Το ηλεκτρικό BYD YangWang U9 Xtreme κατέγραψε ρεκόρ ταχύτητας στα 503.17 km/h!

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Απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας: Το YangWang U9 Xtreme άγγιξε τα 503.17 km/h στο Abu Dhabi, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αυτοκίνητο παραγωγής.

Το YangWang U9 Xtreme άγγιξε τα 503.17 km/h στο Abu Dhabi, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αυτοκίνητο παραγωγής. Τεχνολογική υπεροχή: Εξοπλίζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης άνω των 3.000 ίππων και αρχιτεκτονική υπερυψηλής τάσης 1200V.

Εξοπλίζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης άνω των 3.000 ίππων και αρχιτεκτονική υπερυψηλής τάσης 1200V. Πιστοποίηση FIA & Guinness: Η επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από τη FIA, ενώ το όχημα απέσπασε ταυτόχρονα τέσσερα διαφορετικά ρεκόρ Guinness.

Η επίδοση αναγνωρίστηκε επίσημα από τη FIA, ενώ το όχημα απέσπασε ταυτόχρονα τέσσερα διαφορετικά ρεκόρ Guinness. Περιορισμένη διαθεσιμότητα: Η παραγωγή του ηλεκτρικού hypercar θα περιοριστεί αυστηρά στα 30 αντίτυπα παγκοσμίως.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια θεμελιώδη μετατόπιση ως προς τα όρια της φυσικής, με την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης να αποδεικνύει πλέον ότι μπορεί να ξεπεράσει τα πιο ακραία μηχανικά επιτεύγματα του παρελθόντος. Το YangWang U9 Xtreme, το οποίο αποτελεί την κορυφαία δημιουργία του πολυτελούς παραρτήματος της BYD, κατάφερε να γράψει ιστορία την 1η Νοεμβρίου 2026, επιτυγχάνοντας τελική ταχύτητα 503.17 km/h στην οδό Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road στο Abu Dhabi. Το εξαιρετικά σπάνιο ηλεκτρικό hypercar έγινε επίσημα το πρώτο όχημα παραγωγής που διασπά το ψυχολογικό και τεχνικό φράγμα των 500 km/h, αφήνοντας πίσω του τα επιτεύγματα πανίσχυρων θερμικών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Πίσω από το τιμόνι του U9 Xtreme βρέθηκε ο Γερμανός οδηγός αγώνων Marc Basseng, ο οποίος διαχειρίστηκε με εξαιρετική ακρίβεια τις κολοσσιαίες δυνάμεις που αναπτύσσονται σε τέτοιες ταχύτητες. Η πορεία προς το συγκεκριμένο ρεκόρ δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί το αποκορύφωμα ενός ταχύτατου, σχεδόν επιθετικού προγράμματος ανάπτυξης που ξεκίνησε με δοκιμές στην Κίνα τον Ιανουάριο του 2024 (309 km/h), συνεχίστηκε στο Papenburg της Γερμανίας με ταχύτητες που άγγιξαν αρχικά τα 391.94 km/h και αργότερα τα 496.22 km/h τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μεθοδική βελτίωση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης θερμότητας επέτρεψαν στους μηχανικούς της BYD να προσθέσουν εκείνα τα κρίσιμα χιλιόμετρα που απαιτούνταν για την τελική επικράτηση.

Για να καταστεί εφικτή η διατήρηση της σταθερότητας σε ταχύτητες που ξεπερνούν την ταχύτητα απογείωσης πολλών εμπορικών αεροσκαφών, η YangWang ενσωμάτωσε στο όχημα την αρχιτεκτονική συστημάτων 1200V, αποτελώντας το πρώτο όχημα παραγωγής που κάνει χρήση τόσο υψηλής τάσης. Η επιλογή υπερυψηλής τάσης είναι απολύτως κρίσιμη για τη λειτουργία των τεσσάρων ανεξάρτητων ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι συνδυαστικά παράγουν περισσότερους από 3.000 ίππους. Η αυξημένη τάση επιτρέπει τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά χαμηλότερη ένταση ρεύματος, μειώνοντας τις θερμικές απώλειες και την παραγόμενη θερμότητα κατά 67% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα των 800V που συναντάμε σήμερα στα κορυφαία ηλεκτρικά οχήματα.

