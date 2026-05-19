Nintendo Pictonico: Νέο mobile game μετατρέπει τις selfies σας σε minigames

Το Pictonico είναι ο νέος mobile τίτλος της Nintendo για iOS και Android, με ημερομηνία κυκλοφορίας τις 28 Μαΐου 2026. Σε συνεργασία με την Intelligent Systems, χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες σας για να δημιουργήσει 80 διαφορετικά minigames. Προσφέρεται δωρεάν για δοκιμή (free-to-start), με τις πλήρεις συλλογές να ξεκλειδώνουν με εφάπαξ αγορές, χωρίς απαιτήσεις μόνιμης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η στρατηγική της Nintendo στην αγορά των mobile games χαρακτηρίζεται από επιλεκτικές, άκρως στοχευμένες κυκλοφορίες. Με το Pictonico, η ιαπωνική εταιρεία επαναφέρει μια μηχανική που γνωρίσαμε παλαιότερα μέσω του Face Raiders στο Nintendo 3DS, προσαρμοσμένη ωστόσο στα σύγχρονα δεδομένα των smartphones. Η συν-ανάπτυξη του τίτλου με την Intelligent Systems, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τη χαοτική και άκρως επιτυχημένη σειρά WarioWare, εξηγεί τον πυρήνα του gameplay.

Οι παίκτες μπορούν είτε να τραβήξουν μια φωτογραφία (selfie ή τρίτου προσώπου) απευθείας μέσα από την εφαρμογή, είτε να επιλέξουν υπάρχουσες εικόνες από το gallery του κινητού τους. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος του παιχνιδιού απομονώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα ενσωματώνει στα 80 διαθέσιμα minigames. Η δομή των επιπέδων αναμένεται να ακολουθεί τον γρήγορο, μικρής διάρκειας (micro-game) ρυθμό που καθιέρωσε το WarioWare, με έμφαση στα γρήγορα αντανακλαστικά και την κατανόηση της οθόνης αφής.

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά πλεονεκτήματα του Pictonico αφορά τη διαχείριση των δεδομένων. Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής και την επιλογή φωτογραφιών, η επεξεργασία της εικόνας και η προσαρμογή της στα 3D μοντέλα του παιχνιδιού γίνεται αυστηρά τοπικά (on-device processing). Η Nintendo ξεκαθάρισε επίσημα πως καμία φωτογραφία δεν μεταφορτώνεται (upload) στους servers της, ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Επιπλέον, σε αντίθεση με το Super Mario Run που απαιτούσε διαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο προκαλώντας αντιδράσεις, το Pictonico μπορεί να λειτουργήσει εντελώς offline. Η χρήση δεδομένων ή Wi-Fi απαιτείται αποκλειστικά για την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, την αλλαγή γλώσσας και τη συναλλαγή κατά την αγορά και λήψη των επιπλέον πακέτων (volumes).

Για να διασφαλιστεί το replayability, ο τίτλος δεν περιορίζεται απλώς σε μια γραμμική αλληλουχία παιχνιδιών. Το Pictonico προσφέρει τις εξής λειτουργίες (game modes):

Stage-by-Stage Progression: Το βασικό campaign όπου η δυσκολία κλιμακώνεται σταδιακά, ιδανικό για την εκμάθηση των μηχανισμών.

Score Attack: Οι παίκτες καλούνται να αντέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο, με την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα των micro-games να αυξάνεται εκθετικά.

High Speed Mode: Μια λειτουργία αποκλειστικά επικεντρωμένη στα άμεσα αντανακλαστικά.

Sudden Death: Το περιθώριο λάθους μηδενίζεται, με ένα μόλις σφάλμα να τερματίζει την προσπάθεια.

Η Nintendo επιλέγει τη διαδρομή της διαφάνειας όσον αφορά τις χρεώσεις. Το παιχνίδι υιοθετεί το μοντέλο "free-to-start". Η λήψη της εφαρμογής είναι δωρεάν, προσφέροντας πρόσβαση σε έναν περιορισμένο αριθμό minigames που λειτουργούν ως demo.

Για την πλήρη εμπειρία, οι χρήστες δεν καλούνται να πληρώσουν κάποια μηνιαία συνδρομή ή να αναλωθούν σε ατελείωτα in-app purchases για εικονικά νομίσματα. Αντίθετα, η αγορά γίνεται εφάπαξ για όλο το περιεχόμενο.

