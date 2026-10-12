Η AITO (brand της Huawei) κάνει απόβαση στην Ευρώπη με 4 αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας το 2027!

Σύνοψη

Η κινεζική AITO, αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ Seres και Huawei, ανακοίνωσε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά το φθινόπωρο του 2027.

Η εταιρεία παρουσίασε τέσσερα πολυτελή SUV (AITO 6, 7, 8 και 9), τα οποία θα προσφέρονται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις όσο και σε εκδόσεις εκτεταμένης αυτονομίας (REEV).

Το ναυαρχίδα AITO 9 εντυπωσιάζει με μήκος που ξεπερνά τα 5,2 μέτρα, αρχιτεκτονική 800V, μπαταρίες της CATL και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Η επίσημη παρουσίαση στην Ευρώπη απέφυγε στρατηγικά την αναφορά στο όνομα της Huawei, εστιάζοντας στην πλατφόρμα της Seres, προκειμένου να παρακαμφθούν οι γεωπολιτικές ανησυχίες.

Οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, καθώς η εταιρεία πρέπει να ολοκληρώσει τις εγκρίσεις τύπου (WVTA) και να αντιμετωπίσει το ασταθές τοπίο των ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικά οχήματα.

Η έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα σημαντικότερα πεδία επίδειξης δύναμης για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που επιθυμούν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην εξαιρετικά απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά. Φέτος, η προσοχή στράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κινεζικές εταιρείες που επιχειρούν να μεταφέρουν την τεχνολογική τους υπεροχή εκτός των ασιατικών συνόρων, με την AITO να πραγματοποιεί μια εξαιρετικά φιλόδοξη εμφάνιση.

Η μάρκα πολυτελών SUV, η οποία έχει χτιστεί πάνω στην κατασκευαστική τεχνογνωσία της Seres και το προηγμένο λογισμικό της Huawei, ανακοίνωσε επίσημα ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει τις πωλήσεις των οχημάτων της στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2027, φέρνοντας μαζί της μια πλήρη γκάμα εντυπωσιακών μοντέλων που υπόσχονται να ανταγωνιστούν ευθέως τους παραδοσιακούς Γερμανούς κατασκευαστές.

Η στρατηγική της AITO για την ευρωπαϊκή αγορά

Η AITO επιβεβαίωσε την άφιξη της στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2027, επιδεικνύοντας τα μοντέλα AITO 6, 7, 8 και το κορυφαίο 9, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εξασφάλισης της ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου (WVTA) και στοχεύουν στην ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP.

Η προετοιμασία για μια επιτυχημένη εμπορική πορεία στην Ευρώπη απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή εισαγωγή έτοιμων οχημάτων από την Κίνα. Οι μηχανικοί της AITO εργάζονται ήδη για την προσαρμογή των κινητήριων συνόλων και του πλαισίου στις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών δρόμων, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν πολύγλωσσα συστήματα φωνητικού ελέγχου για την καμπίνα των επιβατών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τον αυστηρό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κίνηση που στοχεύει να καθησυχάσει τους μελλοντικούς αγοραστές σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από τα προηγμένα ψηφιακά συστήματα του αυτοκινήτου.

Στην κορυφή της προϊοντικής πυραμίδας βρίσκεται το εντυπωσιακό AITO 9, το οποίο στην κινεζική αγορά κυκλοφορεί με την ονομασία M9 και έχει ήδη καταγράψει εξαιρετική εμπορική πορεία. Πρόκειται για ένα θηριώδες SUV με μήκος 5,285m και μεταξόνιο που αγγίζει τα 3,125m, διαστάσεις που το τοποθετούν ξεκάθαρα απέναντι σε καθιερωμένα μοντέλα της κατηγορίας όπως η BMW X7 και η Mercedes-Benz GLS. Στις τεχνολογίες του συμπεριλαμβάνεται ένα σύστημα κίνησης που αποδίδει 497 kW (666 ίππους), επιτρέποντας στο ογκώδες αμάξωμα να επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα. Το όχημα βασίζεται σε μια προηγμένη αρχιτεκτονική 800V που εξασφαλίζει υπερταχείες φορτίσεις, ενσωματώνει πλήρως ενεργή ανάρτηση για μέγιστη άνεση και διαθέτει σύστημα διεύθυνσης στους πίσω τροχούς για βελτιωμένη ευελιξία στο αστικό περιβάλλον, με την ενέργεια να αποθηκεύεται σε συστοιχίες μπαταριών της κορυφαίας στο είδος της CATL.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα μοντέλα της γκάμας, από το πιο compact AITO 6 που στοχεύει σε ένα πιο νεανικό κοινό μέχρι το επιβλητικό AITO 9, προσφέρονται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές (BEV) εκδόσεις όσο και σε διαμορφώσεις εκτεταμένης αυτονομίας (REEV). Αυτή η διττή προσέγγιση επιτρέπει στους οδηγούς να επωφεληθούν από την αθόρυβη και ομαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων, έχοντας παράλληλα την ασφάλεια ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, εξαλείφοντας το άγχος της αυτονομίας στα μεγάλα ταξίδια.

Παρόλο που στην Κίνα η AITO αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) της Huawei, με τον τεχνολογικό κολοσσό να ελέγχει τον σχεδιασμό, το λογισμικό και τις πωλήσεις μέσα από το δικό του δίκτυο καταστημάτων, στην Ευρώπη το αφήγημα αλλάζει ριζικά. Οι υπεύθυνοι επέλεξαν να προβάλουν αποκλειστικά την πλατφόρμα "SERES MF Platform", προσπαθώντας σαφέστατα να αποσυνδέσουν την μάρκα από το όνομα της Huawei, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που έχουν επιβάλει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στον εξοπλισμό της κινεζικής εταιρείας για τα δίκτυα 5G.

Οι προκλήσεις για την επιτυχημένη διείσδυση της AITO στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένουν πολυάριθμες και σύνθετες, παρά τα εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων της. Οι πωλήσεις της μάρκας στην Κίνα άγγιξαν το εντυπωσιακό νούμερο των 426.000 μονάδων το 2025, ξεπερνώντας κάθε άλλη κινεζική εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων, ωστόσο η πορεία το 2026 δείχνει σημάδια κόπωσης με διαδοχικές μηνιαίες πτώσεις. Παράλληλα, το ρυθμιστικό τοπίο στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο εχθρικό απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές, με τους πρόσφατους δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να φτάνουν έως και το 35,3%, πλέον του βασικού φόρου εισαγωγής.

Η στρατηγική των οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας, η οποία αρχικά φάνηκε ως η ιδανική παράκαμψη αυτών των περιορισμών, κινδυνεύει επίσης να ανατραπεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για τον περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών μοντέλων, οι λεπτομέρειες των οποίων παραμένουν ασαφείς.