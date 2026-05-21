App Store: Μπλόκο σε απάτες 2,2 δισ. δολαρίων και 1,1 δισ. ψεύτικους λογαριασμούς

Σύνοψη

Η Apple απέτρεψε απατηλές συναλλαγές ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο App Store κατά το έτος 2025, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία εξαετία.

Τα συστήματα ασφαλείας απέρριψαν 1,1 δισεκατομμύριο προσπάθειες δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών χρηστών και απενεργοποίησαν επιπλέον 40,4 εκατομμύρια υπάρχοντες λογαριασμούς λόγω απάτης.

Απορρίφθηκαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβληματικές υποβολές εφαρμογών, ενώ τερματίστηκαν 193.000 λογαριασμοί κακόβουλων δημιουργών (developers).

Μπλοκαρίστηκε η χρήση 5,4 εκατομμυρίων κλεμμένων πιστωτικών καρτών, προστατεύοντας άμεσα τους καταναλωτές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ασφάλεια των ψηφιακών οικοσυστημάτων αποτελεί το κρισιμότερο πεδίο ανταγωνισμού για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, με την Apple να δίνει στη δημοσιότητα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την προστασία του App Store κατά το έτος 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας, ο συνδυασμός προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και εξειδικευμένης ανθρώπινης αξιολόγησης οδήγησε στην αποτροπή δυνητικά απατηλών συναλλαγών που ξεπερνούν σε αξία τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το νούμερο αυτό προστίθεται σε ένα εντυπωσιακό σύνολο άνω των 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν διασωθεί την τελευταία εξαετία, υπογραμμίζοντας την κλιμακούμενη ένταση των κυβερνοεπιθέσεων και των οικονομικών εγκλημάτων στην πλατφόρμα.

Η θωράκιση του App Store, το οποίο εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 850 εκατομμύρια επισκέπτες σε εβδομαδιαία βάση παγκοσμίως, βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη αμυντική στρατηγική. Η Apple εστιάζει στην αναχαίτιση των κακόβουλων παραγόντων πριν προλάβουν να αλληλεπιδράσουν με τους τελικούς καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια του 2025, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και οι ομάδες Trust & Safety απέρριψαν στην αφετηρία τους 1,1 δισεκατομμύριο απόπειρες δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών πελατών, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται από δίκτυα bots για τη χειραγώγηση των charts, τη δημιουργία ψευδών αξιολογήσεων (fake reviews) και την αποστολή spam μηνυμάτων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και απενεργοποιήθηκαν 40,4 εκατομμύρια υφιστάμενοι λογαριασμοί που εμφάνισαν μοτίβα απάτης και κατάχρησης.

Η αυστηρότητα των ελέγχων επεκτάθηκε και στην κοινότητα των δημιουργών λογισμικού, καθώς η διατήρηση της ακεραιότητας του καταλόγου εφαρμογών κρίνει την εμπιστοσύνη των χρηστών. Η Apple απέρριψε περισσότερες από 2 εκατομμύρια υποβολές εφαρμογών και ενημερώσεων (updates) που κρίθηκαν επικίνδυνες ή προβληματικές. Ειδικότερα, 443.000 αιτήματα απορρίφθηκαν λόγω παραβίασης της ιδιωτικότητας των χρηστών, 371.000 για αντιγραφή άλλων υπαρχουσών εφαρμογών ή παραπλάνηση, και περισσότερες από 22,000 υποβολές επειδή περιείχαν κρυφές και μη καταγεγραμμένες λειτουργίες στον κώδικά τους. Επιπλέον, 2,5 εκατομμύρια δοκιμαστικές εκδόσεις αποκλείστηκαν από την πλατφόρμα TestFlight.

Οι κακόβουλοι δημιουργοί χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους, όπως η τακτική του "δόλωματος" (bait-and-switch). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια εφαρμογή υποβάλλεται και εγκρίνεται ως ένα απλό, αθώο εργαλείο (για παράδειγμα, ένας αριθμομηχανισμός ή ένα παιχνίδι παζλ) και στη συνέχεια τροποποιείται απομακρυσμένα μέσω εξωτερικών διακομιστών, μετατρέποντας το περιεχόμενό της σε παράνομο λογισμικό τζόγου ή οικονομική απάτη. Η χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης (machine learning) επιτρέπει πλέον στην Apple να αναλύει τη συμπεριφορά των εφαρμογών μετά την έγκριση και να εντοπίζει αυτές τις δυναμικές αλλαγές στον κώδικα. Η καταστολή αυτών των φαινομένων οδήγησε στον τερματισμό 193.000 λογαριασμών developer και στην απόρριψη 138.000 νέων εγγραφών δημιουργών για λόγους ασφαλείας, την ίδια στιγμή που 306.000 νέοι, νομότυποι δημιουργοί εντάχθηκαν στο οικοσύστημα.

Στο αμιγώς χρηματοπιστωτικό σκέλος, η Apple κατάφερε να αποτρέψει τη χρήση 5,4 εκατομμυρίων κλεμμένων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από τη μαύρη αγορά ή μέσω επιθέσεων phishing. Τα συστήματα ανίχνευσης ανωμαλιών στις συναλλαγές μπλόκαραν τις αγορές σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε το δικαίωμα μελλοντικών αγορών από σχεδόν 2 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών που συνδέθηκαν με ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.

Ένα νέο δεδομένο που αναδεικνύει η έκθεση αφορά τη δραστηριότητα εκτός των επίσημων καναλιών διανομής, ως απόρροια των ρυθμιστικών αλλαγών για τα εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών. Η Apple ανακοίνωσε ότι εντόπισε και μπλόκαρε 28.000 παράνομες εφαρμογές από πειρατικά storefronts, οι οποίες περιλάμβαναν παραποιημένες εκδόσεις δημοφιλών τίτλων, κακόβουλο λογισμικό (malware) και παράνομο περιεχόμενο. Μόνο κατά τον τελευταίο μήνα, καταγράφηκαν 2,9 εκατομμύρια απόπειρες εγκατάστασης ή εκκίνησης εφαρμογών που διανέμονταν παράνομα εκτός του App Store ή των εγκεκριμένων εναλλακτικών αγορών, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες iOS παραμένουν στόχος εκτεταμένων εκστρατειών sideloading με κακόβουλο σκοπό.

