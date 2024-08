Samsung και Qualcomm συνεργάζονται για premium infotainment συστήματα στα αυτοκίνητα

Η Samsung Electronics Co., Ltd., ανακοίνωσε την επιτυχή πιστοποίηση της μνήμης LPDDR4X για αυτοκίνητα της Samsung για χρήση με το Snapdragon Digital Chassis της Qualcomm Technologies, Inc. Η μνήμη LPDDR4X πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ψυχαγωγίας (IVI) και υποβοήθησης οδηγού (ADAS) υψηλής τεχνολογίας σε οχήματα.



Η πιστοποίηση της μνήμης LPDDR4X για αυτοκίνητα της Samsung σηματοδοτεί τη δέσμευση της εταιρείας για μακροπρόθεσμη υποστήριξη των πελατών της με μια ποικιλία νέων προϊόντων και τεχνολογιών για εφαρμογές αυτοκινήτων. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ισχυρής σταθερότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα και ενισχυμένης υποστήριξης για τους συνεργάτες του οικοσυστήματος που χρησιμοποιούν το Snapdragon Digital Chassis.





«Με μια ευρεία γκάμα προϊόντων DRAM και NAND με πιστοποίηση AEC-Q100 για αυτοκίνητα, η Qualcomm Technologies αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για μακροπρόθεσμες λύσεις για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Hyunduk Cho, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Ομίλου Αυτοκινήτων στον Τομέα Μνήμης της Samsung Electronics. «Μέσω της ηγετικής θέσης της Samsung στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συσκευασία λύσεων μνήμης, η συνεργασία μας με την Qualcomm Technologies μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη ταχέων κύκλων ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπιστία και εξαιρετικό έλεγχο προϊόντων, τα οποία είναι απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία».



Η Samsung αναπτύσσει, επίσης, την επόμενη γενιά μνήμης LPDDR5 για αυτοκίνητα, με τα δείγματα να αναμένεται να είναι διαθέσιμα εντός του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Το προϊόν LPDDR5 θα μπορεί να υποστηρίζει την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται σήμερα στην αγορά μνήμης για αυτοκίνητα, έως και 9,6 gigabits ανά δευτερόλεπτο (Gbps), ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες.