Το Gemini κυκλοφορεί νέες λειτουργίες εξατομίκευσης στην Ελλάδα

Το όραμα μας για το Gemini είναι να δημιουργήσουμε έναν βοηθό που σας καταλαβαίνει πραγματικά, έναν βοηθό που εξελίσσεται με τις ανάγκες σας αντί να παρέχει τυποποιημένες απαντήσεις για όλους. Σήμερα, παρουσιάζουμε νέες λειτουργίες σχεδιασμένες ώστε το Gemini να μοιάζει προσαρμοσμένο στα μέτρα σας και όχι απλώς ένα γενικό εργαλείο που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για τον καθένα.

Χρησιμοποιήστε τις προηγούμενες συνομιλίες σας για να λάβετε πιο εξατομικευμένες απαντήσεις

Σήμερα, παρουσιάζουμε τη ρύθμιση Memories στην Ελλάδα, επιτρέποντας στο Gemini να μαθαίνει από τις προηγούμενες συνομιλίες σας με την πάροδο του χρόνου. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, το Gemini θυμάται βασικές λεπτομέρειες και προτιμήσεις που έχετε μοιραστεί, οδηγώντας σε πιο φυσικές και σχετικές συνομιλίες, σαν να συνεργάζεστε με έναν συνεργάτη που είναι ήδη ενημερωμένος.

Δείτε πώς αυτό το προσωπικό πλαίσιο μπορεί να «ζωντανέψει» μια συνομιλία:

Έχετε συζητήσει στο παρελθόν για την εξέλιξη των δυνάμεων των χαρακτήρων στο αγαπημένο σας κόμικ. Τώρα, αν ζητήσετε από το Gemini να «βρει μια μοναδική ιδέα για ένα πάρτι γενεθλίων», μπορεί να προτείνει μια γιορτή βασισμένη στον αγαπημένο σας χαρακτήρα, με θεματικό φαγητό και ένα custom photo booth με ανάλογα αξεσουάρ.

Έχετε ζητήσει παλαιότερα από το Gemini περιλήψεις για ορισμένα από τα πιο πρόσφατα προτεινόμενα non-fiction βιβλία από το BookTok. Όταν ζητάτε από το Gemini να σας προτείνει ένα βιβλίο που θα σας αρέσει, το Gemini μπορεί να προτείνει βιβλία με παρόμοια θεματολογία και να σας δώσει ακόμα και δημοφιλή αποσπάσματα για τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχετε χρησιμοποιήσει το Gemini για να βρείτε ιδέες για ένα κανάλι στο YouTube με θέμα την ιαπωνική κουλτούρα. Όταν ζητάτε «νέες ιδέες περιεχομένου με βάση τα ενδιαφέροντά μου», το Gemini μπορεί να προτείνει ένα θέμα βίντεο όπως «Η πρώτη φορά που δοκίμασα...», όπου θα βιντεοσκοπείτε τον εαυτό σας να δοκιμάζει ένα νέο ιαπωνικό φαγητό, μια παραδοσιακή τέχνη (όπως το οριγκάμι ή μια τελετή τσαγιού) ή ακόμα και ένα νέο παιχνίδι από την Ιαπωνία.

Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ώστε το Gemini να σας παρέχει πιο σχετικές απαντήσεις, αλλά εσείς εξακολουθείτε να έχετε τον έλεγχο και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε απλώς στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Gemini και επιλέξτε Προσωπικό Πλαίσιο και, στη συνέχεια, Μνήμη. Όπως και πριν, μπορείτε να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τις συνομιλίες σας στη “Δραστηριότητα Εφαρμογών Gemini”.

Μεταφορά της μνήμης και του ιστορικού συνομιλιών σας στο Gemini

Πιστεύουμε ότι ο πιο χρήσιμος βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) είναι αυτός που είναι προσωπικός για εσάς και κατανοεί τις προτιμήσεις σας και τις προηγούμενες συνομιλίες σας. Ωστόσο, αν έχετε περιέργεια να δοκιμάσετε μια διαφορετική επιλογή, το να ξεκινήσετε ξανά με έναν βοηθό που δεν σας γνωρίζει μπορεί να φαντάζει αποθαρρυντικό.

Για αυτόν τον λόγο, παρουσιάζουμε νέα, εύχρηστα εργαλεία εναλλαγής (switching tools) για όλους τους προσωπικούς λογαριασμούς, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη μνήμη, το πλαίσιο και το ιστορικό συνομιλιών σας από άλλες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) απευθείας στο Gemini.

Διδάξτε στο Gemini όσα έχουν σημασία

Από σήμερα, η νέα μας λειτουργία εισαγωγής μνήμης μπορεί να μεταφέρει εύκολα να μεταφέρει στο Gemini την κατανόηση των βασικών προτιμήσεων, των σχέσεων και του προσωπικού σας πλαισίου. Μόλις εισαγάγετε τη μνήμη, το Gemini θα κατανοήσει τα ίδια βασικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί με άλλες εφαρμογές, όπως τα ενδιαφέροντά σας, το όνομα του αδελφού ή της αδελφής σας ή το μέρος πού μεγαλώσατε. Αντί να ξεκινήσετε από το μηδέν, μπορείτε να ενημερώσετε γρήγορα το Gemini για όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς.



Για να μεταφέρετε τη μνήμη σας από άλλες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο Gemini, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε τη νέα επιλογή εισαγωγής. Θα λάβετε μια προτεινόμενη εντολή (prompt), την οποία μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στην τρέχουσα εφαρμογή AI που χρησιμοποιείτε. Μόλις η άλλη εφαρμογή δημιουργήσει μια σύνοψη των προτιμήσεών σας, απλώς αντιγράψτε αυτή την απάντηση και επικολλήστε τη στο Gemini. Το Gemini θα αναλύσει άμεσα τις πληροφορίες και θα αποθηκεύσει με ασφάλεια αυτές τις λεπτομέρειες στο περιβάλλον Gemini, ώστε να είναι έτοιμες για χρήση στην επόμενη συνομιλία σας.

Μεταφέρετε το πλήρες ιστορικό συνομιλιών σας

Παρουσιάζουμε, επίσης, τη δυνατότητα εισαγωγής ολόκληρου του ιστορικού συνομιλιών σας. Αρκεί να ανεβάσετε ένα αρχείο ZIP με το ιστορικό συνομιλιών σας από άλλους παρόχους AI και να συνεχίσετε απρόσκοπτα από εκεί ακριβώς όπου σταματήσατε. Μπορείτε να αναζητήσετε τα προηγούμενα νήματα συνομιλιών σας και να συνεχίσετε να “χτίζετε” πάνω σε αυτά απευθείας μέσα στο Gemini.

Η μετάβαση στο Gemini είναι γρήγορη, εύκολη και ασφαλής. Η εισαγωγή μνήμης και ιστορικού συνομιλιών είναι διαθέσιμη από σήμερα στη σελίδα Ρυθμίσεων.