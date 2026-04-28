Gemini Proactive Assistance: Πώς η νέα λειτουργία θα προβλέπει τις ανάγκες των χρηστών

Σύνοψη

Το Gemini Proactive Assistance είναι η νέα λειτουργία της Google που μετατρέπει την AI από παθητικό εργαλείο σε ενεργό βοηθό.

είναι η νέα λειτουργία της Google που μετατρέπει την AI από παθητικό εργαλείο σε ενεργό βοηθό. Το σύστημα αποκτά διαρκή πρόσβαση (με άδεια του χρήστη) σε εισερχόμενα emails, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις λειτουργικού συστήματος.

Βασικός στόχος είναι η εκτέλεση αυτοματοποιημένων ενεργειών και η παροχή προτάσεων προτού ο χρήστης υποβάλει οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα (prompt).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε υβριδικό μοντέλο (on-device και cloud) για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας.

Η διαθεσιμότητα στην Ελλάδα αναμένεται σταδιακά, μέσω του συνδρομητικού πακέτου Google One AI Premium, εναρμονισμένη με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Google προχωρά στην ενσωμάτωση του Gemini Proactive Assistance στο οικοσύστημα της, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα τελευταία τεχνικά δεδομένα, το νέο σύστημα εγκαταλείπει το παραδοσιακό μοντέλο αναμονής εντολών (prompt-and-response) και μεταβαίνει σε μια αρχιτεκτονική συνεχούς ανάλυσης δεδομένων στο παρασκήνιο. Το Gemini αποκτά πλέον τη δυνατότητα να διαβάζει τα emails σας, να ελέγχει το ημερολόγιο και να αξιολογεί τις ειδοποιήσεις σας, προσφέροντας λύσεις πριν καν προκύψει η ανάγκη να τις ζητήσετε.

Τι είναι το Gemini Proactive Assistance και πώς λειτουργεί;

Το Gemini Proactive Assistance είναι μια αρχιτεκτονική τεχνητής νοημοσύνης της Google που αναλύει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το Gmail, το Google Calendar και τις ειδοποιήσεις του λειτουργικού συστήματος. Αξιοποιώντας προηγμένα LLMs (Large Language Models), προβλέπει τις ανάγκες του χρήστη και εκτελεί αυτοματοποιημένες ενέργειες, όπως ο προγραμματισμός συναντήσεων και η οργάνωση ταξιδιών, πριν την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος.

Κύρια χαρακτηριστικά

Συνεχής Ανάλυση Περιβάλλοντος: Το AI μοντέλο παρακολουθεί τη ροή των δεδομένων στο παρασκήνιο.

Το AI μοντέλο παρακολουθεί τη ροή των δεδομένων στο παρασκήνιο. Διαλειτουργικότητα Υπηρεσιών: Πλήρης ενοποίηση των APIs του Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Calendar) με το λειτουργικό σύστημα Android.

Πλήρης ενοποίηση των APIs του Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Calendar) με το λειτουργικό σύστημα Android. Υβριδική Επεξεργασία: Χρήση του Gemini Nano για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων τοπικά στη συσκευή (on-device) και του Gemini Advanced (μέσω cloud) για πιο σύνθετους υπολογισμούς.

Χρήση του Gemini Nano για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων τοπικά στη συσκευή (on-device) και του Gemini Advanced (μέσω cloud) για πιο σύνθετους υπολογισμούς. Zero-Click Actions: Προτάσεις που απαιτούν απλώς την έγκριση (opt-in) του χρήστη για να εκτελεστούν.

Η τεχνική υλοποίηση του Gemini Proactive Assistance βασίζεται στην ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει μοτίβα και να συνδέει ετερόκλητες πληροφορίες. Εάν, για παράδειγμα, λάβετε ένα email επιβεβαίωσης πτήσης και, παράλληλα, ένα μήνυμα από συνεργάτη για συνάντηση στην ίδια πόλη, το Gemini δεν θα περιμένει να ανοίξετε την εφαρμογή του ημερολογίου.

Το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα ένα προσχέδιο στο Google Calendar, θα υπολογίσει τον χρόνο μετάβασης από το αεροδρόμιο μέσω των Google Maps, και θα προτείνει έτοιμες απαντήσεις προς τον συνεργάτη. Αυτή η διασύνδεση δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω ενός νέου semantic layer που επιτρέπει στο Gemini να κατανοεί το σημασιολογικό πλαίσιο των εισερχόμενων πληροφοριών.

Διαχείριση ειδοποιήσεων και μείωση του θορύβου

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του νέου συστήματος είναι η έξυπνη διαχείριση των ειδοποιήσεων. Το λειτουργικό σύστημα κατακλύζεται καθημερινά από δεκάδες ειδοποιήσεις εφαρμογών, μηνυμάτων και υπενθυμίσεων. Το Gemini Proactive Assistance λειτουργεί ως φίλτρο εισόδου.

Αντί να προβάλλει χρονολογικά τις ειδοποιήσεις, τις αξιολογεί βάσει σημαντικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της αλληλεπίδρασής σας, την τρέχουσα τοποθεσία σας και τον φόρτο εργασίας που έχει καταγραφεί στο Calendar. Ειδοποιήσεις χαμηλής προτεραιότητας ομαδοποιούνται και συνοψίζονται, ενώ κρίσιμα μηνύματα (π.χ. αλλαγή ώρας σε επερχόμενο ραντεβού) προωθούνται στην οθόνη με προτεινόμενες, άμεσες ενέργειες (Action Chips).

Ιδιωτικότητα και διαθεσιμότητα

Η εφαρμογή ενός τέτοιου επιπέδου πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγείρει άμεσα ζητήματα ασφαλείας. Η Google διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία του Proactive Assistance ενσωματώνει αυστηρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης και ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (emails, έγγραφα) δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των βασικών δημοσίων μοντέλων της. Μεγάλο μέρος του υπολογιστικού φόρτου, ειδικά για την ανάγνωση των ειδοποιήσεων, αναλαμβάνει ο τοπικός επεξεργαστής NPU (Neural Processing Unit) των συμβατών smartphones.

Για την ελληνική αγορά και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυκλοφορία του Gemini Proactive Assistance θα ακολουθήσει τις αυστηρές επιταγές του GDPR και του AI Act. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουν ρητή, ξεχωριστή συγκατάθεση για την ενεργοποίηση της πρόσβασης του συστήματος στο Gmail και το Calendar.

Η υπηρεσία αναμένεται να διατεθεί αρχικά μέσω της συνδρομής Google One AI Premium και θα υποστηρίζει σταδιακά πλήρως την ελληνική γλώσσα στην κατανόηση σημασιολογικού πλαισίου, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που υπήρχαν στα αρχικά μοντέλα (LLMs) όσον αφορά τα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα.