Το PlayStation 5 ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως

Σύνοψη

Ορόσημο πωλήσεων: 100+ εκατομμύρια τεμάχια (sell-in) ακριβώς έξι χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της κονσόλας τον Νοέμβριο του 2020.

100+ εκατομμύρια τεμάχια (sell-in) ακριβώς έξι χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της κονσόλας τον Νοέμβριο του 2020. Οικονομικά δεδομένα: Το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 καταγράφηκαν 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις, σημειώνοντας πτώση 1,4 εκατομμυρίων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 καταγράφηκαν 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις, σημειώνοντας πτώση 1,4 εκατομμυρίων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ιστορική σύγκριση: Το PS5 προσεγγίζει πλέον τις πωλήσεις του αρχικού PlayStation (102,4 εκ.), έχοντας ως απώτερο στόχο τα 117 εκατομμύρια του PS4.

Το PS5 προσεγγίζει πλέον τις πωλήσεις του αρχικού PlayStation (102,4 εκ.), έχοντας ως απώτερο στόχο τα 117 εκατομμύρια του PS4. Λογισμικό & Χρήστες: Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες αγγίζουν τα 127 εκατομμύρια, ενώ οι συνδυαστικές πωλήσεις παιχνιδιών για PS4 και PS5 υπερβαίνουν τα 1,795 δισεκατομμύρια αντίτυπα.

Η Sony επιβεβαίωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της με τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά δεδομένα πως οι παγκόσμιες παραδόσεις του PlayStation 5 στα καταστήματα λιανικής ξεπέρασαν οριστικά το όριο των 100 εκατομμυρίων τεμαχίων. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2026 αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα του hardware της ιαπωνικής εταιρείας απέναντι σε αλλεπάλληλες εξωγενείς πιέσεις και μακροοικονομικές δυσκολίες. Η επίτευξη του τεράστιου εμπορικού στόχου έρχεται σχεδόν έξι χρόνια μετά το αρχικό λανσάρισμα του συστήματος εν μέσω των πρωτοφανών συνθηκών της πανδημίας, υποδηλώνοντας μια σταθερή εμπορική πορεία που διατηρεί τον βηματισμό της παρά τις πολυάριθμες διακυμάνσεις της αγοράς.

Αναλύοντας τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα προκύπτει μια σύνθετη εικόνα για την τρέχουσα δυναμική της κονσόλας. Το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 έκλεισε με 2,6 εκατομμύρια πωληθέντα συστήματα. Το νούμερο αντιπροσωπεύει μια αισθητή μείωση σε σχέση με τα 4 εκατομμύρια συστήματα που είχαν διατεθεί ακριβώς το ίδιο διάστημα την προηγούμενη χρονιά. Παρόλα αυτά, αποτελεί σαφή βελτίωση συγκριτικά με τους απογοητευτικούς αριθμούς του πρώτου τριμήνου, όταν οι πωλήσεις είχαν περιοριστεί μόλις στο 1,6 εκατομμύριο τεμάχια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως από το τέλος Σεπτεμβρίου, όταν η εταιρεία είχε ανακοινώσει 97,9 εκατομμύρια παραδόσεις, χρειάστηκαν μόλις 40 ημέρες για να διατεθούν επιπλέον 2,1 εκατομμύρια μονάδες. Η ξαφνική άνοδος της ζήτησης αποδίδεται ξεκάθαρα στην τεράστια προσμονή του κοινού για την κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ως ο ισχυρότερος καταλύτης πωλήσεων hardware σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βάζοντας τα νούμερα σε ιστορικό πλαίσιο, το PlayStation 5 ετοιμάζεται πλέον να προσπεράσει τις πωλήσεις του αρχικού PlayStation, το οποίο είχε τερματίσει τον κύκλο ζωής του στα 102,4 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ απειλεί άμεσα και το Nintendo Wii των 101,6 εκατομμυρίων μονάδων. Το μεγάλο στοίχημα ωστόσο παραμένει η κατάρριψη του ρεκόρ που έχει θέσει ο άμεσος προκάτοχός του. Το PlayStation 4 είχε καταφέρει να φτάσει τα 117 εκατομμύρια τεμάχια μέχρι τα μέσα του 2022, όντας το μηχάνημα που έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλο στο πολυπόθητο ορόσημο των 100 εκατομμυρίων στην ιστορία της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως το PlayStation 2 παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του κλάδου με περισσότερα από 155 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ ο ανταγωνισμός από τη Microsoft παραμένει αχαρτογράφητος, αφού η αμερικανική εταιρεία αρνείται συστηματικά να δημοσιεύσει τα δικά της επίσημα νούμερα πωλήσεων για τα Xbox Series X και S.

