Επίσημη κυκλοφορία του iOS 26.5: Τι φέρνει στα iPhone η νέα αναβάθμιση

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε επίσημα το iOS 26.5 και το iPadOS 26.5 για συμβατές συσκευές της Apple.

Εισάγεται η end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στα μηνύματα RCS μεταξύ iPhone και Android συσκευών.

Προστίθεται η νέα ενότητα "Suggested Places" στο Apple Maps, προετοιμάζοντας το έδαφος για την προβολή διαφημίσεων.

Διαθέσιμο το νέο δυναμικό Pride Luminance wallpaper για το οικοσύστημα των συσκευών της εταιρείας.

Αποτελεί πιθανότατα την τελευταία ουσιαστική προσθήκη χαρακτηριστικών πριν την παρουσίαση του iOS 27 στο προσεχές WWDC 2026.

Η Apple προχώρησε επίσημα στη διάθεση του iOS 26.5 και του αντίστοιχου iPadOS 26.5, της νεότερης έκδοσης λογισμικού για τα iPhone και iPad. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά το iOS 26.4 και, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών (WWDC 2026), η εταιρεία ενσωματώνει κομβικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποδομές για μελλοντικές υπηρεσίες. Οι χρήστες μπορούν ήδη να κατεβάσουν το νέο λογισμικό over-the-air, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού. Παράλληλα, η Apple διέθεσε και παλαιότερες εκδόσεις (όπως τα iOS 15.8.8, 16.7.16 και 18.7.9) για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τον κύκλο του iOS 26, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στα patches ασφαλείας.

Η αναβάθμιση του RCS: End-to-End κρυπτογράφηση με το Android

Το σημαντικότερο τεχνολογικό βήμα του iOS 26.5 αφορά την αναβάθμιση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας RCS (Rich Communication Services). Η Apple επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση της end-to-end κρυπτογράφησης (E2EE) για μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ συσκευών iPhone και Android. Το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζεται σε μορφή beta, αλλά αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της υιοθέτησης του RCS.

Στην πράξη, όταν δύο χρήστες (ένας με iOS και ένας με Android) συνομιλούν, και εφόσον αμφότεροι διαθέτουν πάροχο τηλεπικοινωνιών που υποστηρίζει το E2EE στο RCS, η συνομιλία θα θωρακίζεται πλήρως. Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα επισημαίνονται πλέον με ένα μικρό εικονίδιο κλειδαριάς, εξισώνοντας ουσιαστικά την ασφάλεια των cross-platform συνομιλιών με το επίπεδο προστασίας που παραδοσιακά πρόσφερε αποκλειστικά το iMessage.

Apple Maps: Προτεινόμενες τοποθεσίες και υποδομή διαφημίσεων

Ο δεύτερος πυλώνας της ενημέρωσης εστιάζει στην εφαρμογή των Χαρτών (Apple Maps). Το iOS 26.5 φέρνει μια νέα ενότητα με την ονομασία "Suggested Places", η οποία προβάλλει δυναμικές προτάσεις βασισμένες στη γεωγραφική θέση του χρήστη, τις πρόσφατες αναζητήσεις του και το τι είναι δημοφιλές σε τοπικό επίπεδο (trending nearby).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσθήκη έχει διττή σημασία. Πίσω από τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, το iOS 26.5 εγκαθιστά τον απαραίτητο κώδικα για την έλευση των διαφημίσεων εντός των Χαρτών. Η Apple σχεδιάζει την ενσωμάτωση χορηγούμενων τοποθεσιών μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πρόκειται για μια στρατηγική αύξησης των εσόδων από το τμήμα υπηρεσιών, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να πληρώνουν ώστε να εμφανίζονται υψηλότερα στις αναζητήσεις ή στις προτάσεις τοποθεσιών, στα πρότυπα του ανταγωνιστικού Google Maps.

Αισθητικές παρεμβάσεις και σταθερότητα

Σε επίπεδο εξατομίκευσης, η Apple ενσωματώνει το νέο Pride Luminance wallpaper. Η συγκεκριμένη ταπετσαρία διαθλά δυναμικά ένα φάσμα χρωμάτων ανάλογα με την κίνηση της συσκευής, σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το αντίστοιχο νέο watch face και λουράκι του Apple Watch. Οι αλλαγές αυτές είναι αυτούσιες και στο οικοσύστημα του iPadOS 26.5.

Η μετάβαση προς το iOS 27

Το iOS 26.5 θεωρείται ευρέως ως η τελευταία ενημέρωση που προσθέτει νέα ορατά χαρακτηριστικά στον τρέχοντα κύκλο λογισμικού. Η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της Apple έχει ήδη στρέψει τους πόρους της στο επερχόμενο iOS 27. Το επόμενο μεγάλο λειτουργικό σύστημα αναμένεται να αποκαλυφθεί επίσημα τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του WWDC 2026, φέρνοντας βαθύτερες αλλαγές μέσω τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) και αλλαγές στον πυρήνα του UI.

