Το Google Gemini υποστηρίζει πλέον την απευθείας εξαγωγή αρχείων Microsoft Office

Σύνοψη

Άμεση δημιουργία, μορφοποίηση και λήψη αρχείων απευθείας από το περιβάλλον συνομιλίας του Google Gemini.

Υποστήριξη πολλαπλών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Office (.docx, .xlsx), PDF, CSV και αρχείων Google Workspace (Docs, Sheets, Slides).

Οριστική κατάργηση της χρονοβόρας διαδικασίας αντιγραφής και επικόλλησης κειμένου ή πινάκων σε εξωτερικές εφαρμογές.

Δυνατότητα άμεσης τοπικής αποθήκευσης στη συσκευή του χρήστη ή απευθείας εξαγωγής στο Google Drive.

Υποστήριξη εξειδικευμένων μορφών όπως LaTeX για ακαδημαϊκή χρήση και Markdown (MD) για προγραμματιστές.

Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής παγκοσμίως, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη και στην ελληνική γλώσσα.

Η Google ανακοίνωσε μια δομική αναβάθμιση για το Gemini, μετατρέποντας το από έναν απλό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης σε μια κεντρική πλατφόρμα παραγωγής τελικών ψηφιακών αρχείων. Η νέα λειτουργία, η οποία ενεργοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2026, επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν την παραγωγή συγκεκριμένων εγγράφων και να λαμβάνουν έτοιμα προς λήψη αρχεία διαφόρων μορφών, απευθείας μέσα από το παράθυρο της συνομιλίας.

Αυτή η εξέλιξη εστιάζει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και στην εξοικονόμηση χρόνου, καθώς μέχρι πρότινος, η μεταφορά δεδομένων από ένα μοντέλο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτούσε διαδοχικά βήματα: παραγωγή του κειμένου, επιλογή, αντιγραφή, άνοιγμα τρίτης εφαρμογής, επικόλληση και εκ νέου μορφοποίηση. Με την τρέχουσα υλοποίηση, το οικοσύστημα του Gemini αναλαμβάνει το σύνολο της διαδικασίας.

Πώς λειτουργεί η απευθείας δημιουργία αρχείων στο Google Gemini;

Η νέα λειτουργία του Google Gemini επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν τα αποτελέσματα των εντολών τους απευθείας σε έτοιμα, δομημένα αρχεία, όπως PDF, Microsoft Word (.docx) και Excel (.xlsx). Οι χρήστες απλώς προσδιορίζουν τον τύπο του αρχείου που χρειάζονται στην προτροπή τους, η τεχνητή νοημοσύνη το παράγει εντός του chat και προσφέρει την επιλογή άμεσης τοπικής λήψης ή αυτόματης αποθήκευσης στο Google Drive.

Ο πυρήνας της αναβάθμισης έγκειται στην ικανότητα του μοντέλου να αντιλαμβάνεται όχι μόνο το περιεχόμενο που ζητά ο χρήστης, αλλά και το δομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει αυτό να παραδοθεί. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας μπορεί να εισάγει ακατέργαστα οικονομικά δεδομένα μηνός και να δώσει την εντολή: "Οργάνωσε αυτά τα δεδομένα, υπολόγισε τα σύνολα και εξήγαγε τα σε ένα αρχείο .xlsx". Το Gemini δεν θα εμφανίσει απλώς έναν πίνακα στην οθόνη, αλλά θα δημιουργήσει το πραγματικό αρχείο Excel, έτοιμο προς λήψη.

Αντίστοιχα, η συγγραφή εκτενών αναφορών, προτάσεων συνεργασίας ή παρουσιάσεων επιταχύνεται δραματικά. Ένας χρήστης μπορεί να συζητά με την τεχνητή νοημοσύνη τα επιμέρους κεφάλαια ενός project και στο τέλος να ζητήσει τη συγκέντρωση όλης της πληροφορίας σε ένα ενιαίο έγγραφο Microsoft Word (.docx) ή PDF, κλειδώνοντας τη δομή και τη μορφοποίηση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην υποστήριξη του LaTeX, γεγονός που καθιστά το Gemini εξαιρετικά χρήσιμο για την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα που απαιτεί αυστηρή τυπογραφική απόδοση μαθηματικών τύπων.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!