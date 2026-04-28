Η Ευρώπη υποχρεώνει τη Google να ανοίξει το Android σε τρίτους AI βοηθούς

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαίτησε επίσημα από τη Google την πλήρη απελευθέρωση του οικοσυστήματος Android όσον αφορά τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης (AI assistants).

Βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), οι χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ορισμού εναλλακτικών λύσεων (π.χ. ChatGPT, Claude, Mistral) ως συστημικών προεπιλογών, αντικαθιστώντας το Google Assistant και το Gemini.

Η αλλαγή προβλέπει βαθιά πρόσβαση στο hardware, επιτρέποντας στους εναλλακτικούς βοηθούς να ενεργοποιούνται από τα φυσικά πλήκτρα (π.χ. παρατεταμένο πάτημα του power button) και από την οθόνη κλειδώματος.

Η Google έχει χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο συμμόρφωσης, με τα πρόστιμα για μη εναρμόνιση να φτάνουν το 10% του παγκόσμιου τζίρου της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην πιο καθοριστική παρέμβαση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τα κινητά λειτουργικά συστήματα. Βασιζόμενη στις διατάξεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), η Ε.Ε. απαιτεί πλέον από τη Google να προσφέρει απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση σε τρίτους κατασκευαστές βοηθών τεχνητής νοημοσύνης (AI assistants) εντός του οικοσυστήματος του Android.

Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση στοχεύει στην εξάλειψη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που απολαμβάνει το Gemini (πρώην Google Assistant), το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στον πυρήνα των περισσότερων smartphones που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η οδηγία ξεκαθαρίζει πως ο κάτοχος της συσκευής πρέπει να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της επιλογής του ψηφιακού του βοηθού, χωρίς τεχνητά εμπόδια ή τεχνικούς περιορισμούς από την εταιρεία ανάπτυξης του λογισμικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της νέας οδηγίας, υποχρεώνει τη Google να παρέχει στους χρήστες Android τη δυνατότητα να επιλέγουν οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (όπως το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic ή το ευρωπαϊκό Le Chat της Mistral) ως προεπιλεγμένο βοηθό συστήματος, αντικαθιστώντας πλήρως το Gemini σε όλα τα επίπεδα αλληλεπίδρασης.

Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε θεμελιώδεις δομικές αλλαγές στο Android API. Μέχρι σήμερα, παρότι οι χρήστες μπορούσαν να κατεβάσουν εναλλακτικές εφαρμογές AI, το Gemini διατηρούσε αποκλειστικά προνόμια συστήματος. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι εναλλακτικοί AI assistants αποκτούν το δικαίωμα να ενσωματώνονται στο hardware της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να αναθέτει το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης (power button) ή συγκεκριμένες φωνητικές εντολές στο ChatGPT ή στο Claude, ώστε αυτά να "ξυπνούν" απευθείας από την οθόνη κλειδώματος, ακριβώς όπως λειτουργεί το Gemini.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές των τρίτων AI εργαλείων θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση στα απαραίτητα APIs για την ανάγνωση του περιεχομένου της οθόνης. Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του Gemini είναι η ικανότητά του να "βλέπει" τι διαβάζει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή στο smartphone και να παρέχει άμεσες μεταφράσεις ή περιλήψεις. Πλέον, αυτή η δυνατότητα πρέπει να ανοίξει στους ανταγωνιστές, εξασφαλίζοντας ένα απολύτως ισότιμο πεδίο (level playing field).

Οι τεχνικές και προγραμματιστικές προκλήσεις

Η Google καλείται να επανασχεδιάσει τμήματα του Android Framework. Η ενσωμάτωση τρίτων συστημάτων AI σε τόσο βαθύ επίπεδο (system level) εγείρει σημαντικά ερωτήματα ασφαλείας. Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει τα δεδομένα (οθόνη, μικρόφωνο, αισθητήρες) στους third-party assistants χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Οι μηχανικοί της Google οφείλουν να δημιουργήσουν ένα νέο "AI Intent API", το οποίο θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ των δεδομένων του χρήστη και της εφαρμογής AI της επιλογής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει ρητά πως τα μέτρα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την υποβάθμιση της εμπειρίας χρήσης (UX) των εναλλακτικών assistants. Η εναλλαγή από το Gemini στο ChatGPT, για παράδειγμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς την αποδοχή ενός σαφούς παραθύρου δικαιωμάτων, χωρίς δαιδαλώδη μενού ρυθμίσεων.

Το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και οι κυρώσεις

Η Google έχει αυστηρή προθεσμία έξι μηνών για να καταθέσει το τεχνικό σχέδιο συμμόρφωσης. Η μη τήρηση των κανονισμών του Digital Markets Act (DMA) επισύρει πρόστιμα που φτάνουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της εταιρείας.

Οι Βρυξέλλες θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη μέσω ανεξάρτητων τεχνικών ελεγκτών, ενώ η σχετική νομοθεσία του DMA δεν επιδέχεται ευέλικτες ερμηνείες ως προς το αποτέλεσμα. Αν στο τέλος του 2026 οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν αντικρίζουν μια ξεκάθαρη οθόνη επιλογής AI Assistant (Choice Screen) κατά το πρώτο άνοιγμα της συσκευής τους —παρόμοια με αυτήν που προστέθηκε για τους default browsers— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει σε άμεσες νομικές ενέργειες.