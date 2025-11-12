Το Ghost of Yotei σπάει ρεκόρ πωλήσεων στο PS5

Το Ghost of Yotei, η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Ghost of Tsushima, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά, καταγράφοντας 3,3 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και καθιερώνοντάς το άμεσα ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια του PlayStation 5. Τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν μέσα από τη νέα οικονομική αναφορά της Sony, η οποία αποκαλύπτει ότι το παιχνίδι βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους κορυφαίους τίτλους της κονσόλας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρώτο Ghost of Tsushima, που κυκλοφόρησε το 2020, είχε αποτελέσει μια τεράστια επιτυχία για τη Sony και τη Sucker Punch Productions. Με περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, το παιχνίδι όχι μόνο καθιέρωσε τον Jin Sakai ως εμβληματική φιγούρα στο σύμπαν του PlayStation, αλλά και έθεσε νέα πρότυπα για τα open-world action games. Με αυτό το υπόβαθρο, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το Ghost of Yotei θα προκαλούσε ενθουσιασμό στους fans – ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν ότι το sequel ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Sony για το τρίτο τρίμηνο του 2025, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου – δηλαδή ακριβώς έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του – το Ghost of Yotei είχε φτάσει τις 3,3 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Αυτό τοποθετεί τον τίτλο ως το έκτο πιο εμπορικό παιχνίδι στην ιστορία του PS5 και, ταυτόχρονα, το πιο επιτυχημένο παιχνίδι του 2025 στην πλατφόρμα, ξεπερνώντας το Forza Horizon 5, που κατείχε μέχρι πρότινος την πρώτη θέση. Στην ευρωπαϊκή αγορά, το Ghost of Yotei έχει αναδειχθεί στο πιο εμπορικό παιχνίδι της Sony μετά το Marvel’s Spider-Man 2.

Αν και οι πωλήσεις του δεν έφτασαν τις εκρηκτικές πρώτες ημέρες του προκατόχου του — το Ghost of Tsushima είχε πουλήσει 2,4 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας — το Yotei δείχνει σημάδια πιο σταθερής και μακροχρόνιας δυναμικής. Το αρχικό παιχνίδι είχε φτάσει τα 5 εκατομμύρια μέσα σε τέσσερις μήνες, ωστόσο ωφελήθηκε από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου της πανδημίας, όταν η κατανάλωση ψηφιακής ψυχαγωγίας είχε εκτοξευθεί. Το Ghost of Yotei, από την άλλη, κυκλοφόρησε σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά, με πολλαπλούς τίτλους υψηλού προφίλ να διεκδικούν την προσοχή των παικτών.

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το παιχνίδι φαίνεται να έχει βρει το κοινό του. Οι κριτικές το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο τεχνικά και αφηγηματικά ολοκληρωμένα παιχνίδια του PS5, με αναβαθμισμένο σύστημα μάχης, πιο εκτενή χάρτη και δυναμική αφήγηση που βασίζεται σε επιλογές. Η Sucker Punch κατάφερε να επεκτείνει τον κόσμο του Tsushima χωρίς να χάσει τη φιλοσοφία του πρώτου παιχνιδιού – συνδυάζοντας το ιστορικό υπόβαθρο της φεουδαρχικής Ιαπωνίας με μια πιο ώριμη προσέγγιση στη θεματολογία της τιμής και της αυτοθυσίας.

[source]