PlayStation Blog Awards 2025: Το Ghost of Yōtei σαρώνει – Αναλυτικά οι νικητές

Η φωνή της κοινότητας του PlayStation ήχησε πιο δυνατά από ποτέ. Με περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο ψήφους να καταμετρώνται στις διαδικτυακές κάλπες του PlayStation Blog, οι παίκτες ανέδειξαν τους τίτλους που καθόρισαν τη χρονιά που φεύγει. Αν και ο ανταγωνισμός το 2025 ήταν σκληρός, με επιστροφές θρυλικών franchise και εκπλήξεις από τον ανεξάρτητο χώρο, ένας ήταν ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής: το Ghost of Yōtei.

Η Sucker Punch Productions φαίνεται πως βρήκε τη χρυσή τομή, δημιουργώντας έναν τίτλο που όχι μόνο κέρδισε το πολυπόθητο Πλατινένιο Τρόπαιο για το Game of the Year, αλλά κυριάρχησε σχεδόν σε κάθε κατηγορία που συμμετείχε. Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε ο χάρτης των νικητών σε μια χρονιά-ορόσημο για το gaming.

Η απόλυτη κυριαρχία του "φαντάσματος"

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το 2025 ανήκει στην Atsu. Η νέα ηρωίδα της Sucker Punch κέρδισε τις καρδιές των παικτών, κατακτώντας το βραβείο Best New Character. Οι ψηφοφόροι μαγεύτηκαν από την προσωπική της ιστορία εκδίκησης και λύτρωσης, αλλά και από το πολύπλευρο στυλ μάχης της που έφερε φρέσκο αέρα στο είδος.

Η τεχνική αρτιότητα του Ghost of Yōtei ήταν το δεύτερο μεγάλο του όπλο. Το παιχνίδι απέσπασε τα βραβεία Best Graphical Showcase και Best Art Direction, με τους παίκτες να εκθειάζουν την πυκνότητα της βλάστησης, την αριστοτεχνική χρήση του ray tracing και την πιστή αναπαράσταση της Ιαπωνίας του 1600. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με τη νίκη στις κατηγορίες Best Audio Design και Best Use of DualSense, αποδεικνύοντας πως η Sucker Punch γνωρίζει πλέον το hardware του PS5 καλύτερα από τον καθένα, μεταφέροντας στα χέρια μας την αίσθηση του ανέμου και τη σύγκρουση του ατσαλιού.

Η έκπληξη που ακούει στο όνομα "Clair Obscur"

Αν το Ghost of Yōtei ήταν ο αναμενόμενος γίγαντας, το Clair Obscur: Expedition 33 ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς. Ο τίτλος της Sandfall Interactive κατάφερε να αποσπάσει το Πλατινένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Story, κερδίζοντας μεγαθήρια όπως το Death Stranding 2 και το Silent Hill f.

Η κοινότητα στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα του παιχνιδιού να ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, με διαλόγους που έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των παικτών. Παράλληλα, η μουσική επένδυση του Lorien Testard χάρισε στο παιχνίδι και το βραβείο Best Soundtrack, ενώ η συνολική του ποιότητα το ανέδειξε και ως το Best Independent Game του 2025. Είναι σπάνιο για ένα indie παιχνίδι να κοιτάζει στα μάτια τις AAA παραγωγές σε κατηγορίες αφήγησης και μουσικής, και αυτό λέει πολλά για το επίτευγμα της Sandfall.

Οι τεχνικοί κολοσσοί και οι επιστροφές

Το Death Stranding 2: On the Beach της Kojima Productions, αν και έχασε την πρωτιά στο Game of the Year, έδειξε τη δύναμή του κερδίζοντας Χρυσά βραβεία στα γραφικά και τον ήχο. Ωστόσο, η ίδια η Kojima Productions αναδείχθηκε Studio of the Year, μια αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειάς της να συνδέεται με το κοινό μέσω παγκόσμιων tours και pop κουλτούρας.

Στον τομέα του Multiplayer, το Battlefield 6 έκανε μια δυναμική επιστροφή, κερδίζοντας την προτίμηση των παικτών για τις μεγάλες, χαοτικές μάχες του και την εξαιρετική ενσωμάτωση των adaptive triggers, αφήνοντας πίσω του το Arc Raiders και το Marvel Rivals.

Στις επανεκδόσεις, η νοσταλγία χτύπησε κόκκινο. Το The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered κατέκτησε την κορυφή ως Best Rerelease, αποδεικνύοντας ότι το κλασικό RPG της Bethesda παραμένει αξεπέραστο, ειδικά τώρα που φρεσκαρίστηκε οπτικά.

Indies, VR και η ανυπομονησία για το μέλλον

Το πολυαναμενόμενο Hollow Knight: Silksong επιτέλους έκανε την εμφάνισή του και δεν απογοήτευσε, κερδίζοντας τον τίτλο του Best PS4 Game και το Χρυσό βραβείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας, το Alien: Rogue Incursion τρόμαξε ευχάριστα τους κατόχους PS VR2, κερδίζοντας το Πλατινένιο βραβείο απέναντι στο Hitman World of Assassination.

Όσο για τα παιχνίδια που συνεχίζουν να μας κρατούν συντροφιά, το Genshin Impact απέδειξε την αντοχή του στον χρόνο κερδίζοντας το βραβείο Best Ongoing Game, με την MiHoYo να παίρνει και το Χάλκινο με το Honkai: Star Rail.

Κλείνοντας, το βλέμμα των παικτών είναι ήδη στραμμένο στο 2026. Το Marvel’s Wolverine της Insomniac Games αναδείχθηκε ως το Most Anticipated Game, κερδίζοντας στο νήμα το Resident Evil Requiem.