Primetime: Πρώτο trailer με τον Robert Pattinson στον ρόλο του Chris Hansen

Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής A24, γνωστή για την ικανότητα της να αναδεικνύει ιδιαίτερες κινηματογραφικές αφηγήσεις που αποστασιοποιούνται από τα συμβατικά πρότυπα του Hollywood, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer της επερχόμενης ταινίας Primetime.

Στο επίκεντρο της νέας αυτής παραγωγής βρίσκεται ο Robert Pattinson, ο οποίος αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον Chris Hansen, τον δημοσιογράφο που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την τηλεοπτική εκπομπή To Catch a Predator. Η ταινία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Lance Oppenheim, δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή των γεγονότων που στιγμάτισαν την αμερικανική τηλεόραση στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αλλά επιδιώκει να αναλύσει σε βάθος τις ψυχολογικές και ηθικές προεκτάσεις μιας τηλεοπτικής παραγωγής που βασίστηκε στην καταπάτηση της ιδιωτικότητας με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης μπροστά από τις κάμερες.

Η εκπομπή To Catch a Predator αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα κομμάτια του ενημερωτικού προγράμματος Dateline του NBC, καταγράφοντας νούμερα τηλεθέασης που εντυπωσίαζαν τους αναλυτές της εποχής. Ο Chris Hansen, συνεργαζόμενος στενά με την ομάδα διαδικτυακής επαγρύπνησης Perverted Justice και τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, ενορχήστρωνε περίπλοκες επιχειρήσεις παγίδευσης. Η μεθοδολογία περιελάμβανε κρυφές κάμερες, ηθοποιούς που λειτουργούσαν ως δολώματα και εκτενή παρακολούθηση διαδικτυακών συνομιλιών, με απώτερο σκοπό τη δημόσια έκθεση και τη μετέπειτα σύλληψη ατόμων που επιδίωκαν τη συνεύρεση με ανήλικους.

Η συγκεκριμένη πρακτική, αν και οδήγησε σε εκατοντάδες συλλήψεις και καταδίκες, δέχθηκε σφοδρή κριτική από νομικούς κύκλους και ακαδημαϊκούς των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel είχε χαρακτηρίσει το εγχείρημα ως ένα καταστροφικό ριάλιτι φαρσών, επισημαίνοντας την εξαιρετικά λεπτή γραμμή που χώριζε τη δημοσιογραφική έρευνα από τον τηλεοπτικό εντυπωσιασμό. Το Primetime επιχειρεί να διεισδύσει ακριβώς σε αυτή τη γκρίζα ζώνη, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η επιθυμία για υψηλή τηλεθέαση συγκρούεται με την ηθική της δημοσιογραφίας και τα όρια του νόμου. Το trailer καθιστά σαφές πως η προσέγγιση του θέματος θυμίζει έντονα ψυχολογικό θρίλερ, προσφέροντας στον θεατή την αίσθηση μιας διαρκούς, ασφυκτικής έντασης που κυριαρχούσε στα παρασκήνια της παραγωγής.

Η ανάθεση της σκηνοθεσίας στον Lance Oppenheim αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο για το ύφος του Primetime. Με ισχυρό υπόβαθρο στη δημιουργία ντοκιμαντέρ, όπως το εξαιρετικά επιτυχημένο Some Kind of Heaven, ο Oppenheim διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να διαχειριστεί την καταγραφή πραγματικών γεγονότων μέσα από ένα έντονα στυλιζαρισμένο πρίσμα. Η ικανότητά του να ανακαλύπτει τον παραλογισμό μέσα σε φαινομενικά συνηθισμένες καταστάσεις ταιριάζει απόλυτα στην αποδόμηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος που μετέτρεψε το έγκλημα σε βραδινή ψυχαγωγία.

Η οπτική γλώσσα της ταινίας, υποστηριζόμενη από την αισθητική αρτιότητα που χαρακτηρίζει τις παραγωγές της A24, φαίνεται να δίνει έμφαση στον κλειστοφοβικό χαρακτήρα των χώρων όπου εκτυλίσσονταν οι αναμετρήσεις. Ο φωτισμός, οι γωνίες λήψης και η γενικότερη χρωματική παλέτα αντικατοπτρίζουν τη σκοτεινή φύση του θέματος, αποφεύγοντας τον εντυπωσιασμό και εστιάζοντας στην ψυχολογική αποδόμηση των εμπλεκομένων. Η A24 συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να επενδύει σε δημιουργούς που τολμούν να κοιτάξουν πίσω από την επιφάνεια της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, προσφέροντας κινηματογραφικές εμπειρίες που προκαλούν τον προβληματισμό του θεατή πολύ μετά την έξοδο από την αίθουσα.

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού μετά την κυκλοφορία του trailer, είναι η παρουσία του Creed Bratton. Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ιδιόρρυθμο και συχνά σουρεαλιστικό χαρακτήρα του στην επιτυχημένη κωμική σειρά The Office, εμφανίζεται σε ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό πλάνο που πυροδότησε πλήθος συζητήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Αν και ο ακριβής ρόλος του παραμένει αυστηρά προστατευμένος από την παραγωγή, η συμμετοχή του προσθέτει ένα απρόσμενο επίπεδο ενδιαφέροντος στο ήδη βαρύ κλίμα της ταινίας, επιβεβαιώνοντας την τάση του Oppenheim να χρησιμοποιεί αντισυμβατικές επιλογές στο casting για να αποσταθεροποιεί τις προσδοκίες των θεατών.

Παράλληλα, το Primetime σηματοδοτεί το υποκριτικό ντεμπούτο της Phoebe Bridgers, μιας από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ανεξάρτητης μουσικής σκηνής, ενώ στο cast συμμετέχουν η βραβευμένη Merritt Wever και ο ανερχόμενος Skyler Gisondo.

Το Primetime πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, διεκδικώντας πιθανότατα την προσοχή των κριτικών πριν ξεκινήσει την εμπορική του πορεία. Η ευρεία κυκλοφορία της ταινίας στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.