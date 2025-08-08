Το PS5 ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια σε πωλήσεις

Παρά την έλλειψη της σταθερής ροής αποκλειστικών τίτλων που χαρακτήριζε το PS4, η πορεία του PS5 στην αγορά συνεχίζει ακάθεκτη. Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα της Sony για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, η κονσόλα είχε ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως έως τις 30 Ιουνίου 2025. Η επίδοση αυτή φέρνει το PS5 πολύ κοντά στο Xbox 360 (84 εκατομμύρια) και σταδιακά πλησιάζει τις συνολικές πωλήσεις του PS3, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 87 εκατομμύρια μονάδες.

Ειδικότερα, στο τελευταίο τρίμηνο που καταγράφηκε, η Sony πούλησε 2,5 εκατομμύρια PS5, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τα 2,8 εκατομμύρια του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά περίπου 100.000 μονάδες, ένδειξη ότι η ζήτηση για την κονσόλα παραμένει σταθερή ή και ενισχύεται.

Στο κομμάτι του λογισμικού, η εταιρεία σημείωσε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με περίπου 66 εκατομμύρια πωλήσεις παιχνιδιών για PS4 και PS5 μέσα στο τρίμηνο. Από αυτά, σχεδόν 7 εκατομμύρια ήταν τίτλοι πρώτου μέρους, δηλαδή δημιουργίες των ίδιων των στούντιο της Sony. Συνολικά, οι πωλήσεις παιχνιδιών αυξήθηκαν κατά περίπου 12 εκατομμύρια σε ετήσια βάση, μια εντυπωσιακή επίδοση που δείχνει πως, παρά τις προκλήσεις, η βάση των χρηστών παραμένει ενεργή και πρόθυμη να επενδύσει σε νέο περιεχόμενο.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 83% των παιχνιδιών για PS4 και PS5 που πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου ήταν σε ψηφιακή μορφή, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την τάση της αγοράς προς τις ψηφιακές αγορές και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη φυσική διανομή.

Τα τελευταία χρόνια, η Sony είχε επιχειρήσει να στραφεί προς την κατεύθυνση των live service παιχνιδιών, ωστόσο το πείραμα αυτό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ένα από τα πιο προβεβλημένα projects απέτυχε, ενώ άλλα ακυρώθηκαν πριν καν φτάσουν στο κοινό. Παρά τις αποτυχίες αυτές, τα συνολικά έσοδα από παιχνίδια και περιεχόμενο δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν αρνητικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βασική στρατηγική της εταιρείας — η ποιότητα των single-player εμπειριών και η δύναμη των first-party στούντιο — παραμένει αποδοτική.

Καθώς το PS5 πλησιάζει τα πέντε χρόνια κυκλοφορίας τον ερχόμενο Νοέμβριο, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν η κονσόλα θα καταφέρει να φτάσει το καθοριστικό ορόσημο των 100 εκατομμυρίων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επαναληφθεί ο ρυθμός επιτυχίας του PS4, το οποίο κατάφερε να πετύχει αυτόν τον αριθμό σε πέντε χρόνια και επτά μήνες, επίδοση που τότε θεωρήθηκε ρεκόρ.

Το PS5, ωστόσο, αντιμετωπίζει κάποιες επιπλέον προκλήσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του. Η αύξηση τιμών σε βασικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, αποτέλεσε σημείο τριβής για τους καταναλωτές. Η Sony απέδωσε αυτές τις αυξήσεις στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, αναφέροντας τον πληθωρισμό και τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις ως βασικούς λόγους. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους της παραγωγής του PS5 στις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευελιξία τις παγκόσμιες οικονομικές μεταβολές και τις εμπορικές πιέσεις.

