iOS 26.5: Ενεργοποιεί την end-to-end κρυπτογράφηση στα RCS μηνύματα μεταξύ iPhone και Android

Σύνοψη

Το iOS 26.5 εισάγει την end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) για επικοινωνία RCS μεταξύ iPhone και Android.

Η κρυπτογράφηση ενεργοποιείται αυτόματα, εμφανίζοντας ένα διακριτικό εικονίδιο κλειδαριάς εντός του iMessage.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση δικτύου που υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση του RCS (τόσο από τον αποστολέα όσο και από τον παραλήπτη).

Βασίζεται στο πρωτόκολλο Messaging Layer Security (MLS) μέσω του RCS Universal Profile 3.0, το οποίο αναπτύχθηκε με τη συνδρομή της Apple.

Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν επεξεργασία, διαγραφή μηνυμάτων, cross-platform Tapback και inline απαντήσεις.

Στην Ελλάδα, η καθολική διάθεση εξαρτάται από την υιοθέτηση των νέων προφίλ δικτύου από Cosmote, Vodafone και Nova.

Η εισαγωγή της end-to-end κρυπτογράφησης στα μηνύματα RCS δεν αποτελεί απλώς μια επιφανειακή προσθήκη λογισμικού, αλλά μια βαθιά αλλαγή στην αρχιτεκτονική ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων. Με την έκδοση iOS 26.5, η Apple διασφαλίζει ότι κανένας ενδιάμεσος φορέας, είτε πρόκειται για τον πάροχο τηλεπικοινωνιών είτε για την ίδια την εταιρεία, δεν έχει τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση της μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στην ενότητα Messages της εφαρμογής των Ρυθμίσεων. Όταν μια συνομιλία πληροί τα κριτήρια κρυπτογράφησης, το σύστημα εμφανίζει ένα διακριτικό εικονίδιο κλειδαριάς δίπλα από το μήνυμα, παρέχοντας άμεση οπτική επιβεβαίωση της ασφαλούς σύνδεσης.

Η τεχνική βάση αυτής της υλοποίησης στηρίζεται στο πρωτόκολλο Messaging Layer Security (MLS). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο έχει εγκριθεί από την Internet Engineering Task Force (IETF), σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ισχυρή κρυπτογράφηση, διαχειριζόμενο αποτελεσματικά τη δημιουργία και την εναλλαγή κλειδιών μεταξύ πολλαπλών συσκευών. Η επιλογή του MLS επιλύει πολύπλοκα ζητήματα συμβατότητας, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε ομάδες χρηστών με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

RCS Universal Profile 3.0

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από τη στενή συνεργασία της Apple με τον οργανισμό GSM Association (GSMA). Η σύμπραξη οδήγησε στη δημοσίευση του RCS Universal Profile 3.0, ενός ενημερωμένου προτύπου το οποίο ενσωματώνει εγγενώς το πρωτόκολλο MLS. Πέρα από την κρυπτογράφηση, η μετάβαση στο νέο προφίλ ξεκλειδώνει μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά τα οποία μέχρι πρότινος απουσίαζαν από την επικοινωνία μεταξύ iOS και Android.

Οι χρήστες πλέον απολαμβάνουν τα εξής:

Επεξεργασία και Διαγραφή Μηνυμάτων: Δυνατότητα διόρθωσης τυπογραφικών λαθών ή πλήρους ανάκλησης ενός μηνύματος μετά την αποστολή του, λειτουργία πανομοιότυπη με αυτή του iMessage.

Δυνατότητα διόρθωσης τυπογραφικών λαθών ή πλήρους ανάκλησης ενός μηνύματος μετά την αποστολή του, λειτουργία πανομοιότυπη με αυτή του iMessage. Cross-Platform Tapback: Οι αντιδράσεις (reactions) μέσω emojis εμφανίζονται σωστά στα μηνύματα, αντί να δημιουργούν ξεχωριστά, επαναλαμβανόμενα γραπτά μηνύματα (SMS fallbacks).

Οι αντιδράσεις (reactions) μέσω emojis εμφανίζονται σωστά στα μηνύματα, αντί να δημιουργούν ξεχωριστά, επαναλαμβανόμενα γραπτά μηνύματα (SMS fallbacks). Inline Απαντήσεις: Δυνατότητα απευθείας απάντησης σε συγκεκριμένο μήνυμα εντός της ροής μιας συζήτησης, διατηρώντας το συντακτικό πλαίσιο (context) στις ομαδικές συνομιλίες.

Οι προϋποθέσεις του δικτύου και η σταδιακή υλοποίηση

Παρά την ενσωμάτωση του χαρακτηριστικού στον πυρήνα του iOS 26.5 (καθώς και στα iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 και watchOS 26.5), η Apple σημειώνει ότι η end-to-end κρυπτογράφηση μέσω RCS παραμένει επίσημα σε καθεστώς beta, καθώς η λειτουργία εξαρτάται άμεσα από την τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

Για να επιτευχθεί η κρυπτογραφημένη ζεύξη, τόσο η συσκευή του αποστολέα όσο και του παραλήπτη πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε δίκτυα που υποστηρίζουν το Universal Profile 3.0. Εάν ένας από τους δύο παρόχους υστερεί σε ενημερώσεις λογισμικού, το μήνυμα θα αποσταλεί μέσω της προηγούμενης, μη κρυπτογραφημένης έκδοσης του RCS. Η Apple προειδοποιεί ότι η πλήρης διαθεσιμότητα θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως αναβαθμίζουν τα συστήματά τους.

Στην Ελλάδα, η μετάβαση στο νέο πρότυπο κρυπτογράφησης αναμένεται να ακολουθήσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πορεία. Οι τρεις μεγάλοι πάροχοι (Cosmote, Vodafone, Nova) έχουν ήδη υλοποιήσει την υποστήριξη του βασικού RCS. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του Universal Profile 3.0 και της υποκείμενης κρυπτογράφησης MLS απαιτεί νέα ενημέρωση των ρυθμίσεων δικτύου στις συσκευές των χρηστών.

