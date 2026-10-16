Tesla Roadster 2026: Παρουσιάστηκε η νέα έκδοση και... πετάει!

Σύνοψη

Παρουσιάστηκε η τελική, ανασχεδιασμένη έκδοση του Tesla Roadster με έντονες αισθητικές επιρροές από το Cybertruck και αυστηρά αεροδυναμική προσέγγιση.

Το προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού της SpaceX χρησιμοποιεί προωθητήρες υπερσυμπιεσμένου ψυχρού αερίου που εξασφαλίζουν επιτάχυνση 0-100 km/h σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Το όχημα διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα για περιορισμένη ανύψωση από το έδαφος (hovering) και εναέριους ελιγμούς, προκαλώντας τον άμεσο έλεγχο και την παρέμβαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε πτήση επίδειξης από το όχημα της Alef Aeronautics πάνω από το Roadster, υποδηλώνοντας τον ευρύτερο ανταγωνισμό στον τομέα της τρισδιάστατης μετακίνησης.

Η παρουσίαση της τελικής μορφής του Tesla Roadster από τον Elon Musk δεν περιορίστηκε σε μια απλή επίδειξη ενός γρήγορου ηλεκτρικού οχήματος, αλλά αποτέλεσε την επιβεβαίωση πως η εταιρεία σκοπεύει να θολώσει πλήρως τα όρια μεταξύ της παραδοσιακής αυτοκίνησης και της αεροδιαστημικής μηχανικής.

Απομακρυνόμενο αισθητά από τις ομαλές καμπύλες του αρχικού πρωτοτύπου που είχαμε δει το 2017, το νέο μοντέλο υιοθετεί μια πιο αιχμηρή, "Cyberfied" σχεδιαστική γλώσσα που παραπέμπει άμεσα στη φιλοσοφία του Cybertruck, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν ακραία χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας. Οι μηχανικοί της Tesla αναγκάστηκαν να ανασχεδιάσουν ριζικά το σασί προκειμένου να φιλοξενήσουν το σύστημα πρόωσης της SpaceX, το οποίο καταλαμβάνει τον χώρο των πίσω καθισμάτων, καταργώντας την αρχική υπόσχεση για τετραθέσια διάταξη υπέρ της απόλυτης μηχανικής απόδοσης.

Πώς λειτουργούν οι προωθητήρες ψυχρού αερίου

Το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει από τις ανακοινώσεις αφορά τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ένα όχημα παραγωγής μπορεί να επιταχύνει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, υπερβαίνοντας τα φυσικά όρια της πρόσφυσης των ελαστικών.

Για να επιτευχθεί αυτός ο ακραίος χρόνος επιτάχυνσης, το σύστημα SpaceX Package χρησιμοποιεί περίπου δέκα μικρούς προωθητήρες ψυχρού αερίου (cold gas thrusters) οι οποίοι τοποθετούνται περιμετρικά του αμαξώματος και τροφοδοτούνται από μια δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα που λειτουργεί με την ενέργεια της μπαταρίας. Ο αέρας συμπιέζεται σε εξαιρετικά υψηλή πίεση μέσω μιας αντλίας που αντλεί ισχύ από τους ηλεκτροκινητήρες του αυτοκινήτου, αποθηκεύεται σε δεξαμενές συνθετικών ινών και απελευθερώνεται βίαια μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτή η στιγμιαία εκτόνωση δημιουργεί τεράστια κάθετη δύναμη (downforce) που πιέζει τα ελαστικά στην άσφαλτο επιτρέποντας στους ηλεκτροκινητήρες να περάσουν το μέγιστο της ροπής τους στον δρόμο χωρίς σπινάρισμα, ενώ ταυτόχρονα οι οπίσθιοι προωθητήρες προσθέτουν οριζόντια ώθηση που δεν εξαρτάται από τον συντελεστή τριβής των ελαστικών με το οδόστρωμα.

Η εμπλοκή της FAA και τα νομικά όρια της πτήσης

Οι ισχυρισμοί της Tesla σχετικά με την ικανότητα του νέου Roadster να εκτελεί εναέριες περιστροφές ή να ανυψώνεται στιγμιαία από το έδαφος ξεφεύγουν εντελώς από τη δικαιοδοσία των παραδοσιακών ρυθμιστικών αρχών οδικής ασφάλειας όπως η NHTSA, εισερχόμενοι απευθείας στο αυστηρά ελεγχόμενο πεδίο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA). Η δυνατότητα ενός καταναλωτικού οχήματος βάρους σχεδόν δύο τόνων να εφαρμόζει αρκετή ώθηση ώστε να υπερνικά τη βαρύτητα δημιουργεί πρωτοφανείς νομοθετικές προκλήσεις.

Η ρυθμιστική αρχή καλείται πλέον να αποφασίσει εάν ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αιωρηθεί έστω και για λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να ταξινομηθεί ως πειραματικό αεροσκάφος. Εάν το Roadster κριθεί ικανό για πτήση, η χρήση του συστήματος SpaceX στους δημόσιους δρόμους πιθανότατα θα απαγορευτεί αυστηρά μέσω λογισμικού, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποκλειστικά σε ελεγχόμενες πίστες ή σε συνθήκες που υπαγορεύονται από τους κανονισμούς περί μη επανδρωμένων ή πειραματικών πτητικών συστημάτων.

Η παρουσία του ανταγωνιστικού ιπτάμενου οχήματος της Alef Aeronautics στην ίδια εκδήλωση δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, αλλά μια σαφής υπενθύμιση πως ο έλεγχος του χαμηλού εναέριου χώρου αποτελεί το επόμενο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας και των νομοθετών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαθεσιμότητα

Παρά τον εξωπραγματικό χαρακτήρα του νέου Roadster, ο Elon Musk ισχυρίστηκε στην εκδήλωση πως θα μπει σε μαζική παραγωγή από το 2028, αλλά δεν αναφέρθηκε σε τιμές και σε ποιες χώρες θα είναι διαθέσιμο. Εάν και εφόσον προχωρήσει το εγχείρημα, θεωρείται δεδομένο ότι οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρόκειται να επιτρέψουν να κυκλοφορεί σε δημόσιο δρόμο ένα «αυτοκίνητο» με τέτοιες δυνατότητες.