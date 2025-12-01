Ψήφισε τα κορυφαία games του 2025 για το PlayStation

Η τελική ευθεία της χρονιάς για το PlayStation συνοδεύεται πλέον από έναν θεσμό που έχει αποκτήσει δική του βαρύτητα στην κοινότητα: τα PS Blog Game of the Year Awards. Οι ψηφοφορίες για το 2025 μόλις άνοιξαν, προσκαλώντας τους παίκτες να στηρίξουν τα παιχνίδια και τα στούντιο που σημάδεψαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Και όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία δεν είναι απλώς ένα fan vote, αλλά μια ευκαιρία να αποτυπωθεί ο παλμός της κοινότητας μέσα από 19 διαφορετικές κατηγορίες.

Η χρονιά υπήρξε πλούσια σε κάθε είδους κυκλοφορία: από τα πολυαναμενόμενα sequels που κράτησαν τις υποσχέσεις τους, μέχρι μικρότερα indies που κατέληξαν να συζητιούνται περισσότερο από blockbusters. Η Sony, μέσω του PS Blog, επιχειρεί να τιμήσει αυτό το μείγμα δημιουργικότητας και τεχνικής αρτιότητας, αναδεικνύοντας δουλειές από στούντιο κάθε μεγέθους και προέλευσης. Οι κατηγορίες καλύπτουν όλο το φάσμα — gameplay, χαρακτήρες, art direction, ήχο, μουσική και πολλά ακόμη.

Οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία είναι πολυάριθμοι, όμως η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο ευέλικτη χάρη στην επιλογή write-in: οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν όποιο παιχνίδι θεωρούν ότι εκπροσωπεί καλύτερα την κατηγορία, ακόμη κι αν δεν βρίσκεται στην προκαθορισμένη λίστα. Τα αποτελέσματα θα κριθούν αποκλειστικά από τις ψήφους του κοινού. Τα παιχνίδια που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη θα τιμηθούν με Bronze, Silver, Gold ή Platinum PS Blog trophies όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε λίγες εβδομάδες.

Φυσικά, η Sony θέτει και ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τις υποψηφιότητες ώστε η διαδικασία να παραμένει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη. Η κατηγορία Best PS5 Game, για παράδειγμα, αφορά αποκλειστικά τίτλους που κυκλοφόρησαν φέτος και όχι εκδόσεις που απλώς εμπλουτίστηκαν με νέα updates. Το ίδιο ισχύει και για το Best Multiplayer Experience, που επικεντρώνεται σε κυκλοφορίες του 2025. Αντίθετα, το Best Ongoing Game στρέφεται σε παιχνίδια που ανανεώθηκαν σημαντικά μέσα στη χρονιά, είτε μέσω expansion είτε με αλλαγές που επαναπροσδιόρισαν το gameplay.

Μια άλλη κατηγορία που αξίζει προσοχής είναι το Best Rerelease. Αφορά τίτλους που έχουν αναβαθμιστεί, μεταφερθεί σε νεότερο hardware ή remastered χωρίς όμως να αλλάζουν ριζικά. Τα πλήρη remakes δεν εντάσσονται εδώ, αλλά συναγωνίζονται σε άλλες κατηγορίες, ώστε να αξιολογηθούν δίκαια σε σχέση με τα σύγχρονα παιχνίδια.

Το χρονικό όριο για τη συμπερίληψη μιας κυκλοφορίας στον φετινό διαγωνισμό ήταν η 30η Νοεμβρίου. Οτιδήποτε εμφανίστηκε αργότερα θα περιμένει τη σειρά του για τις υποψηφιότητες της επόμενης χρονιάς, διατηρώντας την αξιοπιστία της διαδικασίας και αποφεύγοντας βεβιασμένες προσθέσεις τίτλων της τελευταίας στιγμής.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την κατηγορία Most Anticipated. Αν ένα παιχνίδι έχει ήδη κερδίσει Platinum Trophy σε προηγούμενη χρονιά, δεν μπορεί να ξαναμπεί στη λίστα ώστε να δοθεί χώρος σε νέους τίτλους. Αυτός είναι και ο λόγος που το Grand Theft Auto VI δεν συμμετέχει φέτος στο Most Anticipated Game of 2026 and Beyond, καθώς είχε κατακτήσει την κορυφή το 2023.

Παρά τη θεσμική και οργανωμένη φύση των βραβείων, το PS Blog δίνει ξεκάθαρα το τιμόνι στους παίκτες. Η διαδικασία είναι ανοιχτή, απλή και —όπως φαίνεται κάθε χρόνο— αντανακλά με ακρίβεια τις προτιμήσεις της κοινότητας. Η Sony δεν αναμιγνύεται στα αποτελέσματα: ο νικητής κάθε κατηγορίας καθορίζεται απόλυτα από τη δύναμη της συμμετοχής.

Οι ψηφοφορίες ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και μπορείτε να ψηφίσετε από εδώ.