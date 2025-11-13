Η Sony παρουσιάζει οθόνη PlayStation 240Hz με βάση φόρτισης για το DualSense

Η Sony παρουσίασε επίσημα ένα νέο κομμάτι hardware στο πλαίσιο της εκδήλωσης State of Play Japan και όχι, δεν πρόκειται για νέα κονσόλα ή κάποιο αξεσουάρ για το PlayStation 5. Αυτή τη φορά, η ιαπωνική εταιρεία κάνει είσοδο στη σφαίρα των desktop gamers, αποκαλύπτοντας το πρώτο monitor που φέρει το brand PlayStation: μια οθόνη 27 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης έως και 240 Hz, HDR, VRR και μια πολύ ιδιαίτερη πινελιά σχεδιασμού, έναν ενσωματωμένο «γάντζο» που λειτουργεί ως φορτιστής για το DualSense.

Το προϊόν, που φέρει το μάλλον ευθύ όνομα 27” Gaming Monitor with DualSense Charging Hook, σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση της Sony: τη διεύρυνση του οικοσυστήματος PlayStation πέρα από την ίδια την κονσόλα. Η εταιρεία φαίνεται να θέλει να προσεγγίσει τους gamers που χρησιμοποιούν PC ή Mac, διατηρώντας όμως το αναγνωρίσιμο στυλ και την εργονομία των προϊόντων της.

Η οθόνη προσφέρει ανάλυση 2560x1440 (QHD), υποστηρίζει HDR και μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR), ενώ φτάνει ως τα 240 Hz όταν συνδέεται με υπολογιστή. Στην περίπτωση του PlayStation 5, ωστόσο, ο ρυθμός περιορίζεται στα 120 Hz, καθώς η κονσόλα δεν υποστηρίζει υψηλότερες συχνότητες. Ακόμη κι έτσι, πρόκειται για μια από τις ταχύτερες οθόνες που έχει παρουσιάσει ποτέ η Sony, με προφανή στόχο τους competitive gamers που θέλουν άμεση απόκριση και κορυφαία ποιότητα εικόνας.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ίσως το μικρό, αλλά έξυπνο “DualSense Charging Hook”. Πρόκειται για έναν ενσωματωμένο γάντζο στο πλαϊνό τμήμα της βάσης, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως βάση στήριξης και φορτιστής για τα χειριστήρια DualSense ή DualSense Edge.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η οθόνη είναι συμβατή όχι μόνο με PlayStation 5 αλλά και με PC και Mac, ενώ υποστηρίζει και οποιαδήποτε άλλη συσκευή διαθέτει HDMI. Έτσι, αν και το branding είναι καθαρά PlayStation, οι κάτοχοι Xbox ή ακόμα και φορητών υπολογιστών μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμούς.

Όσον αφορά τις συνδέσεις, η Sony εξοπλίζει το monitor με δύο υποδοχές HDMI 2.1 και μία DisplayPort 1.4, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη για ανάλυση έως 2560x1440 στα 240 Hz. Η DisplayPort σύνδεση υποστηρίζει επίσης DSC (Display Stream Compression), κάτι που επιτρέπει υψηλότερα frame rates χωρίς απώλεια ποιότητας. Στο πίσω μέρος βρίσκονται δύο υποδοχές USB Type-A και μία Type-C, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιφερειακά ή για τη σύνδεση του PlayStation Link Adapter, που είδαμε πρόσφατα με τα ακουστικά Pulse Elite και Pulse Explore.

Επιπλέον, η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και έξοδο ήχου 3.5mm, καλύπτοντας έτσι τους χρήστες που δεν θέλουν εξωτερικό ηχητικό εξοπλισμό. Για όσους επιθυμούν μια πιο ευέλικτη διάταξη, η συσκευή υποστηρίζει επιλεγμένα VESA mounting συστήματα, επιτρέποντας εύκολη τοποθέτηση σε βραχίονα ή σε πιο προσαρμοσμένο setup. Η σχεδίαση της νέας 27άρας οθόνης ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική του PlayStation 5: καθαρές γραμμές, ματ επιφάνειες και λευκό-μαύρο χρωματικό συνδυασμό με διακριτικές μπλε πινελιές.

Αν και η Sony δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τιμή, γνωρίζουμε ότι το νέο monitor θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία μέσα στο 2026.