Εξετάζοντας την πορεία της κονσόλας στην ελληνική αγορά, οι εγχώριοι καταναλωτές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις στα ράφια των καταστημάτων για σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της κονσόλας, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις τιμών. Η απλή έκδοση του PlayStation 5 σταθεροποιήθηκε στην περιοχή των 550 ευρώ, ενώ η πρόσφατη έλευση του PlayStation 5 Pro εκτόξευσε το κόστος κτήσης στα 800 ευρώ για το ελληνικό κοινό. Παρά το αυξημένο κόστος απόκτησης εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, η ελληνική κοινότητα διατηρεί την παραδοσιακή της αφοσίωση στο brand, μετατοπίζοντας μεγάλο μέρος των αγοραστικών της συνηθειών προς τις ψηφιακές αγορές και τις συνδρομητικές υπηρεσίες προκειμένου να αποσβέσει την αρχική επένδυση του εξοπλισμού.

Η κερδοφορία του οικοσυστήματος άλλωστε δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την πώληση των συσκευών. Τα στοιχεία της Sony αποκαλύπτουν πως οι ενεργοί χρήστες του δικτύου PlayStation Network φτάνουν τα 127 εκατομμύρια σε μηνιαία βάση. Ταυτόχρονα, οι συνδυαστικές πωλήσεις λογισμικού για τις πλατφόρμες PS4 και PS5 έχουν αγγίξει το τα 1,795 δισ. αντίτυπα. Η στρατηγική επικέντρωσης στους ήδη αφοσιωμένους παίκτες αποδίδει εξαιρετικά, αντισταθμίζοντας τον επιβραδυνόμενο ρυθμό υιοθέτησης νέων χρηστών. Φυσικά, ο δρόμος δεν έχει μόνο επιτυχίες. Για παράδειγμα, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην ακύρωση του παιχνιδιού Fairgames της Haven Studios επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή οπισθοχώρηση της από την κατηγορία των live-service τίτλων, ενώ οι πωλήσεις του Marvel's Wolverine περιορίστηκαν στα 2,4 εκατομμύρια αντίτυπα προκαλώντας σχετικό προβληματισμό στα κεντρικά γραφεία.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το οικοσύστημα καλείται να αντιμετωπίσει την αναπόφευκτη μετάβαση στην επόμενη γενιά hardware. Οι αναλυτές της βιομηχανίας ήδη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για την ανάπτυξη του PlayStation 6, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια επερχόμενη τιμολογιακή πολιτική που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια κατά το λανσάρισμα. Η διαρκής αύξηση του κόστους των ημιαγωγών και των πρώτων υλών δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για το κατά πόσο οι μελλοντικές κονσόλες θα καταφέρουν να πλησιάσουν ξανά το όριο των 100 εκατομμυρίων χρηστών.

Μέχρι τότε, η πορεία του PlayStation 5 κατά το κρίσιμο τρίμηνο των εορτών και η επίδοσή του με την κυκλοφορία του νέου Grand Theft Auto θα καθορίσουν την τελική του θέση στο πάνθεον της ψηφιακής ψυχαγωγίας.