Αυτά είναι τα δωρεάν games του PS Plus για τον Οκτώβριο

Με αφορμή την εκδήλωση State of Play, η Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια του Οκτωβρίου 2024 για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus. Από την 1η Οκτωβρίου, θα μπορείτε να κατεβάσετε και να παίξετε δωρεάν το Doki Doki Literature Club Plus, το Dead Space και το WWE 2K24.

Το Doki Doki Literature Club Plus είναι ένα ανατρεπτικό οπτικό μυθιστόρημα που είναι καλύτερο να παίζεται με όσο το δυνατόν λιγότερη προετοιμασία ή γνώση. Ακόμα κι αν δεν είστε φίλοι του συγκεκριμένου είδους, το παιχνίδι έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από ό,τι ενδεχομένως φαντάζεστε και ίσως αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία.

Μπείτε στην εμπειρία ψυχολογικού τρόμου του Doki Doki Literature Club. Παίζετε ως ο κύριος χαρακτήρας, ο οποίος απρόθυμα εντάσσεται στη Λέσχη Λογοτεχνίας σε αναζήτηση ενός ρομαντικού ενδιαφέροντος. Με κάθε ποίημα που γράφεις και κάθε επιλογή που κάνεις, θα γοητεύσεις το φλερτ σου και θα αρχίσεις να ξεδιπλώνεις τη φρίκη του σχολικού ρομαντισμού. Έχεις αυτό που χρειάζεται για να σπάσεις τον κώδικα των dating sims και να πετύχεις το τέλειο τέλος; Αυτό το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ή για όσους ενοχλούνται εύκολα.

Το Dead Space είναι ένα remake του επιτυχημένου παιχνιδιού survival-horror, αναμειγνύοντας την επιστημονική φαντασία και τον ανατριχιαστικό τρόμο με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα συστήματα ελέγχου και οι μηχανισμοί του παιχνιδιού έχουν αναθεωρηθεί για να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τα σύγχρονα πρότυπα, αλλά η ιστορία παραμένει σχεδόν εξ ολοκλήρου η ίδια.

Το κλασικό παιχνίδι τρόμου επιβίωσης επιστημονικής φαντασίας επιστρέφει, ανακατασκευασμένο για να προσφέρει μια βαθύτερη και πιο καθηλωτική εμπειρία. Ο Isaac Clarke είναι ένας συνηθισμένος μηχανικός σε μια αποστολή επισκευής ενός τεράστιου σκάφους κλάσης Planet Cracker, του USG Ishimura, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι κάτι έχει πάει τρομερά στραβά. Το πλήρωμα του πλοίου έχει σφαγιαστεί και η αγαπημένη σύντροφος του Isaac, η Nicole, έχει χαθεί κάπου στο πλοίο. Τώρα μόνος και οπλισμένος μόνο με τα εργαλεία και τις δεξιότητές του ως μηχανικός, ο Isaac τρέχει να αποκαλύψει το εφιαλτικό μυστήριο του τι συνέβη στο Ishimura με την ελπίδα να βρει τη Nicole. Παγιδευμένος με εχθρικά πλάσματα που ονομάζονται Necromorphs, ο Isaac έχει μπροστά του μια μάχη για την επιβίωση, όχι μόνο ενάντια στους κλιμακούμενους τρόμους του πλοίου αλλά και στη δική του καταρρέουσα λογική.

Το WWE 2K24 αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη δημοφιλή σειρά wrestling, η πορεία της οποίας έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη έκδοση, ωστόσο, είναι μια από τις αρκετά καλές.