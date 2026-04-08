Project Glasswing: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο AI μοντέλο της Anthropic

Σύνοψη

Η Anthropic παρουσίασε το Project Glasswing, μια κλειστή πρωτοβουλία κυβερνοασφάλειας με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως η Apple, η Google, η Microsoft και η Amazon.

Στον πυρήνα του εγχειρήματος βρίσκεται το Claude Mythos Preview, ένα υπερσύγχρονο, μη δημοσιευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες zero-day ευπάθειες σε κεντρικά λειτουργικά συστήματα και web browsers, συμπεριλαμβανομένου ενός σφάλματος 27 ετών στο OpenBSD.

Η πρόσβαση στο ευρύ κοινό έχει απαγορευτεί ρητά, καθώς οι επιθετικές δυνατότητες του μοντέλου θεωρούνται εξαιρετικά υψηλού ρίσκου εάν πέσουν σε λάθος χέρια.

Η εταιρεία χρηματοδοτεί την προσπάθεια με 100 εκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις χρήσης (credits) και 4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά προς οργανισμούς ανοιχτού κώδικα (Linux Foundation, Apache Software Foundation).

Το Project Glasswing είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία κυβερνοασφάλειας της Anthropic που βασίζεται στο νέο, μη δημοσιευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos Preview. Στόχος του είναι ο μαζικός εντοπισμός και η επιδιόρθωση κρίσιμων ευπαθειών σε λογισμικό. Λόγω των πρωτοφανών ικανοτήτων του στην ανάλυση και εκμετάλλευση κώδικα, το μοντέλο παραμένει αυστηρά κλειστό για το ευρύ κοινό, αποτρέποντας πιθανή χρήση του από κακόβουλους δρώντες.

Η ανακοίνωση του Project Glasswing σηματοδοτεί μια σπάνια σύμπραξη μεταξύ των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της τεχνολογικής βιομηχανίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Amazon Web Services (AWS), Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, το Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA και Palo Alto Networks.

Η συστράτευση αυτών των εταιρειών καταδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ελέγχου κώδικα (penetration testing, manual code review) δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη της πολυπλοκότητας των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Με το ετήσιο παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος να υπολογίζεται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντιλαμβάνονται ότι η ενσωμάτωση εξειδικευμένων AI μοντέλων αποτελεί μονόδρομο. Στελέχη από τη Microsoft και τη Cisco επιβεβαίωσαν δημοσίως ότι η ενσωμάτωση του Claude Mythos Preview στις δικές τους διαδικασίες ελέγχου μεταβάλλει άρδην τους χρόνους απόκρισης απέναντι σε νέες απειλές.

Εντοπισμός χιλιάδων Zero-Day ευπαθειών σε χρόνο ρεκόρ

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το Claude Mythos Preview από τα εμπορικά διαθέσιμα LLMs είναι η ικανότητα του να σκέφτεται συνδυαστικά και να δημιουργεί αλυσίδες από μικρότερα, φαινομενικά ακίνδυνα σφάλματα για να δημιουργήσει καταστροφικά exploits.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων δοκιμών, το μοντέλο ανέλυσε λειτουργικά συστήματα και τους κορυφαίους web browsers, ανακαλύπτοντας χιλιάδες zero-day ευπάθειες. Το πιο εντυπωσιακό ίσως παράδειγμα ήταν ο εντοπισμός ενός σοβαρού bug στον κώδικα του OpenBSD το οποίο παρέμενε "αόρατο" για 27 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, το σύστημα κατάφερε αυτόνομα να βρει και να συνδέσει διαδοχικά σφάλματα στον πυρήνα του Linux, επιτρέποντας σε έναν θεωρητικό επιτιθέμενο να αναβαθμίσει τα δικαιώματά του από έναν απλό χρήστη σε πλήρη έλεγχο της μηχανής.

Αυτές ακριβώς οι αποδείξεις ικανότητας ανάγκασαν την Anthropic να χαρακτηρίσει το μοντέλο ως εξαιρετικά επικίνδυνο για δημόσια κυκλοφορία. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εύρεσης exploits ρίχνει δραματικά το τεχνικό εμπόδιο για την εκτέλεση κυβερνοεπιθέσεων εθνικής κλίμακας.

Η στρατηγική της αποκλειστικότητας και το κόστος λειτουργίας

Αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη των μεγάλων ανακοινώσεων και της ευρείας διάθεσης μέσω συνδρομητικών πακέτων, η Anthropic επέλεξε τη στρατηγική του "λειτουργικού περιορισμού". Η διάθεση του Claude Mythos Preview γίνεται μέσω αυστηρά ελεγχόμενων καναλιών, όπως το Vertex AI της Google, και μόνο για τους οργανισμούς του Project Glasswing.

Αυτή η προσέγγιση προστατεύει το μοντέλο από κακόβουλη χρήση, δίνοντας χρόνο στους συντηρητές των μεγάλων open-source projects να επιδιορθώσουν τον κώδικά τους πριν αυτές οι ικανότητες διαρρεύσουν στην ανοιχτή αγορά. Η Anthropic δεσμεύτηκε να δημοσιεύει αναλυτικές αναφορές για τις ευπάθειες που διορθώθηκαν εντός 90 ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος χρήσης του μοντέλου –το οποίο μετά το preview θα ανέρχεται στα 125$ ανά 1 εκατομμύριο output tokens– υποδηλώνει μια τεράστια κατανάλωση υπολογιστικών πόρων για την παραγωγή των αποτελεσμάτων. Η επιδότηση των 100 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ζωτικής σημασίας για να μην αποκλειστούν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανοιχτού κώδικα από τη χρήση αυτού του πανίσχυρου εργαλείου.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανακοίνωση του Project Glasswing αποτελεί ίσως την πιο καθαρή παραδοχή μέχρι σήμερα ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον μετατραπεί σε όπλα διπλής χρήσης. Η απόφαση της Anthropic να κρατήσει κλειδωμένο το Claude Mythos Preview αποδεικνύει περίτρανα ότι η βιομηχανία αρχίζει να αυτορρυθμίζεται κάτω από το βάρος των δυνατοτήτων που η ίδια δημιουργεί.

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου ο τραπεζικός τομέας, η δημόσια διοίκηση (gov.gr) και η εγχώρια βιομηχανία βασίζονται απόλυτα στον ανοιχτό κώδικα (Linux, Apache) και στις υποδομές εταιρειών όπως η Microsoft και η AWS, τα αποτελέσματα του Project Glasswing είναι άμεσα αντιληπτά. Κάθε zero-day ευπάθεια που κλείνει αθόρυβα στα κεντρικά της Αμερικής μεταφράζεται σε αυξημένη ανθεκτικότητα των ελληνικών servers που φιλοξενούν κρίσιμα δεδομένα.

Ωστόσο, το υπέρογκο κόστος λειτουργίας (125$ / 1M output tokens) δείχνει ότι η επόμενη μέρα της κυβερνοασφάλειας θα είναι ακριβή. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί την άμυνα, αλλά συγκεντρώνει τα εργαλεία στα χέρια όσων μπορούν να πληρώσουν το τεράστιο κόστος των υπολογιστικών πόρων. Το αν αυτή η συμμαχία θα παραμείνει καθαρά αμυντική ή αν τα ίδια μοντέλα θα εργαλειοποιηθούν μελλοντικά, μένει να αποδειχθεί. Το σίγουρο είναι πως η εποχή που ένα bug μπορούσε να μείνει κρυμμένο για 27 χρόνια, ανήκει πλέον στο παρελθόν.