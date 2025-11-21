Ξεκίνησαν οι Black Friday προσφορές του PlayStation

Η Sony ανακοινώνει την έναρξη των Black Friday προσφορών του PlayStation από σήμερα, 21 Νοεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης αλλά και στο PlayStation Store.

Οι φίλοι του PlayStation κι όσοι θέλουν να προσφέρουν μοναδικά δώρα, μπορούν να εξερευνήσουν μια σειρά από προσφορές σε παιχνίδια, περιφερειακά και φυσικά, κονσόλες.

Εξοικονομήστε έως και €150 σε κονσόλες PS5 Ψηφιακής Έκδοσης, κονσόλες PS5, και στο PS5 Pro.

Επίσης, για την φετινή εορταστική περίοδο, η Sony έχει και μια νέα προσθήκη με την κονσόλα PS5 - Fortnite Flowering Chaos Bundle που περιλαμβάνει αποκλειστικό* in-game περιεχόμενο και in-game currency - διαθέσιμο επίσης σε προσφορά γνωριμίας από €349,99*.

Οι Black Friday προσφορές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

€100 όφελος στο headset εικονικής πραγματικότητας για το PS5, PlayStation VR2

στο headset εικονικής πραγματικότητας για το PS5, PlayStation VR2 €20 όφελος στη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal ώστε να μεταφέρετε την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας

στη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal ώστε να μεταφέρετε την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας € 20 όφελος στα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite, με υψηλής ποιότητας επίπεδα μαγνητικά ηχεία συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

στα ασύρματα ακουστικά PULSE Elite, με υψηλής ποιότητας επίπεδα μαγνητικά ηχεία συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth €30 όφελος στα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation, PULSE Explore, συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth

στα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation, PULSE Explore, συμβατά με PS5, PC/Mac και συσκευές Bluetooth €30 όφελος στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με πολλές δυνατότητες προσαρμογής, συμβατό με PS5 και PC

στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με πολλές δυνατότητες προσαρμογής, συμβατό με PS5 και PC €20 όφελος στα ασύρματα χειριστήρια DualSense, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής Chroma

στα ασύρματα χειριστήρια DualSense, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής Chroma Μειωμένες τιμές σε δημοφιλείς PlayStation τίτλους όπως τα Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, God of War Ragnarök και πολλά ακόμη

Προσφορές κατά την εγγραφή ή την αναβάθμιση στις συνδρομές του PlayStation Plus

Επισκεφθείτε το PlayStation.com και περιηγηθείτε στις Black Friday προσφορές εδώ: https://www.playstation.com/el-gr/deals/black-friday/