το New Game+, έχουμε επίσης μια σειρά από νέες προσθήκες στο βασικό παιχνίδι. Έπειτα από αυτήν την ενημέρωση, θα μπορείτε να παίξετε ξανά το περιεχόμενο μετά την ολοκλήρωση της κύριας ιστορίας, αλλά και μια νέα οθόνη με στατιστικά. Εισάγονται νέες επιλογές προσβασιμότητας, όπως επαναπροσδιορισμός των κουμπιών κατεύθυνσης, και νέες λειτουργίες στο Photo Mode, όπως ταχύτητα κλείστρου, πλέγμα σύνθεσης και νέα φίλτρα.

Είμαστε χαρούμενοι που κλείνουμε τη χρονιά με αυτές τις νέες προσθήκες και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δημιουργήσετε όλοι μέσω του Photo Mode! Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που έχετε δείξει στο Ghost of Yōtei από την κυκλοφορία του τον περασμένο μήνα. Είτε ξαναζήσετε την ιστορία της Atsu στο New Game+, είτε ξεκινήσετε το παιχνίδι για πρώτη φορά αυτές τις γιορτές, ελπίζουμε να απολαύσετε τον χρόνο σας στο Ezo και ανυπομονούμε να σας παρουσιάσουμε το Ghost of Yōtei Legends το 2026!

*Διαθέσιμο με την ενημέρωση 1.100.000. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμός στο PlayStation.