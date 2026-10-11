Η Tesla μετονομάζει το Full Self-Driving σε Assisted Driving στην Ευρώπη

Σύνοψη

Η Tesla εγκαταλείπει επίσημα την εμπορική ονομασία Full Self-Driving (FSD) για την ευρωπαϊκή αγορά, υιοθετώντας τον πιο ρεαλιστικό όρο Assisted Driving προκειμένου να εναρμονιστεί με τις αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων τύπου από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες επί σειρά ετών θεωρούσαν την προηγούμενη ονομασία άκρως παραπλανητική για τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Οι κάτοχοι οχημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης επιπέδου 2, το οποίο τεχνικά και νομικά απαιτεί τη συνεχή οπτική επαφή και τον άμεσο έλεγχο από τον οδηγό.

Οι καθυστερήσεις στην έγκριση του συστήματος οφείλονται στους κανονισμούς DCAS (Driver Control Assistance Systems) της UNECE, οι οποίοι επιβάλλουν σαφή όρια στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προωθούν τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η προσπάθεια της Tesla να ενσωματώσει πλήρως τις πιο προηγμένες τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης στους ευρωπαϊκούς δρόμους προσκρούει παραδοσιακά στο αυστηρό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Γηραιάς Ηπείρου, αναγκάζοντας την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία να προχωρήσει σε σημαντικές στρατηγικές υποχωρήσεις.

Η εταιρεία του Elon Musk αποφάσισε να εγκαταλείψει την πολυσυζητημένη και συχνά αμφιλεγόμενη ονομασία Full Self-Driving (FSD) για τα οχήματα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, αντικαθιστώντας την με τον όρο "Assisted Driving", μια μετάβαση που αντικατοπτρίζει τις εντατικές διαπραγματεύσεις με τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την κυκλοφορία των αναβαθμισμένων εκδόσεων του λογισμικού της.

Γιατί η Tesla αλλάζει την ονομασία στην Ευρώπη;

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Tesla με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και ειδικότερα με φορείς όπως το γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών (BMDV), εστιαζόταν στην εγγενή παραπλάνηση που δημιουργούσε ο όρος "Full Self-Driving" στον μέσο καταναλωτή. Οι ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι τα συστήματα της Tesla, παρά την εντυπωσιακή τεχνολογική τους εξέλιξη μέσω των νευρωνικών δικτύων και της τεχνητής όρασης, παραμένουν αυστηρά συστήματα επιπέδου 2 (Level 2) στην κλίμακα της SAE, κάτι που σημαίνει ότι η νομική και ουσιαστική ευθύνη παραμένει αποκλειστικά στον οδηγό, ο οποίος οφείλει να επιβλέπει τη λειτουργία του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Η χρήση ενός όρου που υπονοεί πλήρη αυτονομία θεωρήθηκε επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε εφησυχασμό του οδηγού πίσω από το τιμόνι, μειώνοντας τους χρόνους αντίδρασης σε κρίσιμες συνθήκες κυκλοφορίας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και του νέου κανονισμού DCAS (Driver Control Assistance Systems), επιχειρεί να βάλει τάξη στο χάος των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, επιβάλλοντας αυστηρά πρωτόκολλα όχι μόνο για τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και για την εμπορική τους προώθηση. Προκειμένου λοιπόν η Tesla να μπορέσει να διαθέσει την επόμενη γενιά του λογισμικού της, η οποία επιτρέπει λειτουργίες όπως η αυτόματη πλοήγηση σε αστικό ιστό (Autosteer on City Streets) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις υποδείξεις των νομοθετών, προχωρώντας στην υποβάθμιση του λεκτικού περιτυλίγματος των υπηρεσιών της προς μια πιο διαφανή και τεχνικά ακριβή ορολογία.

Η αλλαγή από το FSD στο Assisted Driving δεν συνεπάγεται απαραίτητα υποβάθμιση των πραγματικών δυνατοτήτων του συστήματος, αλλά αποτελεί μια αναγκαία νομική δικλείδα ασφαλείας που ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή έλευση των νεότερων εκδόσεων του λογισμικού στην ήπειρό μας. Τα οχήματα της Tesla συνεχίζουν να αξιοποιούν το προηγμένο σύστημα καμερών (Tesla Vision) και τον υπολογιστή Hardware 3 ή Hardware 4 για να αναλύουν το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο, ωστόσο η αλληλεπίδραση του οδηγού με το όστημα θα ρυθμίζεται από αυστηρότερα πρωτόκολλα επαγρύπνησης. Οι κάμερες εσωτερικού χώρου θα ελέγχουν πλέον με μεγαλύτερη αυστηρότητα το βλέμμα του οδηγού και την προσήλωσή του στον δρόμο, απενεργοποιώντας ταχύτερα το σύστημα υποβοήθησης σε περίπτωση που διαπιστωθεί αφηρημάδα ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Οι ιδιοκτήτες αναμένεται να δουν τη νέα ορολογία να ενσωματώνεται σταδιακά στις επόμενες Over-The-Air (OTA) ενημερώσεις λογισμικού, καθώς και στις εφαρμογές διαχείρισης του οχήματος στα smartphones τους. Τα μενού αγοράς μέσα από την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, καθώς και τα συμβόλαια συνδρομητικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, θα τροποποιηθούν νομικά ώστε να αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φύση του "Assisted Driving", αποκλείοντας κάθε υπόνοια πως το όχημα μπορεί να κινηθεί πλήρως αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη στους ευρωπαϊκούς δρόμους.