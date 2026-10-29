Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για το Νοέμβριο του 2026

Σύνοψη

Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, οι συνδρομητές του PlayStation Plus αποκτούν πρόσβαση σε τρεις νέους τίτλους για PS4 και PS5.

Το Dead Island 2 προσφέρει μια εκτενή Action RPG εμπειρία επιβίωσης στο μεταποκαλυπτικό Λος Άντζελες με εξαιρετικά λεπτομερές σύστημα παραμόρφωσης σάρκας κατά τη διάρκεια των συμπλοκών.

Η συλλογή Tomb Raider IV-VI Remastered επαναφέρει την τριλογία του σκότους (The Last Revelation, Chronicles, The Angel of Darkness) με επιλογή άμεσης εναλλαγής μεταξύ των αυθεντικών πολυγώνων και των σύγχρονων βελτιωμένων γραφικών.

Το Monster Train 2 επεκτείνει την επιτυχημένη roguelike deckbuilding φόρμουλα προσθέτοντας νέες φυλές αγγέλων και δαιμόνων σε μια ατελείωτη, κατακόρυφη μάχη ενάντια στους Τιτάνες.

Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου παραμένουν διαθέσιμα για προσθήκη στη βιβλιοθήκη τα παιχνίδια του Οκτωβρίου (F1 25, Hunt: Showdown 1896, Earth Defense Force: World Brothers 2).

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τη νέα παρτίδα δωρεάν παιχνιδιών που θα προστεθούν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των συνδρομητών του PlayStation Plus Essential για τον Νοέμβριο του 2026, επιλέγοντας μια στρατηγική που ικανοποιεί εντελώς διαφορετικές προτιμήσεις του κοινού.

Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus Essential για τον Νοέμβριο του 2026 είναι το Dead Island 2 (PS4, PS5), η συλλογή Tomb Raider IV-VI Remastered (PS4, PS5) και το Monster Train 2 (PS5). Οι τρεις τίτλοι θα γίνουν διαθέσιμοι για προσθήκη στη βιβλιοθήκη των συνδρομητών την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και θα παραμείνουν στο πρόγραμμα έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Dead Island 2

Η πολύπαθη ανάπτυξη του Dead Island 2 ολοκληρώθηκε τελικά με απόλυτη επιτυχία υπό την καθοδήγηση της Dambuster Studios, παραδίδοντας στο κοινό μια από τις πιο διασκεδαστικές, ωμές και τεχνικά άρτιες εμπειρίες αντιμετώπισης ζόμπι της τρέχουσας γενιάς. Η δράση μεταφέρεται στο απομονωμένο και κατεστραμμένο Λος Άντζελες, το οποίο πλέον ονομάζεται αστειευόμενα "HELL-A", προσφέροντας τεράστιες, εικονικές τοποθεσίες της αμερικανικής μεγαλούπολης γεμάτες με μεταλλαγμένους εχθρούς. Η εμπειρία χαρακτηρίζεται από έντονα Action RPG στοιχεία που απαιτούν διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού, κατασκευή αυτοσχέδιων όπλων με στοιχεία φωτιάς ή ηλεκτρισμού, και προσεκτική επιλογή δεξιοτήτων μέσω του συστήματος καρτών που παραμετροποιεί πλήρως το στυλ του παίκτη.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το καινοτόμο σύστημα F.L.E.S.H., το οποίο υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις ανατομικές ζημιές στους ιστούς των εχθρών ανάλογα με το είδος του όπλου και τη γωνία κρούσης, προσδίδοντας ένα εντυπωσιακό ρεαλισμό στις melee συγκρούσεις. Παράλληλα υποστηρίζεται online co-op τριών παικτών που μετατρέπει την αγωνιώδη επιβίωση σε μια χαοτική συνεργατική προσπάθεια εξολόθρευσης ορδών.

Tomb Raider IV-VI Remastered

Η συλλογή Tomb Raider IV-VI Remastered έρχεται να ολοκληρώσει την προσπάθεια επαναφοράς των κλασικών περιπετειών της Lara Croft, εστιάζοντας στην αποκαλούμενη τριλογία του σκότους (Darkness Trilogy). Το πακέτο περιλαμβάνει τα εμβληματικά Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles, καθώς και το ιστορικά αμφιλεγόμενο Tomb Raider: The Angel of Darkness. Οι παίκτες έχουν την ελευθερία να περιηγηθούν στους αρχαίους τάφους και τις αστικές τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά πολυγωνικά μοντέλα της εποχής του πρώτου PlayStation και του PS2, ή να πατήσουν απλώς ένα πλήκτρο για να μεταβούν άμεσα στα σύγχρονα, πλήρως ανανεωμένα γραφικά με υψηλής ανάλυσης υφές και σύγχρονους φωτισμούς.

Η συμπερίληψη του The Angel of Darkness φέρει ξεχωριστή σημασία για τη βιομηχανία, καθώς οι προγραμματιστές του remaster επιμελήθηκαν τα τεράστια προβλήματα χειρισμού και την προβληματική κάμερα που είχαν στοιχειώσει την αρχική κυκλοφορία, δίνοντας στους σύγχρονους παίκτες την ευκαιρία να βιώσουν το φιλόδοξο όραμα της Core Design ακριβώς όπως το είχε φανταστεί το στούντιο πριν από δύο δεκαετίες.

Monster Train 2

Αποκλειστικά διαθέσιμο για το PlayStation 5 σε αυτή την τριάδα, το Monster Train 2 χτίζει πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια του προκατόχου του, ενσωματώνοντας νέους, βαθύτερους μηχανισμούς στο ιδιαίτερα απαιτητικό είδος των deckbuilding roguelites. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τη διοίκηση πανίσχυρων, υπερφυσικών τρένων και καλούνται να υπερασπιστούν τρία διαφορετικά κάθετα επίπεδα απέναντι στις ανελέητες επιθέσεις των Τιτάνων, διασχίζοντας τον Παράδεισο, την Κόλαση και την Άβυσσο.

Η κεντρική καινοτομία εντοπίζεται στο σύστημα των συμμαχιών, αφού απαιτείται η δημιουργία μιας τράπουλας που συνδυάζει τις δυνάμεις των πρώην αγγέλων και των δαιμόνων, εισάγοντας πέντε ολοκαίνουργιες φυλές με ξεχωριστά πλεονεκτήματα, μονάδες και συνεργατικές ικανότητες. Η τυχαιότητα του roguelite σχεδιασμού εγγυάται ότι καμία διαδρομή δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη, απαιτώντας διαρκή προσαρμογή, έξυπνες θυσίες καρτών και προσεκτική αναβάθμιση του τρένου για την επίτευξη της τελικής νίκης.

Προλαβαίνετε τα παιχνίδια του Οκτωβρίου

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνδρομητές έχουν περιθώριο μέχρι και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου για να προσθέσουν στη ψηφιακή τους συλλογή τα παιχνίδια του προηγούμενου μήνα. Στη λίστα του Οκτωβρίου περιλαμβάνονται το racing simulator F1 25, το ατμοσφαιρικό extraction shooter Hunt:Showdown 1896, καθώς και το χαοτικό co-op παιχνίδι δράσης Earth Defense Force: World Brothers 2.