Η πλατφόρμα e4 αναλαμβάνει τον ασύλληπτα πολύπλοκο υπολογιστικό φόρτο της κατανομής ροπής, πραγματοποιώντας μικρο-διορθώσεις στην παρεχόμενη ισχύ κάθε μεμονωμένου τροχού περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτή η ικανότητα εξασφαλίζει ότι το U9 Xtreme διατηρεί άψογη κατευθυντικότητα ακόμα και όταν τα ελαστικά φτάνουν στα απόλυτα όρια της πρόσφυσής τους. Επίσης, το ενεργό σύστημα ανάρτησης και ελέγχου αμαξώματος DiSus-X επιτρέπει στο όχημα να αντισταθμίζει τις πλευρικές δυνάμεις κατά τις στροφές, δημιουργώντας ελεγχόμενη κλίση προς το εσωτερικό της στροφής έως και 2.43 μοίρες, μεγιστοποιώντας το κράτημα και βελτιώνοντας δραματικά τους χρόνους πίστας, όπως αποδεικνύει το ρεκόρ των 6:59.157 στο Nürburgring Nordschleife.

Η ανάπτυξη ελαστικών ικανών να αντέξουν τη φυγόκεντρο δύναμη των 503 km/h αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση την οποία ανέλαβε η Giti Tyres. Η σχεδίαση του πέλματος προσαρμόστηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες του U9 Xtreme, περιλαμβάνοντας υπερμεγέθη συνεχή μπλοκ στην εξωτερική πλευρά για τη διαχείριση της ακραίας θερμοκρασίας και ένα εξειδικευμένο σύστημα απομάκρυνσης υδάτων στο εσωτερικό τμήμα. Αυτή η στενή συνεργασία απέφερε αύξηση του συντελεστή τριβής κατά 38%, αποδίδοντας μάλιστα στην Giti τα δικά της ρεκόρ Guinness για το ταχύτερο ελαστικό ηλεκτρικού οχήματος και το ταχύτερο ελαστικό αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο.

Πριν από την τελική προσπάθεια, η ομάδα μηχανικών προχώρησε σε εκτενείς αλλαγές στην αεροδυναμική ισορροπία, ρυθμίζοντας τη γωνία της πίσω αεροτομής για να παράγει πρόσθετη κάθετη δύναμη (downforce) στον πίσω άξονα, ενώ οι πιέσεις των ελαστικών ρυθμίστηκαν με γνώμονα τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Η εξωπραγματική επίδοση του YangWang U9 Xtreme επιβεβαιώνει την ταχύτατη τεχνολογική ωρίμανση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα των συστημάτων πρόωσης υπερυψηλής απόδοσης. Παρότι οι θερμικοί κινητήρες (όπως οι W16 της Bugatti) προσφέρουν αναμφισβήτητα μια πιο «οργανική» και μηχανικά πολύπλοκη εμπειρία στον οδηγό, η ικανότητα της πλατφόρμας e4 να εφαρμόζει εκατοντάδες διορθώσεις ροπής το δευτερόλεπτο καθιστά την ηλεκτρική αρχιτεκτονική συντριπτικά ανώτερη στη μεταφορά ισχύος στον δρόμο.

Το γεγονός ότι η BYD κατάφερε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια να μεταβεί από το στάδιο του σχεδιασμού στο σπάσιμο του φράγματος των 500 km/h καταδεικνύει την ταχύτητα εξέλιξης των EVs. Παρόλο που το U9 Xtreme θα παραχθεί σε μόλις 30 μονάδες για υπερ-πλούσιους συλλέκτες, η έρευνα που δαπανήθηκε για την αρχιτεκτονική των 1200V και τη διαχείριση θερμότητας των ηλεκτροκινητήρων θα φιλτραριστεί σταδιακά σε πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα ευρείας παραγωγής, διαμορφώνοντας τα πρότυπα αποδοτικότητας και ασφάλειας της επόμενης δεκαετίας.